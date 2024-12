Partidos de hoy, domingo 8 de diciembre: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 8 de diciembre se llevarán a cabo varios partidos que serán de interés para el aficionado del fútbol. Y es que habrá actividad en las principales ligas de Europa, así como también en Sudamérica con presencia de jugadores peruanos en el extranjero.

En España, con la participación de Renato Tapia, Leganés chocará de local con Real Sociedad en la fecha 16 de LaLiga, mientras que Atlético Madrid lo hará frente a Sevilla.

En la Premier League, el encuentro estelar será protagonizado entre Tottenham y Chelsea. Los ‘blues’ han sorprendido por respecto a la campaña anterior y vienen peleando en la parte alta de la tabla desde que Enzo Maresca fue nombrado técnico del equipo.

Gianluca Lapadula no fue convocado por Cagliari para el duelo ante Fiorentina en la Serie A de Italia; caso contrario al de Oliver Sonne, quien sí fue citado para el cotejo de Silkeborg IF contra AaB Fodbold por la ida de los cuartos de final de la Copa de Dinamarca. Por la misma situación se encuentra Luis Advíncula, que podría ser titular en Boca Juniors ante Newell’s Old Boys.

Por otro lado, luego de asegurar un lugar para la próxima edición de la Copa Sudamericana, Corinthians de André Carrillo se medirá de visita ante Gremio de Porto Alegre. En tanto, Fluminense de Kevin Serna e Ignácio da Silva se jugará la última chance de mantenerse en la Primera División de Brasil cuando se enfrente de visita a Palmeiras.

Partidos de LaLiga

- Leganés 0-3 Real Sociedad (Finalizado)

- Athletic de Bilbao vs Villarreal (10:15 horas / DSports)

- Osasuna vs Alavés (12:30 horas / Disney+, ESPN 2)

- Atlético Madrid vs Sevilla (15:00 horas / DSports)

Partidos de Premier League

- Fulham vs Arsenal (09:00 horas / Disney+)

- Leicester City vs Brighton (09:00 horas / Disney+, ESPN)

- Ipswich Town vs Bournemouth (09:00 horas / Disney+)

- Tottenham vs Chelsea (11:30 horas / Disney+, ESPN)

Partidos de Serie A

- Fiorentina 1-0 Cagliari (Finalizado)

- Hellas Verona vs Empoli (09:00 horas / Disney+)

- Venezia vs Como 1907 (12:00 horas / Disney+)

- Napoli vs Lazio (14:45 horas / Disney+, ESPN 2)

Partidos de Bundesliga

- Wolfsburgo vs Mainz 05 (09:30 horas / Disney+, ESPN 5)

- Hoffenheim vs Friburgo (11:30 horas / Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Lens vs Montpellier (09:00 horas / Disney+)

- Nantes vs Rennes (11:00 horas / Disney+)

- Racing de Estrasburgo vs Stade de Reims (11:00 horas / Disney+)

- Saint Etienne vs Olympique de Marsella (14:45 horas / Disney+)

Partidos de Eredivisie

- AZ Alkmaar vs Ajax (08:30 horas / Disney+, ESPN 3)

Partido de Copa de Dinamarca

- Silkeborg IF vs AaB Fodbold (09:30 horas)

Partidos de fútbol argentino

- Godoy Cruz vs Banfield (15:00 horas / AFA Play, TNT Sports)

- Gimnasia y Esgrima La Plata vs Talleres de Córdoba (15:00 horas / AFA Play, Disney+, ESPN Premium)

- River Plate vs Rosario Central (17:15 horas / AFA Play, TNT Sports)

- Newell’s Old Boys vs Boca Juniors (19:00 horas / AFA Play, Disney+, ESPN)

Partidos de fútbol brasileño

- Atlético Mineiro vs Atlético Paranaense (14:00 horas / Zapping, Sky+, Premiere)

- Botafogo vs Sao Paulo (14:00 horas / SporTV, Globo, Zapping, Sky+, Premiere)

- Palmeiras vs Fluminense (14:00 horas / Zapping, Sky+, Premiere)

- Red Bull Bragantino vs Criciúma (14:00 horas / L1 MAX, Zapping, Sky+, Premiere)

- Flamengo vs Vitória (14:00 horas / SporTV 2, Globo, Zapping, Sky+, Premiere)

- Gremio vs Corinthians (14:00 horas / Zapping, Sky+, Premiere)

- Fortaleza vs Internacional (14:00 horas / Zapping, Sky+, Premiere)

- Cuiabá vs Vasco da Gama (14:00 horas / Zapping, Sky+, Premiere)

- Juventude vs Cruzeiro (14:00 horas / Zapping, Sky+, Premiere)

- Bahía vs Atlético Goianiense (14:00 horas / Zapping, Sky+, Premiere)

Partidos de fútbol colombiano

- América de Cali vs Junior de Barranquilla (16:30 horas / Win Sports)

- Deportes Tolima vs Once Caldas (16:30 horas / Win Sports)

- Independiente de Santa Fe vs Atlético Nacional (19:00 horas / Win Sports)

- Deportivo Pasto vs Millonarios (19:00 horas / Win Sports)

Partido de fútbol venezolano

- Carabobo vs Deportivo Táchira (16:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

Partidos de fútbol boliviano

- Jorge Wilstermann vs Aurora (14:00 horas / Tigo Sports)

- Bolívar vs The Strongest (16:30 horas / Tigo Sports)

- Blooming vs Oriente Petrolero (18:30 horas / Tigo Sports)