Abono Blanquiazul 2026: precios y dónde comprar pack de entradas de Alianza Lima para Liga 1

Arrancó la venta de boletos para los partidos del torneo local de la próxima temporada: 17 partidos en su condición de local

Abono Blanquiazul 2026 de Alianza Lima

Alianza Lima empezó una nueva etapa tras la eliminación de la Liga 1 2025. El club victoriano entró en etapa de reestructuración luego de quedar como Perú 4, el cual le permitió un cupo a la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

Los ‘íntimos’ vienen tomando drásticas decisiones pensando en el plantel de la próxima temporada: confirmaron las salidas de Hernán Barcos, Pablo Ceppelini, Ricardo Lagos, y Guillermo Enrique. Y también confirmó la continuidad de Renzo Garcés y está definiendo la renovación de Alan Cantero, Pablo Lavandeira, entre otros.

Hasta el momento, dieron a conocer los refuerzos de Jairo Vélez, Luis Ramos y posiblemente Federico Girotti. Y mientras se define el futuro de la escuadra, sacó a la venta el Abono Blanquiazul 2026.

Hoy, viernes 12 de diciembre, los hinchas podrán adquirir sus boletos para los duelos como locales del próximo campeonato nacional: serán 17 cotejos que se vivirán en Matute.

Los precios van desde los S/. 370.90 soles para tribunas populares hasta los S/. 2, 219.90 soles para occidente. El beneficio se podrá conseguir a través del portal de Joinnus.

Eryc Castillo suma 12 goles
Eryc Castillo suma 12 goles con Alianza Lima en la temporada 2025.

Precios de Abono Blanquiazul 2026

Tribuna | Precio regular sin abono | Íntimos y abonados 2025 | Público en general

- Sur | S/. 426.30 soles | S/. 359.90 soles | S/. 370.90 soles

- Norte | S/. 426.30 soles | S/. 359.90 soles | S/. 370.90 soles

- Oriente | S/. 1, 148.30 soles | S/. 799.90 soles | S/. 1, 009.90 soles

- Occidente Lateral | S/. 1, 938.30 soles | S/. 1, 399.90 soles | S/. 1, 719.90 soles

- Occidente (Silla) | S/. 1, 148.30 soles | S/. 759.90 soles | S/. 949.90 soles

- Occidente Central | S/. 2, 478.30 soles | S/. 1, 959.90 soles | S/. 2, 219.90 soles

- Palco | S/. 3, 278.30 soles | S/. 2, 549.90 soles | S/. 2, 919.90 soles

Precios de Abono Blanquiazul 2026

Cronograma de venta del Abono Blanquiazul 2026

- Viernes 12 de diciembre | De 12:00 horas a 14:00 horas / Venta para Abonados Anual 2025 suscritos a Íntimo

- Viernes 12 de diciembre | De 14:00 horas a 16:00 horas / Venta para Abonados Anual 2025 en general

- Viernes 12 de diciembre | De 16:00 horas a 19:00 horas / Venta para Abonados Anual 2025 e Íntimos

- Viernes 12 de diciembre | De 19:00 horas a 20:00 horas / Venta para Abonados Anual 2025, Íntimos y Abonados Libertadores 2025

- Viernes 12 de diciembre | Desde 20:30 horas

Cronograma de venta del Abono Blanquiazul 2026

Canal TV exclusivo que transmitirá Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi

Los preparativos para la Noche Blanquiazul 2026 de Alianza Lima avanzan a paso firme y ya se han revelado datos fundamentales sobre la presentación oficial del plantel. El evento tendrá como atractivo principal el enfrentamiento contra el Inter Miami, equipo comandado por Lionel Messi, y se celebrará el 24 de enero en el Estadio Nacional de Lima. Esta cita se perfila como uno de los momentos más esperados por la afición, marcando el inicio de la temporada con un partido internacional de alto perfil.

La organización también anunció que Latina Televisión será la encargada de la transmisión exclusiva, ofreciendo el partido por sus señales 2 y 702 HD. Además, los seguidores podrán acceder a la cobertura a través de la página web y la aplicación del canal en señal abierta. La preventa de entradas, realizada la noche del jueves 11 de diciembre, generó gran expectativa entre los hinchas, que ya cuentan con alternativas para no perderse este encuentro histórico.

Latina transmitirá el partido Alianza Lima vs. Inter Miami. Video: Latina

