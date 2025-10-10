A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana HOY: partido amistoso en Malasia por fecha FIFA 2025

Federico Viñas asume galones en Uruguay. - Crédito: EFE

Uruguay deja atrás el camino transcurrido en las Eliminatorias CONMEBOL 2026 para dar inicio a sus partidos preparatorios. Con un viaje hacia Malasia, el plantel renovado de Marcelo Bielsa se alista para un par de presentaciones, siendo la más próxima la que sostendrá con una inexperta, pero envalentonada República Dominicana.

El amistoso, que se desarrollará en el Estadio Nacional Bukit Jalil, está pactado para hoy, viernes 10 de octubre, desde las 07:45 horas de Perú bajo la transmisión exclusiva de la AUF TV.

Nicolás Marichal, nombre nuevo en Uruguay. - Crédito: Ovación

En esta ocasión, la ‘celeste’ ha decidido prescindir de un gran material futbolístico para ofrecerle una oportunidad a aquellos puntuales que fueron absolutamente residuales en el proceso clasificatorio mundialista. Así las cosas, nombres como Federico Valverde, Ronald Araujo o Darwin Núñez han quedado afuera dándole entrada a otros como Rodrigo Zalazar, Ignacio Laquintana o Agustín Álvarez Martínez.

La selección de Uruguay, bajo la dirección de Marcelo Bielsa, logró la clasificación al Mundial 2026 con un estilo de juego dinámico, intenso y ofensivo. El técnico argentino imprimió su sello característico, apostando por una generación joven combinada con jugadores de experiencia. Uruguay destacó en las Eliminatorias Sudamericanas con victorias clave ante rivales directos como Brasil y Argentina.

La disciplina táctica, presión alta y versatilidad fueron pilares del equipo. Bielsa potenció talentos emergentes y consolidó un grupo competitivo y comprometido. Con este proyecto renovado, Uruguay llega al Mundial con grandes expectativas y la ilusión de ser protagonista en la máxima cita del fútbol.

La selección de fútbol de República Dominicana ha mostrado un crecimiento notable en los últimos años, con una nueva generación de jugadores jóvenes que han comenzado a destacar en ligas internacionales. Figuras como Dorny Romero, Edison Azcona y Jean Carlos López han aportado dinamismo al equipo, sumándose a un proyecto que busca consolidar al país en el panorama futbolístico de CONCACAF.

Dorny Romero surge como goleador de la República Dominicana. - Crédito: Difusión

A pesar de las expectativas y del talento emergente, la selección quedó fuera de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La eliminación llegó en una fase temprana, tras una serie de resultados adversos que evidenciaron la falta de experiencia en partidos decisivos y algunas deficiencias tácticas.

Sin embargo, el proceso dejó aprendizajes valiosos y una base prometedora para el futuro. Con una estructura más sólida y continuidad en su desarrollo, República Dominicana apunta a convertirse en un contendiente más competitivo en los próximos ciclos internacionales. La esperanza sigue viva para 2030.

A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana por amistoso de fecha FIFA 2025

El encuentro entre Uruguay y República Dominicana, correspondiente a un partido amistoso internacional, está programado para disputarse este viernes 10 de octubre a las 07:45 (hora peruana) en el Estadio Nacional Bukit Jalil, en la ciudad de Kuala Lumpur, Malasia. A continuación, el horario detallado por país:

Perú, Colombia y Ecuador : 07:45 horas

Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami) : 08:45horas

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay : 09:45 horas

México : 06:45 horas

España: 14:45 horas

Canal para seguir Uruguay vs República Dominicana por amistoso de fecha FIFA 2025

El duelo será transmitido en vivo y de forma gratuita por AUF TV, plataforma que posee los derechos exclusivos de la selección de Uruguay para todo el mundo.