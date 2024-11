Agustín Lozano se pronunció en audiencia por prisión preventiva: “El único delito es darle al fútbol peruano lo que nunca ha tenido”

Agustín Lozano permanece detenido por el caso Los Galácticos. - Crédito: EFE

Agustín Lozano ha aparecido para realizar sus descargos en la audiencia que evalúa la apelación presentada por su defensa, a cargo de la letrada Giulliana Loza, para dar marcha atrás a la detención preliminar presentada por la Fiscalía de la Nación por una serie de presuntos delitos cometidos en su gestión como presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

Al momento de dirigirse a la sala, el máximo directivo de la FPF se defendió argumentando que en todo momento se ha puesto a derecho para que las autoridades cumplan con sus respectivas investigaciones. Además, aseguró que su administración logró estabilizar al ente principal del balompié nacional.

Agustín Lozano acompañado de Giulliana Loza, su defensa legal. - Crédito: Andina

“Hemos pagado todas las deudas que encontramos en 2018. Cómo es posible que nos digan que hemos desfalcado a la Federación cuando mi gestión ha sido la que hoy día puede demostrar que somos una Federación con una estabilidad económica consistente y por eso hoy día estamos construyendo en el Perú lo que hace 40 años le han negado al fútbol peruano”, apuntó.

En esa misma línea, Lozano cuestionó las razones principales de su aprehensión al mismo tiempo que indicó que por su gestión se ha desarrollado, por primera vez, una íntegra descentralización a nivel nacional de infraestructura de calidad.

“Me hacen tanto daño y me siguen ¿Por qué? ¿Es porque pongo orden y no les gusta la disciplina, porque construyo lo que muchos le negaron hace 40 años al Perú? Hoy hacemos infraestructura en todo el Perú y estamos construyendo la nueva casa de la selección que nunca hemos tenido y que será la primera de Sudamérica”, expuso.

“Estamos construyendo la casa del fútbol femenino en Chincha y estamos construyendo más infraestructura para formar los menores en un proyecto que lo hemos iniciado hace casi dos años porque nunca lo hicieron antes. ¿Cómo es posible que se nos diga que tenemos una Federación desfalcada? Invito a la sala, a los magistrados para que revisen los estados financieros de la Federación”, sumó.

Agustín Lozano asumió la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol en 2018. - Crédito: Andina

Cargos contra Agustín Lozano

La mañana del pasado 7 de noviembre, una semana antes de la presentación de la selección peruana en la reanudación de las Eliminatorias CONMEBOL 2026, el presidente Agustín Lozano fue detenido en el interior de su vivienda, como parte de una investigación de la Fiscalía de la Nación, por integrar una presunta red de corrupción denominada Los Galácticos juntos con otros implicados que pertenecen al seno de la FPF.

La teoría que maneja el Ministerio Público es que esta presunta agrupación delincuencial utilizó indebidamente los recursos de la Federación Peruana de Fútbol en actos ilícitos como lavado de activos. Además, se ha sindicado a Lozano en otros “20 hechos criminales”.

“Me dicen que no tengo arraigo domiciliario, que no tengo arraigo laboral, si ahí me notifican siempre. Yo he sido el que más ha colaborado con el fiscal, por qué tanta maldad. Yo he sido el que ha ido a los allanamientos, el que ha estado permanentemente colaborando con él. El único delito acá es darle al fútbol peruano lo que nunca ha tenido y construir lo que otros le negaron. Solo quiero que sean justos”, señaló.