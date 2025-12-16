Sandra Ostos cambia el chip y apunta al clásico con Universitario: “La temporada sigue, no hemos dejado de entrenar”

La atacante nacional ya pone el enfoque en el duelo contra Universitario. (Video: La Cátedra Deportes)

Alianza Lima regresó al Perú luego de su histórica participación en el Mundial de Clubes 2025, un torneo que marcó un hito para el vóley femenino nacional. Tras competir ante equipos de la élite mundial, el plantel blanquiazul ya dejó atrás la experiencia internacional y centra su atención en los retos que se avecinan en la temporada, especialmente el clásico ante Universitario de Deportes por la liga local.

Una de las voces que analizó el momento del equipo fue Sandra Ostos. La atacante destacó el impacto positivo que dejó el certamen internacional en el grupo y resaltó el aprendizaje obtenido tras medirse con las principales potencias de este deporte. “Estamos muy felices por la participación. Nos deja mucho, es otro nivel”, señaló en declaraciones recogidas por ‘La Cátedra Deportes’.

Para la atacante peruana, el Mundial de Clubes 2025 permitió un crecimiento colectivo importante en Alianza Lima. “Creo que hemos aprendido mucho de nosotras mismas, pero sobre todo a seguir trabajando como equipo. Nos hemos consolidado mucho, de hecho eso lo trabajamos día a día”, agregó.

Más allá del balance positivo, Ostos puso énfasis en un aspecto que considera fundamental para el rendimiento del plantel: la continuidad del trabajo. Incluso después de finalizar su participación en el torneo de la FIVB, el elenco de Facundo Morando mantuvo su rutina de entrenamientos en Sao Paulo antes de regresar al país. Una decisión que, según la jugadora, refleja el compromiso del equipo con los objetivos trazados desde el inicio de la temporada.

Sandra Ostos fue una de las figuras de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025. Crédito: Instagram

“La temporada sigue y no solo a nivel local, también tenemos otro campeonato internacional”, explicó la voleibolista. En ese contexto, destacó la importancia del esfuerzo diario como base del crecimiento del equipo. “Nosotras nos vamos a preparar, pero siempre es importante el día a día. Entrenamos a diario, luchamos por eso y estamos muy agradecidas con el esfuerzo y el trabajo desde nuestro comando técnico, los dirigentes y también nosotras las chicas”, sostuvo.

El duelo crucial ante Universitario

Con la experiencia mundialista ya asimilada, el foco inmediato de Alianza Lima está puesto en el clásico frente a Universitario, uno de los partidos más esperados del calendario local. El encuentro llega en un momento clave de la temporada y representa una nueva prueba para un plantel que busca trasladar lo aprendido en Sao Paulo a la competencia nacional.

“Se nos viene el clásico. Estamos muy entusiasmadas”, afirmó Ostos, aunque dejó en claro que el entusiasmo va de la mano con el trabajo constante. “Estamos muy felices porque nosotras no dejamos de trabajar en ningún momento. Vamos a enfocarnos en el clásico y estamos para eso”, remarcó.

Alianza Lima vs Universitario: se miden por la fecha 9 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El clásico entre Alianza Lima y Universitario está programado para este domingo 21 de diciembre, desde las 17:00 horas, y se disputará en el Polideportivo de Villa El Salvador. Se espera un gran marco de público, con las hinchadas de ambos equipos acompañando uno de los encuentros más atractivos del calendario del vóley nacional.

El conjunto ‘blanquiazul’ buscará capitalizar la experiencia del Mundial de Clubes 2025 no solo como un logro histórico, sino también como una plataforma de crecimiento deportivo. En la liga local, Alianza se mantiene como líder absoluto y es el único equipo invicto en lo que va de la temporada. Sin embargo, el margen de error es mínimo: la ‘U’ le sigue de cerca en la tabla y buscará imponerse este fin de semana para arrebatarle el primer lugar.