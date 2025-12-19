Fixture que le resta a Alianza Lima en Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos en busca del tricampeonato

Fixture que le resta a Alianza Lima en Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Luego de su histórica participación en el Mundial de Clubes celebrado en Brasil, Alianza Lima regresa a la competencia local con la meta de reafirmar su supremacía y marcar su camino hacia el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Se está jugado el último tramo de la Fase 1 del torneo peruano, y las ‘blanquiazules’ están firmes en su objetivo.

El equipo de Facundo Morando mantienen su invicto, es el único cuadro que aún no conoce de derrotas y quedó listo para enfrentar a Universitario de Deportes este domingo 21 de diciembre en el primer clásico de la temporada.

El encuentro se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito limeño de Villa El Salvador, escenario donde la afición ya anticipa el momento de ver a su equipo en acción. Luego del vibrante choque, las victorianas asumirán duelos de pronóstico reservado.

En las dos últimas fechas, Alianza medirá fuerzas con San Martín y Regatas Lima. Dos rivales que serán duros para asegurar su pase a la siguiente etapa del campeonato. Se viene un difícil camino que deberá recorrer las ‘íntimas’ para alcanzar la gloria.

Alianza Lima jugará frente Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

- Fecha 9: Alianza Lima vs Universitario de Deportes (domingo 21 de diciembre / 17:00 horas / Latina Televisión, web, aplicativo)

- Fecha 10: Alianza Lima vs Universidad San Martín (sábado 27 de diciembre / 19:00 horas / Latina Televisión, web, aplicativo)

- Fecha 11: Alianza Lima vs Regatas Lima (domingo 4 de enero / 17:00 horas / Latina Televisión, web, aplicativo)

¿Cómo se jugará la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?

Desde el 10 de enero, los diez equipos que avanzaron disputarán una segunda etapa bajo el formato de todos contra todos, completando nueve fechas adicionales. Cabe destacar que los puntos acumulados en la fase previa se conservan, lo que otorga relevancia a cada partido desde el arranque del campeonato.

Al término de esta ronda, los ocho clubes mejor ubicados accederán a los ‘play offs’ donde se definirá al campeón, mientras que los dos restantes quedarán asignados directamente a los puestos noveno y décimo en la clasificación definitiva.

Alianza Lima venció 3-0 a Atlético Atenea por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Crédito: AL Vóley

Dónde ver los partidos de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Latina Televisión será la encargada de la transmisión exclusiva en vivo de los partidos, disponible tanto en señal abierta por el canal 2 como en alta definición a través del canal 702. Para quienes prefieran alternativas digitales, la cadena pondrá a disposición su página web y aplicación, lo que facilitará seguir los encuentros desde cualquier dispositivo.

Al mismo tiempo, Infobae Perú realizará una cobertura periodística integral desde el Polideportivo de Villa El Salvador. El despliegue abarcará desde análisis previos, narración de cada jugada y recapitulación de los momentos clave, hasta entrevistas con las protagonistas, actualización minuto a minuto de los marcadores y la evolución de la tabla de posiciones, junto con datos relevantes sobre el campeonato en curso.

Calendario general de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Primera etapa: 25 de octubre 2025 - 4 de enero 2026

Segunda etapa: 10 de enero - 8 de marzo 2026

Play Offs, semifinales y finales: 14 de marzo - 3 de mayo 2026