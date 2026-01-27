Cristiano Ronaldo podría jugar en Perú con Al Nassr: productora que trajo a Messi reveló posibilidad y dio detalles

Productora que trajo a Lionel Messi a Lima reveló posibilidad de un amistoso con el equipo saudí. (Video: L1MAX)

Una posibilidad que parecía lejana comienza a tomar forma. Cristiano Ronaldo podría jugar en el Perú en el año 2026 junto a Al Nassr, club de la liga de Arabia Saudita. La información fue confirmada por André Prada, productor de Sound Music Entertainment, empresa que recientemente organizó la visita de Inter Miami y Lionel Messi a Lima para la ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima.

En declaraciones a L1 MAX, Prada detalló que su productora viene trabajando en la llegada de clubes de primer nivel internacional y confirmó que ya se iniciaron conversaciones formales con el equipo saudí, así como con el FC Barcelona, institución con la que se vienen coordinando, desde el año pasado, las posibilidades de disputar un partido amistoso en territorio nacional.

Según explicó en primera instancia, la visión de Sound Music Entertainment es consolidar al Perú como una plaza atractiva para eventos deportivos de alto impacto. “Es una probabilidad que venga Barcelona. Estamos viendo el tema de las fechas, depende de los campeonatos que tenga el club”, señaló.

No obstante, André Prada precisó que no se trata de un proyecto aislado, sino de una estrategia de mayor alcance. “No solo estamos detrás del Barza; la visión que tenemos como empresa es traer otros equipos de alto nivel como Inter, PSG, Al Nassr y Real Madrid”, agregó.

Cristiano Ronaldo podría venir al Perú con Al Nassr. Crédito: Prensa club

¿Cristiano Ronaldo en el Perú?

Cristiano Ronaldo, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, nunca ha disputado un partido en el Perú. No obstante, esa posibilidad podría concretarse en este 2026. Sobre una eventual visita del astro portugués a Lima, André Prada confirmó que ya se produjo un primer contacto con los directivos de Al Nassr, lo que representa un avance significativo en las gestiones.

“Estamos en eso, llevamos un tiempito conversando con la gente de Al Nassr, que también es muy complicado. Depende del club, pero ya iniciamos negociaciones con ellos. Entonces sí es muy probable”, afirmó.

El productor señaló que, junto al FC Barcelona, Al Nassr es actualmente el club más cercano a concretar una visita al Perú, lo que ha generado gran expectativa entre los aficionados. “Tenemos dos equipos grandes para este año. Uno es el Barcelona y otro Al Nassr, que estamos negociando; es el equipo que más cerca tengo”, sostuvo.

Prada también reveló que ya se realizaron reuniones formales y que se está trabajando en la coordinación de fechas y posibles preacuerdos, etapa clave para que el evento pueda confirmarse oficialmente. “Ya tuvimos el primer contacto y estamos coordinando tema de fechas y preacuerdos como el Barcelona. Después de eso, tendríamos un porcentaje más alto de que pueda venir a Perú”, explicó.

André Prada, productor de Sound Music Entertainment, aseguró que existen negociaciones concretas con Al Nassr. (Video: L1MAX)

Posible rival y despedida de Paolo Guerrero

Finalmente, André Prada adelantó que el rival más probable de Al Nassr sería la selección peruana, en un partido de exhibición que podría tener un significado especial: la despedida de Paolo Guerrero, quien ha señalado que el 2026 sería el último año de su carrera profesional.

“Yo creo que su rival sería contra la selección peruana. Es una posibilidad que puede ser para una despedida de Paolo Guerrero”, indicó.

No obstante, el productor aclaró que, en caso no se concrete un duelo ante la ‘blanquirroja’, la alternativa sería enfrentar a Alianza Lima, club en el que actualmente milita el histórico goleador peruano. “Nuestro ‘9’ es un crack también, así que cualquiera de los dos lados, puede ser como club o selección”, concluyó.