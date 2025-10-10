Perú Deportes

A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana HOY: partido amistoso en Malasia por fecha FIFA 2025

La ‘celeste’ viene de dulce después de haber sellado su quinta clasificación consecutiva al Mundial, un auténtico hito, de la mano de Marcelo Bielsa. Conoce los horarios del encuentro

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Federico Viñas asume galones en
Federico Viñas asume galones en Uruguay. - Crédito: EFE

Uruguay deja atrás el camino transcurrido en las Eliminatorias CONMEBOL 2026 para dar inicio a sus partidos preparatorios. Con un viaje hacia Malasia, el plantel renovado de Marcelo Bielsa se alista para un par de presentaciones, siendo la más próxima la que sostendrá con una inexperta, pero envalentonada República Dominicana.

El amistoso, que se desarrollará en el Estadio Nacional Bukit Jalil, está pactado para hoy, viernes 10 de octubre, desde las 07:45 horas de Perú bajo la transmisión exclusiva de la AUF TV.

Nicolás Marichal, nombre nuevo en
Nicolás Marichal, nombre nuevo en Uruguay. - Crédito: Ovación

En esta ocasión, la ‘celeste’ ha decidido prescindir de un gran material futbolístico para ofrecerle una oportunidad a aquellos puntuales que fueron absolutamente residuales en el proceso clasificatorio mundialista. Así las cosas, nombres como Federico Valverde, Ronald Araujo o Darwin Núñez han quedado afuera dándole entrada a otros como Rodrigo Zalazar, Ignacio Laquintana o Agustín Álvarez Martínez.

La selección de Uruguay, bajo la dirección de Marcelo Bielsa, logró la clasificación al Mundial 2026 con un estilo de juego dinámico, intenso y ofensivo. El técnico argentino imprimió su sello característico, apostando por una generación joven combinada con jugadores de experiencia. Uruguay destacó en las Eliminatorias Sudamericanas con victorias clave ante rivales directos como Brasil y Argentina.

La disciplina táctica, presión alta y versatilidad fueron pilares del equipo. Bielsa potenció talentos emergentes y consolidó un grupo competitivo y comprometido. Con este proyecto renovado, Uruguay llega al Mundial con grandes expectativas y la ilusión de ser protagonista en la máxima cita del fútbol.

La selección de fútbol de República Dominicana ha mostrado un crecimiento notable en los últimos años, con una nueva generación de jugadores jóvenes que han comenzado a destacar en ligas internacionales. Figuras como Dorny Romero, Edison Azcona y Jean Carlos López han aportado dinamismo al equipo, sumándose a un proyecto que busca consolidar al país en el panorama futbolístico de CONCACAF.

Dorny Romero surge como goleador
Dorny Romero surge como goleador de la República Dominicana. - Crédito: Difusión

A pesar de las expectativas y del talento emergente, la selección quedó fuera de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La eliminación llegó en una fase temprana, tras una serie de resultados adversos que evidenciaron la falta de experiencia en partidos decisivos y algunas deficiencias tácticas.

Sin embargo, el proceso dejó aprendizajes valiosos y una base prometedora para el futuro. Con una estructura más sólida y continuidad en su desarrollo, República Dominicana apunta a convertirse en un contendiente más competitivo en los próximos ciclos internacionales. La esperanza sigue viva para 2030.

A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana por amistoso de fecha FIFA 2025

El encuentro entre Uruguay y República Dominicana, correspondiente a un partido amistoso internacional, está programado para disputarse este viernes 10 de octubre a las 07:45 (hora peruana) en el Estadio Nacional Bukit Jalil, en la ciudad de Kuala Lumpur, Malasia. A continuación, el horario detallado por país:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 07:45 horas
  • Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami): 08:45horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 09:45 horas
  • México: 06:45 horas
  • España: 14:45 horas

Canal para seguir Uruguay vs República Dominicana por amistoso de fecha FIFA 2025

El duelo será transmitido en vivo y de forma gratuita por AUF TV, plataforma que posee los derechos exclusivos de la selección de Uruguay para todo el mundo.

Temas Relacionados

Selección de UruguaySelección de República Dominicanaperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Paraguay vs Japón HOY: partido amistoso en Osaka por fecha FIFA 2025

El elenco dirigido por Gustavo Alfaro visitará al conjunto ‘nipón’ en la isla asiática. Ambas escuadras cuentan con pasaje confirmado a la cita mundialista del próximo año en Estados Unidos. Conoce los horarios del duelo

A qué hora juega Paraguay

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: con varias sorpresas, posibles titulares para amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Manuel Barreto, técnico interino de la selección peruana, presentaría un joven y novedoso once para el choque con la ‘roja’, que atraviesa un presente similar de recambio. Conoce cómo jugarían ambas escuadras

Alineaciones de Perú vs Chile

A qué hora juega Argentina vs Venezuela HOY: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2025

Con Lionel Messi, y en medio del dolor por la partida del técnico argentino Miguel Ángel Russo, la ‘albiceleste’ se presenta ante la ‘vinotinto’ en choque preparatorio. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Argentina

A qué hora juega Bolivia vs Jordania HOY: partido amistoso en Estambul por fecha FIFA 2025

La ‘verde’ buscará aprovechar su gira europea y vencer a un cuadro asiático que clasificó por primera vez al Mundial (2026). Conoce los horarios de la contienda

A qué hora juega Bolivia

A qué hora juega Ecuador vs Estados Unidos HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

El combinado sudamericano visita suelo norteamericano para medirse ante EEUU en un atractivo duelo de preparación. Revisa aquí el horario y todos los detalles de este enfrentamiento

A qué hora juega Ecuador
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte enfrentará impedimento de

Dina Boluarte enfrentará impedimento de salida tras su vacancia, anuncia fiscal de la Nación

Crisis política en Perú EN VIVO: Dina Boluarte dejó la presidencia y el país ingresó a un nuevo gobierno de transición con José Jerí

Así fue la salida de Dina Boluarte de Palacio de Gobierno: a bordo del ‘cofre’ y bajo fuerte resguardo policial

José Jerí promete reconciliación y firmeza frente a la delincuencia en su primer discurso como presidente del Perú

Dina Boluarte, la presidenta que se preocupó más por sus cirugías y por su aumento de sueldo, terminó destituida por el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Ataque armado a Agua Marina:

Ataque armado a Agua Marina: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

Gigi Mitre arremete contra Dina Boluarte y el Estado: “Sus medidas son una porquería, el país vive con miedo y sin rumbo”

Christian Meier expresa su solidaridad con Agua Marina: “desafiamos a la muerte cada vez que salimos de casa”

Gian Marco pospone su gira nacional: “No se puede celebrar en medio del miedo y la violencia que atraviesa el país”

Madre de Renzo Palacios, cantante de Agua Marina, exige mayor seguridad tras atentado en concierto

DEPORTES

A qué hora juega Paraguay

A qué hora juega Paraguay vs Japón HOY: partido amistoso en Osaka por fecha FIFA 2025

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: con varias sorpresas, posibles titulares para amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Argentina vs Venezuela HOY: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Bolivia vs Jordania HOY: partido amistoso en Estambul por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Ecuador vs Estados Unidos HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025