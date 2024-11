“Merecíamos el triunfo”: Arturo Vidal no quedó contento con el empate en el Perú vs Chile por las Eliminatorias 2026

Esto dijo el mediocampista sobre enfrentar a la selección peruana con la 'roja'. (Video: Movistar Deportes)

El regreso de Arturo Vidal a la selección chilena se ha concretado. El experimentado volante de la ‘roja’ atendió el llamado de Ricardo Gareca y fue titular este viernes 15 de noviembre en el enfrentamiento contra Perú por las Eliminatorias 2026 y aportó su jerarquía dentro del campo para que su equipo rescate un valioso punto en Lima, tras la igualdad sin goles (0-0). A pesar del empate, el ‘king’ no quedó completamente contento con el resultado.

En un encuentro bastante reñido de inicio a fin, la ‘bicolor’ no pudo imponer condiciones en casa. En la última jugada de la contienda, Gianluca Lapadula fue derribado en el área y el árbitro Wilton Sampaio cobró penal, pero se retractó por un offside previo. Tras ello, los dirigidos por Jorge Fossati se tuvieron que conformar con la igualdad.

Este resultado, de alguna forma, fue positivo para la escuadra de Chile, que había acumulado varias derrotas consecutivas en las Eliminatorias y que además estuvo muy cerca de irse de Lima con las manos vacías. No obstante, Arturo Vidal -ambicioso- no estuvo conforme con el empate y señaló que la ‘roja’ debió haber celebrado la victoria.

“Fue un partido difícil, pero creo que merecíamos el triunfo. Tuvimos muchas oportunidades delante del arco y la pelota no quiso entrar. Fue un partido duro, siempre es difícil jugar acá contra Perú, pero lo importante en nosotros es que se sumó un punto. Hace tiempo no sumábamos, hace tiempo no sumábamos, así que esto no va a ayudar a agarrar confianza. Hoy mejoramos mucho con respecto a lo que se venía haciendo”, declaró el mediocampista al final del enfrentamiento.

Arturo Vidal fue titular ante Perú por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026. Crédito: Prensa Chile

“Este punto es importante, claramente era mucho mejor los tres, pero siempre es difícil jugar la eliminatoria de visita, más contra Perú, que es un equipo que venía de ganarle a Uruguay y empatar contra Colombia. Hicimos un gran partido, nos vamos un poco tristes porque queríamos la victoria, pero por lo menos se sumó. Ahora tenemos que hacernos fuerte de local y quedarnos con los tres puntos”, añadió.

En la próxima jornada, Chile deberá recibir a Venezuela y está obligado a ganar si quiere continuar con chances de conseguir un boleto al Mundial de Norteamérica 2026. Arturo Vidal, que esta vez se mostró cómodo con el recibimiento en territorio peruano, se perfila nuevamente para ser titular de cara al cotejo contra la ‘vinotinto’.

El próximo desafío de Perú en Eliminatorias 2026

El camino de la selección peruana en las Eliminatorias continúa. Tras este ‘clásico del Pacífico’, la escuadra dirigida por Jorge Fossati afrontará un nuevo reto contra nada menos que la vigente campeona del mundo, Argentina, e intentará dar el batacazo en Buenos Aires para no alejarse más de la zona de clasificación a la próxima Copa del Mundo en Norteamérica.

El encuentro contra la ‘albiceleste’ está programado para disputarse el día martes 9 de noviembre a partir de las 19:00 horas de Perú y 21:00 horas de Argentina. El Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera, será el escenario que albergue este importante duelo.

Perú se medirá contra Argentina en la próxima fecha de las Eliminatorias 2026. Crédito: Agencias

El equipo nacional necesita rescatar al menos un empate para seguir sumando en la tabla de posiciones. Por su parte, el combinado argentino viene de perder sorpresivamente en Asunción, al ser superado por un marcador de 2-1, por lo que también necesita ganar ese enfrentamiento para no seguir peligrando su primer lugar en la competencia.

Cabe mencionar que la última vez que ambos seleccionados se midieron en Buenos Aires, el cotejo terminó en victoria por la mínima diferencia de la ‘albiceleste’ (1-0). El único gol del choque lo marcó Lautaro Martínez. Perú tuvo la posibilidad de igualar el marcador por la vía del penal, pero Yoshimar Yotún erró en la ejecución.