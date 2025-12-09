Formato del Mundial de Clubes de Vóley 2025: ¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar a semifinales?

Alianza Lima arranca su participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. Crédito: LPV

El Mundial de Clubes de Vóley 2025 reúne a la élite del deporte y exige a cada participante un rendimiento impecable desde la fase inicial. Alianza Lima, representante del Perú y de Sudamérica, afronta un desafío histórico en su primera aparición en el torneo, donde cada partido y cada set pueden definir su futuro. Entender el formato es clave para saber qué necesita el equipo ‘blanquiazul’ para clasificar a la siguiente ronda.

Las ‘íntimas’ integran el Grupo A, donde deberán enfrentar al poderoso Osasco São Cristóvão Saúde —anfitrión y vigente campeón brasileño—, al Zhetysu VC de Kazajistán, actual monarca asiático, y al Savino Del Bene Scandicci de Italia, subcampeón europeo. Una serie de altísimo nivel que pondrá a prueba el ritmo, la defensa y la consistencia del cuadro peruano desde el primer partido.

Aun conscientes de la magnitud del reto, Alianza Lima llegó a São Paulo con la motivación a tope tras encadenar una racha positiva en la liga local. El plantel que comanda Facundo Morando confía en competir de igual a igual ante las potencias del vóley mundial y no renuncia a la posibilidad de abrirse paso entre los cuatro mejores clubes del planeta.

Formato del Mundial de Clubes de Vóley 2025

El Mundial de Clubes 2025 se disputa con ocho equipos divididos en dos grupos (Grupo A y Grupo B) de cuatro clubes cada uno. La fase inicial es un todos contra todos dentro de cada serie: cada equipo juega tres partidos (uno frente a cada rival) y al término de esas tres jornadas los dos mejores de cada ‘pool’ avanzan a las semifinales; los otros dos quedan eliminados.

A continuación explicamos con detalle el formato y los caminos que puede tomar Alianza Lima para clasificarse.

2 grupos de 4 equipos.

Cada equipo disputa 3 partidos (round-robin).

Avanzan a semifinales: 1° de cada grupo y 2° de cada grupo (4 equipos en total).

Emparejamientos de semifinales: 1° Pool A vs 2° Pool B y 1° Pool B vs 2° Pool A.

Los ganadores van a la final por la medalla de oro; los perdedores disputan el bronce.

Formato del Mundial de Clubes de Vóley 2025. Crédito: FIVB

¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar a semifinales del Mundial de Clubes 2025?

- Ganar los 3 partidos (3 victorias): asegura matemáticamente el primer lugar del grupo. Si suma 3 victorias, ningún otro equipo podría alcanzarla, pues todos sus rivales tendrían al menos una derrota. Con este escenario, el cuadro íntimo clasifica directamente a las semifinales como líder del Grupo A.

- Ganar 2 partidos (2–1): escenario favorable y el más habitual para lograr el pase. Con 2 victorias Alianza dependerá también de:

Resultados entre los otros equipos del grupo,

Diferencia de sets (sets ganados vs. perdidos) y, si resulta necesario, diferencia o ratio de puntos. En la mayoría de los casos, 2 victorias permiten terminar 1° o 2°; no obstante, puede haber un triple empate a 2 victorias donde los criterios de desempate definirán las posiciones.

- Ganar 1 partido o ninguno (1–2 o 0–3): clasificación muy improbable. Con 1 victoria Alianza tendría que esperar resultados extraordinarios de los demás y dependería totalmente de los criterios de desempate; con 0 victorias quedaría eliminado.

Nota: Además del número de victorias, los criterios de desempate establecidos por la FIVB para este torneo se aplican en el siguiente orden: puntos de partido, ratio de sets, ratio de puntos y, finalmente, el resultado directo entre los equipos involucrados. Este es exactamente el orden oficial definido en el reglamento del Mundial de Clubes 2025.

Alianza Lima compite en el Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025. Crédito: Instagram

¿Qué pasa si Alianza Lima clasifica?

Si termina 1° del Grupo A, en semifinales enfrentará al 2° del Grupo B.

Si termina 2° del Grupo A, jugará contra el 1° del Grupo B.

Un triunfo en semifinales lo meterá en la final por la medalla de oro; una derrota, lo llevará a disputar el bronce.