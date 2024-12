Oscar Del Portal y la cruda realidad sobre el reemplazante de Paolo Guerrero en la selección peruana: “No tienen ni la mitad de su estadística cuando era joven”

Una de las principales falencias de la selección peruana en las Eliminatorias 2026 es la falta de gol, pues apenas anotó en tres ocasiones tras 12 partidos disputados. ¿Lo peor de todo? Ninguno lo marcó un delantero. Y Paolo Guerrero, claro, es el más señalado por nombre y trayectoria.

El ‘Depredador’, con 40 años encima, todavía sigue siendo convocado a la selección peruana. Esto se debe a las pocas opciones que tiene el fútbol peruano en ataque. Después de Alex Valera y Gianluca Lapadula, no hay un delantero que se muestre como alternativa seria para los duros encuentros de Clasificatorias.

La complicada situación ha sido expuesta, hace algunos meses, por Jorge Fossati, quien indicó que no encuentra a alguien igual o mejor que el veterano goleador. Pero no es el único que piensa de esa forma. Oscar Del Portal, comentarista deportivo, también tocó el tema el último domingo en su programa de América.

Paolo Guerrero, con 40 años, viene siendo cuestionado por su rendimiento en la selección peruana. - Crédito: EFE

“Muchos de los jugadores, que han sido buenos en la selección, alargan su despedida porque los que vienen atrás no acompañan”, arrancó preocupado sobre la carencia de gol de la selección peruana en las Eliminatorias 2026.

“Si alguno de los jugadores jóvenes tuviese la mitad de la estadística cuando Paolo (Guerrero) era joven, seguramente él ya hubiera dado un paso al costado”, aseguró el también conductor deportivo del citado medio.

“Los que vienen atrás no alcanzan los números. Y no es que Paolo esté en un gran momento, lo que pasa es que lo que vienen no tienen un momento regular”, acotó Oscar Del Portal entorno a la insistencia de su llamado a la ‘blanquirroja’.

“Al margen de gustos, lo que yo he visto en Paolo es al mejor ‘9′ de la selección peruana. Jefferson Farfán es el mejor jugador que he visto en la selección peruana. Y el ‘Chorri’ Palacios es el jugador que a mí más me emocionó”, cerró.

Paolo Guerrero debutó en 2004 con la selección peruana, con solo 20 años.

La irrupción de Paolo Guerrero en la selección con 20 años

Paolo Guerrero debutó en la selección peruana el 9 de octubre de 2004, cuando tenía solo 20 años y militaba en las divisiones menores del Bayern Munich. Para ese entonces, el único partido que había tenido con el primer equipo ‘bávaro’ había sido unos minutos frente a Hamburgo en la Copa de Alemania, pero en la Bundesliga ni siquiera había integrado el banco de suplentes.

Se venía una complicada fecha doble, en la que Perú debería visitar a Bolivia en La Paz y Paraguay en Asunción. Como no pudo contar con Claudio Pizarro por lesión, Paulo Autuori, DT ‘bicolor’ de ese entonces, apostó por el joven delantero, confiando en que la competitividad que tenía en la cuarta división alemana con el Bayern Munich II, era suficiente para estar a la altura en las Eliminatorias.

El ‘Depredador’ arrancó como titular ante la ‘verde’, haciendo dupla con Jefferson Farfán, su excompañero en las menores de Alianza Lima, quien ya había irrumpido un año antes con la ‘bicolor’. El resultado fue una derrota 1-0, pero el joven Paolo dejó buenas impresiones. Días después, ante Paraguay, le tocó ingresar desde el banco y generó el penal para que Nolberto Solano marque el empate 1-1.

Su primer gol llegó la siguiente jornada, en la victoria 2-1 sobre Chile. En aquel cotejo, con el regreso de Claudio Pizarro, volvió a comenzar en el banco, pero entró en el segundo tiempo y convirtió el segundo tanto peruano.