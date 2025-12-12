Perú Deportes

El Latin America Amateur Championship 2026 ultima detalles para dar inicio en el Lima Golf: “Confiamos en que la organización estará a la altura”

Por primera vez, el prestigioso campeonato de los mejores jóvenes golfistas de la región se desarrollará en la capital. Existe mucha expectativa entre autoridades y participantes

Patrick Sparks, Rafael Claux, Tiago
Patrick Sparks, Rafael Claux, Tiago Ledgard, Jaime Yzaga, Christian Muñoz y Mauricio Tello representarán al Team Perú. - Crédito: Golf Perú

El Perú iniciará el 2026 recibiendo a un certamen de prestigio como lo es el Latin America Amateur Championship (LAAC). Será la primera vez que el Lima Golf, sede elegida, cederá sus instalaciones para impulsar el torneo de élite de las jóvenes promesas del golf a nivel regional.

Al respecto, Mark Lawrie, Director Regional de The R&A para Latinoamérica y el Caribe, destacó las virtudes que presenta el recinto central, poniendo como ejemplo el impecable desarrollo de la pasada edición del Women’s Amateur Latin America (WALA), donde se tuvo el privilegio de contar con la presencia de la legendaria Annika Sörenstam.

La bandera del Perú junto
La bandera del Perú junto a las autoridades del Latin American Amateur Championship. - Crédito: LAAC

Lima Golf va a ser una gran sede, se han preparado mucho y bien para que ocurra. Venimos de un WALA sumamente exitosa y creo que este LAAC irá bien en ese entorno tan especial, único en la región. Confiamos en que la organización estará a la altura y sabrá vestir al Lima Golf”, dijo en una conferencia de prensa.

Por su lado, el presidente de Lima Golf mencionó que “es un gran honor, representa lo más alto. De acuerdo a nuestros estatutos es desarrollar el golf y ser organizador calza. Nuestro club cumplió 100 años de historia formando jugadores y promoviendo valores. Siempre se ha apostado por fomentar el golf amateur de alto rendimiento”.

De la misma manera, el titular de la Federación Peruana de Golf mostró demasiado orgullo por la elección del Perú como sede del LAAC, después de un par de intentos infructuosos por razones ajenas, y prometió un espectáculo a la altura de las circunstancias.

Para la Federación es una satisfacción muy grande tener en el Perú al LAAC y a su vez una responsabilidad. Es un torneo de una importancia que nunca se ha visto. Representa a los mejores jugadores amateurs de Latinoamérica. El Lima Golf ha hecho un trabajo extraordinario. Hemos hecho un esfuerzo al presentar una cancha en espectaculares condiciones. Agradecemos a Lima Golf. El torneo será un éxito”, suscribió.

Patrick Sparks (derecha) acompañando al
Patrick Sparks (derecha) acompañando al campeón Justin Hastings. - Crédito: LAAC

Representantes autorizados

El Team Perú se encontrará representado por seis deportistas emergentes, aunque las caras visibles, en cuanto a rendimiento y proyección, son Patrick Sparks y Jaime Yzaga Jr. Ambos estuvieron presentes en la reciente comparecencia ante los medios y compartieron sus respectivas visiones.

“Me vengo preparandome en la universidad y con mis compañeros de equipo. No puedo esperar para regresar a Lima y así tomar viada y confianza. En este deporte es muy importante tratar de sacar las expectativas de lado. Hay que enfocarse en lo que uno puede controlar”, sostuvo Yzaga.

Entretanto, Sparks dijo que “algo que me gustaría proyectar en casa es que se den cuenta del nivel en el que podemos competir siendo amateurs. Te tratan como profesionales. Será una bonito manera de medirte con los demás y ver cómo está tu juego. Son pocas veces en que podemos tener esa chance de casi profesionalidad”.

El Latin America Amateur Championship nació en 2015 gracias al Masters Tournament, The R&A y la USGA, con la misión de impulsar el golf en la región. Desde su primera edición en Argentina, el torneo reúne a los mejores amateurs latinoamericanos, y su campeón obtiene invitación directa al Masters, convirtiéndolo en un hito para el desarrollo del golf en América Latina.

