Se reveló que Jorge Fossati encaró y tuvo fuerte discusión en pleno directorio de la FPF: “Es un grosero, malcriado, no sabe nada de fútbol”

El periodista deportivo contó que el técnico uruguayo protagonizó un tenso cruce con directivo de la FPF tras la eliminación de Perú de la Copa América 2024. (Video: Eddie Fleischman)

La Federación Peruana de Fútbol no parece tener días de tranquilidad. Luego de la liberación de varios funcionarios, pero sobre todo la del presidente Agustín Lozano, quien lideró la banda criminal ‘Los Galácticos’, tres personas del directorio dejaron sus labores: Gisella Mandriotti, Juan Enrique Dupuy y Raúl Bao. El ambiente en la Videna parece ser más tenso y, recientemente, Jorge Fossati tuvo una fuerte discusión en pleno directorio de la FPF.

A través de su cuenta de Twitter, Eddie Fleischman reveló este impactante suceso que tuvo el ‘Flaco’. “Así fue el cruce entre Raúl Bao, exdirector de FPF y Fossati, DT de la selección peruana. Una conducta del DT uruguayo que no sorprende y que no se tiene por qué tolerar. Fossati debería irse con Lozano, con Oblitas y con resto del directorio de la federación”, escribió en la red social.

Y en el video, en primera instancia, repasó lo que fueron los últimos días en las oficinas del máximo organismo del balompié nacional: “Con todo lo que viene sucediendo últimamente con la FPF con directivos del fútbol peruano, las detenciones y luego la libertad que les han otorgado, el proceso en marcha, las renuncias de los directores a la FPF (Mandriotti, Dupuy y Bao)”.

El tuit de Eddie Fleischman sobre el cruce de Jorge Fossati con Raúl Bao tras la eliminación de Perú en la Copa América 2024.

Eddie Fleischman sobre la discusión de Jorge Fossati en directorio de FPF

Ahí fue cuando Eddie Fleischman dio a conocer los detalles de lo ocurrido en el directorio de la FPF tras la eliminación de la selección peruana de la Copa América 2024.

“Nos hemos enterado que, terminada la Copa América, hubo un directorio. Ahí, el señor Raúl Bao, uno de los recientes renunciantes, pidió la presencia de Oblitas y Fossati para que hablen respecto al papel que Perú había tenido en la Copa América”, comentó.

De la misma manera, reveló el diálogo que tuvieron Jorge Fossati y Raúl Bao que generó la atónita reacción en plena reunión.

“El señor Bao les preguntó por el mediocre papel de Perú y ellos respondieron que estaban satisfechos. El señor Bao le dijo a Jorge Fossati ‘usted parece vivir en un mundo parelelo porque el papel de la selección peruana ha sido vergonzoso’, y tenía toda la razón. Pero Fossati perdió la compostura, como suele suceder, y le dijo ‘usted es un grosero, un malcriado, y no sabe nada de fútbol’, ante la sorpresa del resto de directivos”, acotó.

El técnico uruguayo fue muy crítico en conferencia de prensa desde Miami. (Video: DIRECTV)

El periodista deportivo aprovechó esta situación para arremeter contra el estratega ‘charrúa’, por cómo se ha venido manejando en estos 11 meses que está al mando de la ‘bicolor’.

“Jorge Fossati es un técnico que le ha faltado el respeto al fútbol peruano a nivel de convocatorias, de respuestas a la afición, del trato a los jugadores, del trato con la prensa y de trato con los directores de la FPF. Todo se lo toleran”, acotó.

Asimismo, confesó que un grupo de dirigentes de la FPF no está de acuerdo con la labor de Juan Carlos Oblitas y también pidió que Fossati Lurachi deje la selección peruana.

“No fue el directorio de la FPF que estuvo de acuerdo en contratar a Jorge Fossati. Fue Oblitas y, según dicen los directores, con él siempre es el mínimo esfuerzo. Fue Oblitas y fue Lozano el que defendió la contratación de Jorge Fossati, no el directorio. Habría que ver esas votaciones. Jorge Fossati no debería seguir dirigiendo a la selección peruana, no le hace bien al fútbol peruano”, añadió.

Juan Carlos Oblitas ha respaldado el trabajo de Jorge Fossati en la selección peruana. - créditos: FPF

Crisis de Perú en Eliminatorias 2026

La selección peruana se encuentra en la última posición de las Eliminatorias 2026 con 7 puntos, a seis de la zona de repechaje, donde se encuentra Bolivia. Y tan solo restan seis jornadas para que la ‘blanquirroja’ intente el milagro de lograr un cupo a la próxima cita mundialista. Estos meses serán claves para definir la continuidad de Jorge Fossati.