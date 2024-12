Sporting Cristal definió a sus seis extranjeros para el 2025: novedades y el nuevo refuerzo ‘celeste’

Las vacaciones están a punto de terminar para Sporting Cristal, pero mientras los jugadores se preparan para volver a los entrenamientos, la directiva está trabajando en la nueva plantilla de cara al 2025. Hay novedades en La Florida, se reveló quiénes serán los seis extranjeros con el que afrontarán la Liga 1 y Copa Libertadores.

Se informó que el técnico Guillermo Farré ya tiene definidos a jugadores ‘foráneos’ para la próxima temporada. No habrán muchas novedades al respecto porque se quedarán los que disputaron el torneo el 2024. Como se sabe, los ‘cerveceros’ hicieron oficial la permanencia de Gustavo Cazonatti hasta el 2027. Cristal utilizó su opción de compra y pagó al Tombense, club de tercera de Brasil, por su carta pase.

La semana que viene será clave porque se darán más renovaciones, y se anunciará al sexto jugador del exterior que se sumará al Rímac. Misael Sosa será la novedad en tienda rimense, el atacante de 22 años llega procedente de Deportivo Maipú de Argentina. Con su arribo, se cerrará el tema de los extranjeros, solo verán el mercado nacional ya que según las bases del campeonato, solo están permitidos seis futbolistas de afuera por club.

“Los seis extranjeros de Sporting Cristal para la temporada serán los siguientes: Martín Cauteruccio, confirma la renovación la semana que viene. Santiago González se queda, salvo que llegue una oferta irrechazable en todos los puntos de vistas. Franco Romero, ya se confirmó la compra de Gustavo Cazonatti. El quinto lo van anunciar esta semana, Misael Sosa que ya lo habíamos anunciado. Y Nicolás Pasquini está de vacaciones y regresando se sientan a renovar”, apuntó Rodrigo Morales, periodista de DSports Perú.

¿Cuándo empezará la pretemporada?

Universitario de Deportes es el primer equipo que empezó con su pretemporada, y Sporting Cristal no quiere quedarse atrás, por ello ya planificó cuando dará inicio a sus entrenamientos. La fecha pactada para arrancar con los trabajos es el próximo martes 20 de diciembre. Todos empezarán con los exámenes médicos correspondientes y luego harán los trabajos físicos.

Guillermo Farré tendrá el reto de devolverle protagonismo a los ‘cerveceros’ después de quedarse con las ganas del título nacional de la Liga 1, y también deberá afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde también está en deuda.

“Si las cosas se hacen como deben de ser y logramos la competitividad, mejoraremos el fútbol peruano y aportaremos a la Selección peruana, además a largo plazo como sueño personal es volver a ver a Sporting Cristal en una final de Copa Libertadores”, declaró Joel Raffo en entrevista con ‘Full Deporte’.

¿Qué necesita Sporting Cristal para ganar el Torneo Clausura?

¿Cómo va la recuperación de Yoshimar Yotún?

El capitán de Sporting Cristal vivió uno de sus peores momentos en la temporada, sufrió una sensible lesión en la rodilla que lo dejó afuera de la competencia. Yoshimar Yotún se sintió en el duelo con César Vallejo en Trujillo a fines de abril, y no volvió aparecer en las canchas. Su dolencia fue de consideración y tuvo que ser operado, pasando por una recuperación de largo aliento. Sin embargo, ya está en el último proceso y no falta mucho para su reaparición.

El volante tiene todo listo para regresar, se sumará a la pretemporada de Sporting Cristal en enero y no llegará solo, lo hará con Renato Solís, el arquero también se lesionó de la rodilla y no pudo acompañar a su equipo en gran parte del 2024.