Julio César Uribe miró con buenos ojos la posibilidad de reemplazar a Juan Carlos Oblitas en la FPF: “Puedo ser útil”

Tras la intempestiva salida de Juan Carlos Oblitas del puesto de director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), uno de los nombres que sonó para reemplazarlo fue el de Julio César Uribe. Los rumores no tardaron en llegar a los oídos del propio ‘Diamante’, quien fue consultado al respecto durante la última edición de su programa PlayzonTV.

Ante la pregunta, el exvolante de la selección peruana se mostró desconcertado. No confirmó nada, pero sí dejó entrever que ha recibido propuestas relacionadas al tema. Además, recalcó que su intención siempre fue trabajar en pro del desarrollo del fútbol peruano:

“No sé, no sé, la verdad es que no, no. Yo no sé. Tengo invitaciones que tienen mucho que ver con lo que aquí expreso. Solo quiero sumar. No sé dónde estaré, entendiendo todo lo que pasa, no calificándolo, sino tratando de ayudar a que sea mejor, pero mi intención es aportar. Ese es mi propósito de vida, y quiero que quede bien claro. Yo estoy reiterando, lo que he dicho siempre. No cambio mi discurso según hacia dónde va el agua para mover mi molino, no tengo esa interpretación”, expresó.

Juan Carlos Oblitas fue testigo en la investigación contra Agustín Lozano: su participación provocó su salida de la FPF.

Tras dar su respuesta, Uribe fue consultado si tuvo alguna conversación con gente de la FPF, y si le incomodaría trabajar al lado de personas cuestionadas como las que hoy en día laboran en La Videna. Este dejó en claro que reunirse no significa pactar con ellos y recordó que a lo largo de su carrera, siempre tuvo una conducta intachable:

“Tengo muy claro que conversar no es pactar. Creo que puedo ser útil, porque si no lo fuera, me quedaría en mi casa, tranquilo. Pero sé que puedo sumar, claro que puedo. Y soy consecuente con lo que he dicho y hecho toda mi vida. He sido muy buen compañero, muy correcto con mis jugadores y con los señores periodistas. Entonces, en un mundo de incorrecciones, ¿uno que trata de ser correcto, no puede sumar?”.

Julio César Uribe trabajó en la FPF como entrenador de la selección peruana en dos ocasiones. Crédito: AFP

“El puesto no es de Juan Carlos Oblitas”

Julio César Uribe también señaló que, si bien Juan Carlos Oblitas ocupó muchos años el puesto de director deportivo de la FPF, el puesto no era exclusivamente de su persona. Además, reflexionó sobre el ego y lo importante que es no sentirse indispensable:

“Quiero aclarar, para no hacer un monólogo de la pregunta. El puesto no es de Juan Carlos Oblitas, el puesto es de la FPF, que considera en Juan Carlos como una persona que puede cumplir una función dentro de su gestión institucional. O sea, no es de él. Lo mismo pasaría conmigo y con cualquier otro. Los seres humanos, dentro de el altísimo nivel de complejidad que tenemos, que entiendan que no somos dueños de nada, ni siquiera de la vida misma. Esta reflexión debería ayudarnos a flexibilizar el ego, ese ego de creerse el ‘chingón’, el que está por encima de todos. Uno tiene que tener la inteligencia que es el don más preciado del ser humano, para entender que es importante y ayudar a otra gente a ser importante también. O sea generar un universo de personas con valores y construir una sociedad productiva”.

Finalmente, expresó su molestia con que muchos señalen los problemas que tiene el fútbol peruano, pero que nadie haga nada para solucionarlos:

“Ya estamos hartos, no hacemos nada, anda a jugar un partido de fútbol sin pelota, no puedes jugar pues. Todo el mundo dice, todo el mundo tiene diagnóstico. ¿Cuántos ejecutan lo que se necesita? Sabiendo el diagnóstico, no nos importa”.