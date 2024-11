“¿Cómo es la cárcel?”: la cruda pregunta de Pedro García a Agustín Lozano tras encontrarlo en el aeropuerto de Lima

El periodista deportivo se encontró con el presidente de la FPF en el aeropuerto de Lima. (Video: Doble Punta).

Pedro García protagonizó curioso momento con Agustín Lozano en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Ambos personajes se cruzaron en uno de los pasillos del recinto y tuvieron conversación que fue tema final en el podcast ‘Doble Punta’ del canal de YouTube de Horacio Zimmermann. Tremendo.

Fiel a su estilo, el reportero de Movistar Deportes narró cómo se dio el encuentro con el todavía presidente de la Federación Peruana de Fútbol, quien regresaba de su viaje a Paraguay, donde se desarrolló la final de la Copa Sudamericana, que coronó a Racing Club sobre Cruzeiro. El ‘Tin’, como lo conocen, estuvo en la premiación.

“Me encontré con Agustín Lozano en el aeropuerto. Él había viajado a Asunción para ver la final de la Copa Sudamericana. En ese momento pensé muchas cosas: ¿qué le preguntas a una persona desde mi lugar? Olvidando que eres periodista y él presidente de la Federación. Si pudieras hacerle una pregunta, ¿cuál sería?”, arrancó Pedro García.

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. - Crédito: Composición Infobae

“La única pregunta, que en realidad me pareció en ese momento, fue: ¿cómo es la cárcel? ¿Cómo fue tu encierro? Esa información es más valiosa que las demás. A la gente que le pasa cosas malas, no cuentan públicamente lo mal que la pasaron. Le pregunté con curiosidad genuina. Y me contó”, continuó.

“La cama era de cemento. El colchón no tenía sábanas. Las rejas estaban delante. Eran carceletas unitarias. La luz se iba a las cinco de la tarde. Sin teléfono”, le respondió sin problemas Agustín Lozano, para luego defenderse de las acusaciones que siguen en su contra.

“El día que entré sabía que iba a salir. La razón por la que yo sabía que el día que entré iba a salir, antes de los días, es porque no hay nada en contra mío. Si me demostraran una por la que me acusan... no pueden demostrar ninguna”, apuntó el también fundador del club Juan Pablo II, reciente ascendido a la Liga 1 2025.

El periodista deportivo señaló que la detención del presidente de la FPF es una mala imagen para el fútbol peruano. (Doble Punta)

“Yo pensé, y no se lo dije: ‘Si alguien sale de la cárcel, tras varios días encerrado, es ir a tu casa y ver a tu familia’. Pero él se fue a Paraguay. O quizás no solo fue por la foto, sino por una movida política, para abrazar a Alejandro Domínguez (presidente de la CONMEBOL). Entre ambos se saben cosas mutuamente”, lanzó.

Finalmente, Pedro García reveló que no fue la única pregunta que le hizo a Agustín Lozano. “Antes de irse, le pregunté: ‘¿Cuándo se va Jorge Fossati?’. Me respondió: ‘Yo no puedo decidir eso, pregúntale a Juan Carlos Oblitas’”.

El titular de la Federación Peruana de Fútbol fue detenido preliminarmente, a inicios de noviembre, en un operativo policial por los presuntos delitos de lavado de activos, corrupción y fraude en la administración de personas jurídicas. Pasó cerca de 10 días tras las rejas mientras su caso se discutía en la Fiscalía de la Nación. En un principio se había solicitado 36 meses de prisión preventiva, pero el Poder Judicial revocó aprehensión y ahora el caso prosigue con Lozano en libertad.

Agustín Lozano fue detenido por la Policía en operativo de allanamiento por ser el presunto líder de organización criminal. - créditos: AFP