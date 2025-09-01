Perú Deportes

Perú vs Uruguay: lista de convocados de los ‘charrúas’ para el partido en Montevideo por cierre de Eliminatorias 2026

El entrenador Marcelo Bielsa ha llamado a los mejores futbolistas de la actualidad para sumar un resultado importante, en el estadio Centenario. Además, ha seleccionado a 15 sparrings

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Marcelo Bielsa, entrenador de la
Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay.

Perú se prepara para cerrar de la mejor manera posible las Eliminatorias CONMEBOL 2026, donde aparece en los últimos lugares con un fuerte déficit de unidades, aunque aferrado a la esperanza de dar un golpe sin precedentes en clasificación, algo prácticamente imposible. El reto venidero, en condición de visitante, será contra Uruguay.

El estadio Centenario albergará un enfrentamiento que, en teoría, debe servir a los ‘celestes’ para sentenciar su clasificación a la próxima cita planetaria toda vez que dejaría totalmente eliminada a una ‘bicolor’ que recién se ha animado a apostar con caras nuevas emergidas en tanto en Liga 1 como en el exterior.

Marcelo Bielsa reconoce que Uruguay
Marcelo Bielsa reconoce que Uruguay no ha respondido como hubiese querido.

Hay dos equipos, como el caso de Chile y Perú que no tuvieron momentos buenos en la competencia, después el caso de Bolivia que salvo una secuencia de tres partidos de triunfos consecutivos tampoco tuvieron momentos buenos“, declaró Marcelo Bielsa en conferencia de prensa.

En este choque, el ‘Loco Bielsa buscará, además, una redención tras aquella caída, totalmente inesperada, en su visita a Lima que configuró el primer triunfo de Perú, con un veterano Jorge Fossati en la parcela técnica, en el circuito para el Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Nómina de convocados de Uruguay

Marcelo Bielsa ha citado a 27 futbolistas para conformar su lista oficial pensando en los respectivos encuentros contra Perú y Chile. Desde luego que el primer cruce será el más importante. Dentro de su consideración, incluyó al portero Sergio Rochet, quien regresa luego de haber superado una lesión, y a Kevin Amaro, la grata revelación con Liverpool FC.

En esa misma línea, el conductor nacional se dispuso a convocar a 15 sparrings para que puedan codearse con el plantel: Paulo da Costa (Peñarol), Benjamín García (Montevideo City Torque), Brian Barboza (Peñarol), Pablo Cardozo (Danubio), Julio Dauger (Peñarol), Mateo Alcoba (Albion), Luciano González (Nacional), Pablo Alcoba (Albion), Agustín dos Santos (Nacional), Yuri Orazo (Racing), Alexander Velázquez (Danubio), Alan Torterolo (Defensor Sporting), Facundo Martínez (Montevideo City Torque), Brandon Álvarez (Peñarol) y Nicolás Azambuja (Danubio).

- Arqueros: Sergio Rochet, Santiago Mele y Franco Israel.

- Defensas: Nahitan Nandez, Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Ronald Araujo, Santiago Bueno, Mathías Olivera, Sebastián Cáceres, Joaquín Piquerez y Matías Viña.

- Volantes: Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Emiliano Martínez, Federico Valverde, Rodrigo Zalazar, Giorgian de Arrascaeta y Kevin Amaro.

- Delanteros: Facundo Pellistri, Ignacio Laquintana, Cristian Olivera, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre, Federico Viñas y Darwin Núñez.

Lista de convocados de Uruguay
Lista de convocados de Uruguay para el cierre de Eliminatorias 2025.

