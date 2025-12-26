Presidente de Club 2 de Mayo lanzó advertencia a Alianza Lima por duelo de Copa Libertadores 2026: “Iremos dos veces a Lima”

Presidente de Club 2 de Mayo lazó advertencia a Alianza Lima por duelo de Copa Libertadores 2026

Cada vez falta menos para la primera prueba de fuego de Alianza Lima en 2026. Los ‘blanquiazules’ arrancarán su camino enfrentando a Club 2 de Mayo el próximo miércoles 4 de febrero en tierras guaraníes, por duelo de ida de la Fase 1 de Copa Libertadores.

El equipo de Pablo Guede tendrá la misión de derrotar al ‘gallo norteño’ para clasificar a la segunda etapa de la competición Conmebol. Y mientras llega el esperado día, el ambiente se viene viviendo al máximo.

Hugo Romero, presidente de la escuadra paraguaya expresó plena confianza en las posibilidades de su equipo de superar a los ‘íntimos’ y, potencialmente, a Sporting Cristal en las fases previas de la Copa. Lanzó una dura advertencia a los victorianos.

“Parece que vamos a viajar dos veces a Lima”, declaró el mandamás en ABC. Esta frase hace referencia a la posibilidad de que, si 2 de Mayo elimina a Alianza, el siguiente rival en la llave serán los rimenses, lo que implicaría una segunda visita a la capital peruana en esta etapa de la competencia internacional.

Eduardo Ledesma ponderó a su próxima rival de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. | VIDEO: Monumental AM 1080

Además, Romero remarcó la actitud con la que su club afrontará el certamen continental: “Uno entra a un torneo siempre pensando en ganar y seguir avanzando en fases. Sé que no será nada fácil, pero cada equipo tiene lo suyo”. Así, Romero dejó en claro que la dificultad de los encuentros no disminuye la determinación de 2 de Mayo de buscar la clasificación.

¿Cómo se reforzará el Club 2 de Mayo para enfrentar a Alianza Lima en Copa Libertadores?

En cuanto a la conformación del plantel, Hugo Romero informó sobre movimientos recientes en la plantilla de 2 de Mayo. Uno de los temas abordados fue la salida de Juan Segundo Feliú, quien fue una de las figuras más destacadas del equipo en la pasada temporada. Romero explicó: “Según palabras de su representante, no quiso continuar en 2 de Mayo, quiso cambiar de aires”.

Además, confirmó que tres jugadores habituales titulares regresarán a Guaraní, club dueño de sus pases. “Jesús Rano, César Ramírez y Brian Fernández tendrán que regresar a Guaraní, así lo pidió el club”, detalló Romero, dejando en claro que la plantilla tendrá cambios de cara a la Copa Libertadores.

2 de Mayo será el rival de Alianza Lima y, posiblemente, el de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026. - créditos: Club 2 de Mayo

En cuanto a las nuevas incorporaciones, el presidente anunció la llegada de dos futbolistas: “Lo que nosotros tenemos cerrado y firmado es con Pedro del Valle y con Josué Díaz, que es volante central”, afirmó Romero.

El club 2 de Mayo, que buscará trascender en la máxima competición de clubes de Sudamérica, ha mostrado con su presidente una postura de confianza ante los desafíos que plantea el sorteo. La expectativa en Paraguay es alta y la dirigencia sostiene que el objetivo será competir con seriedad y dejar en alto el nombre del equipo.

La previa del enfrentamiento entre 2 de Mayo y Alianza Lima genera expectativa tanto en Paraguay como en Perú, donde la afición sigue de cerca la preparación de sus representantes. El calendario de la Copa Libertadores de 2026 promete partidos intensos y la atención estará puesta en si el club paraguayo podrá cumplir la frase de su presidente y concretar dos viajes a Lima, enfrentando a los dos clubes peruanos en busca de avanzar de ronda.