Entradas Alianza Lima vs Inter Miami: precio y venta para ver partido en Matute por la ‘Noche Blanquiazul’ 2026

Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: precio de las entradas para la Noche Blanquiazul 2026 en Matute. Crédito: Liga 1/Los Ángeles Times

Para conmemorar sus 125 años de vida institucional, Alianza Lima ha organizado una presentación de gala en la Noche Blanquiazul 2026. El evento, que servirá para mostrar oficialmente al plantel de la temporada, contará con un rival de jerarquía internacional: el Inter Miami de Lionel Messi.

El cuadro a cargo de Pablo Guede busca llegar al cotejo con un plantel plagado de jugadores de renombre para afrontar la fase previa de la Copa Libertadores y el torneo local. De momento, se han anunciado las contrataciones de Jairo Vélez, Luis Ramos y Cristian Carbajal. La dirigencia también está a la expectativa de las llegadas de Federico Girotti y Luis Advíncula.

La productora del evento ha comunicado los precios para el duelo en el Alejandro Villanueva. El valor de los boletos para el compromiso entre los íntimos y el reciente campeón de la Major League Soccer (MLS) está pactado para el sábado 24 de enero del 2026. Los montos oscilan entre los S/. 376 y S/. 3125. Cabe mencionar que los precios varían para los aficionados abonados de Alianza Lima y el público en general. Los boletos estarán disponibles en la página web de Joinnus; aún no se ha anunciado la fecha en que serán puestos a la venta.

Alianza Lima enfrentará a Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026

Precios de las entradas:

Palco Apuesta Total: S/ 3125 (General) y S/ 2500 (Abonados)

Occidente Central: S/ 2375 (General) y S/ 1900 (Abonados)

Occidente Lateral: S/ 2000 (General) y S/ 1600 (Abonados)

Occidente (Silla de ruedas): S/ 720 (Precio único)

Oriente: S/ 1500 (General) y S/ 1200 (Abonados)

Oriente CONADIS: S/ 720 (Precio único)

Sur: S/ 470 (General) y S/ 376 (Abonados)

Norte: S/ 470 (General) y S/ 376 (Abonados)

Alianza Lim se medirá ante Inter Miami en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Crédito: Sound Music Entertainment.

Alianza Lima vs Inter Miami: día y hora confirmada por la Noche Blanquiazul

La cita más aguardada por la familia de Alianza Lima ya tiene fecha y lugar confirmados: la Noche Blanquiazul 2026 se desarrollará el próximo sábado 24 de enero en el gramado del Estadio Alejandro Villanueva. El esperado choque entre los blanquiazules y las garzas, está programado para iniciar a las 20:00 horas en territorio de Perú, Colombia y Ecuador.

Por su parte, los aficionados que se encuentren en Venezuela, Bolivia o en la propia ciudad de Miami podrán sintonizar el compromiso a partir de las 21:00 horas. Finalmente, en países como Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil, el pitazo inicial se dará a las 22:00 horas. Este cronograma asegura que toda la región esté pendiente del histórico enfrentamiento que servirá como presentación oficial del plantel íntimo.

Dónde ver Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026

Conforme se acerca la fecha para la celebración de la Noche Blanquiazul 2026, se han revelado pormenores fundamentales sobre este acontecimiento sin precedentes en el que Alianza Lima medirá fuerzas contra el conjunto liderado por Lionel Messi. Una de las noticias más destacadas es que Latina Televisión ha obtenido los derechos de exclusividad para emitir el evento, permitiendo que el público peruano disfrute del compromiso mediante sus señales 2 y 702 en calidad HD.

Alianza Lima vs Inter Miami: día, hora y canal TV del partidazo por la Noche Blanquiazul 2026

La difusión del encuentro no se limitará a la televisión tradicional, ya que también podrá seguirse de forma gratuita a través de las herramientas digitales del canal, incluyendo su portal web y su aplicación móvil oficial. Esto asegura que ningún aficionado se pierda los detalles de la presentación desde cualquier lugar del territorio nacional.

Por su parte, Infobae Perú llevará a cabo un despliegue informativo integral directamente desde el Estadio de Matute, ofreciendo a sus lectores crónicas minuto a minuto, resúmenes de las acciones principales, declaraciones exclusivas de los futbolistas y todos los pormenores del show artístico previo al pitazo inicial.