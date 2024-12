André Carrillo se refirió a la selección peruana tras consolidarse en Corinthians: “En cualquier momento volveré, no me preocupo por eso”

La 'Culebra' habló de su posible retorno a la 'bicolor', de su continuidad en el 'timao' y otros temas. (Video: Meu Timão)

No es un secreto de que la selección peruana viene afrontando una de las mayores crisis futbolísticas de los últimos años. Y es que se ubica en el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas y con chances remotas de clasificar al Mundial de Norteamérica 2026. Jorge Fossati dejó de lado a dos jugadores que fueron fundamentales en el pasado como Christian Cueva y André Carrillo. No obstante, el segundo se encuentra en un nivel ascendente desde que fichó por Corinthians de Brasil. En ese sentido, la ‘Culebra’ habló con firmeza por su retorno a la ‘bicolor’.

Luego del triunfo de visita del ‘timao’ por 4-2 ante Criciúma de Miguel Trauco, el canterano de Alianza Lima dejó sus impresiones por el partido y también de cómo su equipo ha ido de menos a más, resaltando una charla con la barra oficial.

“No sé qué decirte qué diferente porque no estuve antes en Corinthians. No sabía qué relación tenían los jugadores con los hinchas, pero lo que puedo decir es que ahora con los hinchas estamos todos juntos. Tiempo atrás tuvimos reunión con los hinchas y fue muy amigable y muy buena porque sentimos su apoyo y que están con nosotros”, comentó en zona mixta ante la prensa.

“Los últimos partidos está dando resultados porque estamos todos juntos, directiva, jugadores e hinchas, y eso es lo importante”, añadió.

André Carrillo jugó contra Miguel Trauco en el Corinthians vs Criciúma por Brasileirao 2024. - créditos: Agencias

André Carrillo sobre regreso a la selección peruana

Ahí fue cuando un periodista le preguntó sobre la posibilidad de que Rodrigo Garro y Yuri Alberto sean convocados a sus respectivas selecciones, a lo que André Carrillo los elogió y también mencionó sobre una vuelta a la ‘blanquirroja’.

“Creo que sí (pueden ser convocados), básicamente Garro y Yuri están haciendo las cosas muy bien. Creo que también es difícil, Brasil y Argentina están entre los mejores equipos del mundo y es más difícil (una convocatoria). Y en lo que respecta a mí, sé que en cualquier momento volveré a la selección, así que no me preocupo por eso”, precisó.

De hecho, la última participación de la ‘Culebra’ en la selección peruana fue ante Canadá en la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa América 2024. En dicho encuentro, solo disputó 12 minutos, y luego estuvo en el banco de suplentes. Una salida nocturna posterior a la eliminación le habría costado un lugar en las convocatorias de Jorge Fossati para las Eliminatorias 2026.

El choque con Canadá en la Copa América 2024 fue el último de André Carrillo con la selección peruana. - créditos: EFE

André Carrillo sobre Ramón Díaz y su posición en Corinthians

Por otro lado, el jugador de 33 años resaltó la labor de Ramón Díaz y su cuerpo técnico para que Corinthians deje la zona de descenso y luche por un cupo a un torneo internacional.

“Ellos (el cuerpo técnico) son una parte importante de esto. Creo que el jugador ahora tiene mucha confianza. Sabemos quién también va a jugar, aquí todos están trabajando correctamente. El cuerpo técnico tiene muy buena relación con los jugadores y eso es fácil para el jugador”, acotó.

Asimismo, recalcó que el hecho de jugar como mediocampista le hace sentir más cómodo que como extremo. “Estoy muy cómodo porque los dos últimos años jugué en esa posición. Empecé a tocarlo con Ramón en Al-Hilal (donde trabajaron juntos) y me sentí muy cómodo. Las personas que no me conocían mucho se habrán sorprendido, pero conozco bien este puesto”, indicó.

La 'Culebra' se lució en el duelo válido por el Brasileirao. (Instagram)

André Carrillo y su futuro en Corinthians

Cabe mencionar, que André Carrillo firmó por una temporada con Corinthians. Esto quiere decir, que su contrato culmina a mediados del 2025. En esa línea, el peruano confesó que quisiera quedarse, pero la última palabra lo tiene la directiva del club de Brasil. Actualmente, lleva 17 partidos disputados entre el Brasileirao, la Copa de Brasil y la Copa Sudamericana.

“En este momento estoy muy feliz aquí, mi familia también, eso es decisión es parte de la directiva. Estoy haciendo mi trabajo, intentaré ayudar de la mejor manera que pueda, jugando la mayor cantidad de partidos, como sea posible y el club tomará una decisión más adelante. Simplemente tengo que concentrarme en hacer mi trabajo”, sostuvo.