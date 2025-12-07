“No moriré sin salir campeón”: Sergio Peña se disculpa con los hinchas y mantiene firme su sueño con Alianza Lima

Las disculpas de Sergio Peña luego de fallar su penal ante Sporting Cristal. Crédito: Instagram

Una noche dramática se vivió en la definición de la semifinal de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025. En la tanda de penales, Sergio Peña asumió la responsabilidad de iniciar la serie y poner a su equipo arriba. Sin embargo, el disparo a media altura del jugador de Alianza Lima fue atajado por Diego Enríquez.

Luego, los nueve futbolistas acertaron sus tiros y Sporting Cristal celebró en terreno íntimo. En este contexto, el exfutbolista del Malmö de Suecia utilizó sus redes sociales para ofrecer sus disculpas a los hinchas de Alianza Lima, quienes en una noche vieron como su equipo volverá a ser Perú 4 y Néstor Gorosito no continuará al mando de la escuadra.

Acompañado de una imagen de él y su hermano vistiendo una indumentaria de Alianza Lima cuando eran niños, el deportista peruano de 30 años dejó claro que la entidad victoriana siempre representó una parte importante en su vida. Luego, explicó que todos sus logros a nivel internacional nunca igualarían a levantar un título nacional con el cuadro de sus amores.

Los 'celestes' se impusieron 5-4 en Matute y pasaron a la final, donde ya espera Cusco FC. (Video: L1MAX)

“Nada de esos sueños se comparan con el que aún tengo en mi cabeza y en mi corazón que es salir campeón con el club que me vio crecer”, compartió. Por tal motivo, se disculpó con los seguidores del club blanquiazul por errar la pena máxima que abrió la llave de definiciones desde los doce pasos.

“Pido disculpas por el partido de ayer, pido disculpas si en algún partido no rendí como muchos o todos se lo esperaban, nunca hice nada con mala intención”, reconoció. Sin embargo, aseguró que en su visión nunca se arrepentiría de haber ejecutado el tiro, pues “reprochar el no atreverme” no es una línea que pregone.

Finalmente, el jugador aseguró que su intención y la de los jugadores del plantel actual es devolver al club a lo más alto del fútbol nacional. “No me voy a morir sin salir campeón con este hermoso club”, expresó. “Cumplí todo lo que me propuse en la vida y cada una de esas metas tuvieron caídas, esta no será la excepción”, concluyó.

El descargo de Sergio Peña a través de sus redes sociales. Crédito: Instagram.

La temporada de Sergio Peña con Alianza Lima

Sergio Peña se unió a Alianza Lima a mediados de la temporada 2025, regresando al club que lo vio crecer con una gran ilusión y la promesa de retribuirle al club todo lo que le dio y le permitió incursionar en el extranjero. El objetivo de la directiva con su fichaje era, sin lugar a dudas, alcanzar el título nacional, un sueño pendiente que el propio jugador declaró tener en su carrera.

A pesar del entusiasmo inicial, el nivel de Peña en el torneo local fue decayendo y no rindió como se esperaba en algunos partidos. Sin embargo, su aporte fue significativo en la Copa Sudamericana, donde Alianza Lima protagonizó una gran serie.

A pesar del esfuerzo por reforzar el plantel y el brillo internacional, la meta principal no se cumplió. Alianza Lima no logró el título nacional de la Liga 1 2025 y, en consecuencia, el equipo se clasificó a la siguiente edición de la Copa Libertadores como Perú 4.

Sergio Peña anotó su primer gol con Alianza Lima ante ADT. - Crédito: L1MAX

Perú 4

Alianza Lima ha cerrado la temporada 2025 de forma amarga. Pese a las alegrías en el plano internacional, la derrota ante Sporting Cristal resuelve que la institución íntima arranque la próxima Copa Libertadores desde la fase previa, tal como lo hizo este curso.

Ahora, sin la conducción de Néstor Gorosito, el equipo de La Victoria buscará replicar lo hecho ante Nacional (PAR), Boca Junior y Deportes Iquique para instalarse en la fase de grupos del torneo más relevante del continente.