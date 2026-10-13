Se reveló la postura de la directiva de Sport Boys sobre la continuidad de Carlos Desio: “Clasifique o no a un torneo internacional”

Se reveló la postura de la directiva de Sport Boys sobre la continuidad de Carlos Desio. - créditos: Sport Boys

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Sport Boys atraviesa una racha negativa en el Torneo Clausura 2026, con un descenso en su rendimiento durante las últimas fechas y una derrota reciente ante Alianza Atlético en el Callao. El resultado afectó al plantel, aunque el equipo ‘rosado’ se mantiene a tres puntos del primer lugar de la tabla.

La falta de triunfos también se extendió a la Copa de la Liga, certamen del que la ‘misilera’ quedó eliminada frente al cuadro ‘churre’. El equipo porteño acumula cuatro partidos sin ganar entre ambas competencias y afronta un tramo decisivo para sostener sus aspiraciones.

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A pesar de ese momento, la continuidad de Carlos Desio no dependerá de que el club consiga un cupo internacional. El periodista Alfredo Ccasa Godoy, de TV Perú Deportes, informó que la administración de Martin Noriega mantendrá al técnico argentino para la temporada 2027, cuando la institución celebrará su centenario.

“Carlos Desio clasifique o no a un torneo internacional va a continuar en Sport Boys para el 2027. La administración del club rosado sigue firme en la renovación de contrato”, señaló el comunicador en su cuenta de Twitter.

La información de que Carlos Desio renovará su contrato con Sport Boys por el 2027. - captura: Twitter Alfredo Ccasa Godoy

La decisión supone un respaldo al proyecto deportivo en medio de la irregularidad del equipo. Durante las últimas horas surgieron versiones sobre una posible evaluación de la continuidad de Carlos Desio tras los resultados recientes, pero la reciente información plantea que la administración ya definió su postura.

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Hansell Riojas asumió la responsabilidad por el presente de Sport Boys

El capitán de Sport Boys, Hansell Riojas, se refirió al momento que vive el equipo después de la derrota ante Alianza Atlético. “Las derrotas pasadas es por otro torneo, este es otro, pero que igual nos duele”, sostuvo ante la prensa. El futbolista explicó que el grupo había apuntado al Torneo Clausura después de la eliminación copera, aunque el resultado en el Callao golpeó las expectativas del plantel.

El zaguero remarcó que el compromiso ante el elenco ‘norteño’ tenía una importancia especial por la situación en la tabla. “Nos hacemos responsables porque nosotros somos los que salimos al campo”, afirmó.

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Goles y resumen del triunfo 'churre' 3-1 ante los 'rosados' en el Callao. (Video: L1 MAX)

Hansell Riojas sostuvo que Sport Boys deberán elevar su esfuerzo para revertir la tendencia. “De la única manera que se sale esto es trabajando y esforzándose el doble”, expresó.

Las ausencias de Pablo Erustes y Hernán Da Campo fue otro de los temas analizados tras la caída. El defensor reconoció que las bajas pueden influir, pero descartó que el rendimiento del equipo dependa exclusivamente de dos futbolistas. “Voy a decirte que anímicamente de repente estamos golpeados, pero de eso se trata, esto es fútbol, hay que levantarse y asumirlo”, añadió Riojas.

Hansel Riojas es el capitán de un Sport Boys que quiere agotar sus opciones de pelear por el Torneo Clausura 2026. - créditos: Sport Boys

El fixture de Sport Boys en el Torneo Clausura 2026 tiene seis fechas pendientes

Sport Boys volverá a competir por la fecha 12 del Torneo Clausura frente a Juan Pablo II. El partido está previsto para el sábado 17 de octubre y será el inicio de una seguidilla que definirá la posición final del conjunto ‘rosado’.

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En la jornada siguiente, el equipo de Carlos Desio recibirá a FC Cajamarca por la fecha 13 y se jugará el domingo 25 de octubre. El calendario también incluye la visita a Universitario por la fecha 14 el miércoles 4 de noviembre, uno de los duelos más esperados del año en una etapa decisiva del campeonato peruano.

Para la fecha 15, la ‘misilera’ tiene programada un partido como visitante ante Cusco FC el domingo 1 de noviembre. Después recibirá después a UTC por la fecha 16, con partido previsto para el sábado 7 de noviembre. La última jornada lo llevará a enfrentar a Comerciantes Unidos como visitante el sábado 14 de noviembre.

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