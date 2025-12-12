Miguel Rondelli cuestionó el gramado del Estadio Nacional y avisó para la revancha ante Sporting Cristal: “Con un mejor campo crearemos situaciones”

El Cusco FC de Miguel Rondelli terminó la temporada regular de la Liga 1 2025 en el segundo lugar del acumulado, lo que le permitió acceder a la fase final de los 'play-offs'. Crédito: Cusco FC.

Cusco FC cayó por la mínima ante Sporting Cristal en el inicio de las finales de los ‘play-offs’ de la Liga 1. El DT del conjunto dorado, Miguel Rondelli, expresó su preocupación por el estado del campo del Estadio Nacional. “Hay que respetar a los protagonistas”, concedió el argentino de 47 años.

“No se puede presentar una cancha en esas condiciones, habiendo tantas canchas en Lima”, sumó en la conferencia de prensa luego de la derrota. El adiestrador bonaerense aseguró que para el encuentro de vuelta en el Garcilaso de la Vega no apunta a realizar modificaciones en su oncena, pero advirtió que la localía juega un rol sustancial.

Además, el recinto cusqueño cuenta con un “terreno mejor”; por tanto, el cuadro de la Ciudad Imperial se plantea “crear más situaciones”. Los dirigidos por Rondelli necesita inquietar la portería de Diego Enríquez. En la capital peruana, exigieron al golero celeste en dos oportunidades con opciones de peligro.

El extremo puso el 1-0 en la final ida de los play-offs. (Video: L1MAX)

El ex director técnico de Emelec de Ecuador explicó cómo el cuadro a cargo de Paulo Autuori se puso adelante en el marcador: “Aprovecharon un momento de confusión”, reveló. “La llave sigue estando abierta. Sabemos que definimos en casa y esa sí es una verdadera final”, añadió.

“Tenemos que mejorar esa solidez defensiva. Nuestro plan de juego era ser sólidos, recuperar la pelota e intentar manejarla. No es porque no nos haya salido, sino porque nos encontramos con un problema que hace que tengamos que cambiar toda la defensa”, concluyó.

Miguel Rondelli sobre Néstor Gorosito

Alianza Lima desistió de preservar a Néstor Gorosito como el entrenador al mando del equipo principal. Para Miguel Rondelli, la dirigencia íntima cometió un yerro, pues no apuestan por la consolidación de un proceso, a los que se debería empezar a “respetar”.

Néstor Gorosito no seguirá en Alianza Lima tras derrota ante Sporting Cristal - Crédito: Club Alianza Lima.

“No siempre el que gana tiene la razón y el que pierde no disputa nada. No me corresponde meterme en otras instituciones, pero sí creo que, en lo que atañe a mi profesión que es la de director técnico, sabemos que siempre estamos en esa cuerda floja”, explicó.

El DT de Cusco FC, el que más tiempo lleva a cargo de un club en la Liga 1, trató de entender la situación por la presión que genera una institución como Alianza Lima. “Igual considero que los equipos que consiguen logros son los que sostienen procesos”, concluyó.

Sporting Cristal de visita ante Cusco FC en 2025

Rondelli ha señalado que Sporting Cristal ha representado la mayor amenaza a su sólida versión como locales. El último duelo entre ambos en el Garcilaso de la Vega no escatimó en goles. El luminoso del recinto cusqueño exhibió un apasionante 3-2 final.

Goles y resumen del triunfo del cuadro 'dorado' ante los 'celestes' por la fecha 8 del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

El partido fue un constante intercambio de golpes, lleno de intensidad y goles. Los tantos de los dorados fueron obra de Facundo Callejo, quien anotó un doblete —incluido el gol que le dio la ventaja final tras la intervención del VAR—, y Pierre Da Silva, quien marcó el segundo justo antes del descanso para darle la vuelta momentánea al marcador.

Por parte de Sporting Cristal, los goles fueron convertidos por Leandro Sosa e Irven Ávila, quien igualó parcialmente el marcador a 2-2 en el segundo tiempo.

El desenlace del encuentro estuvo marcado por la polémica y las sanciones: una situación de empujones en el mediocampo, tras el 3-2 local, resultó en tarjeta amarilla para un jugador de Cristal y la expulsión con tarjeta roja directa para Miguel Araujo por agresión.