Erick Osores emocionó a compañeros de América al hablar de su regreso a la televisión tras dura enfermedad: “No imaginé que iba a ser así”

El conductor indicó que fue muy fuerte todo lo vivido en los últimos meses a raíz de su enfermedad. (Video: América)

Erick Osores ha vuelto a nacer. Después de varios meses luchando contra una dura enfermedad, pudo recobrar un buen estado de salud toda vez que volvió a sus actividades laborales como analista deportivo en América Televisión.

El momento que marcó su reencuentro con los televidentes fue en el inicio de la Copa América 2024. Visiblemente afectado por un tratamiento agresivo, Osores apareció frente a las pantallas para meterse de lleno en el análisis de la participación de la selección peruana.

Erick Osores regresará a 'Fútbol en América' tras superar delicada enfermedad. - Crédito: Difusión

En aquel entonces, pasó por alto todo lo relacionado a su enfermedad, porque quería enfocarse absolutamente en su retorno como comentarista. Ahora, en conversación con el programa En la Mesa, recordó ese contacto inicial en el estudio: “Fue muy fuerte. Yo no imaginé que iba a ser así. Yo pensé que iba a ser una transmisión con un poquito de rebote. Pero me sentí con ganas, con fuerza”.

El ejemplo de resiliencia y fortaleza conmovió al presentador Jaime Mandros, quien aseguró que su caso sirvió para que otras personas no se rindieran en situaciones similares. “Tenemos que ser luchadores siempre. Aunque no lo creas, por un ejemplo que tuve, fuiste inspiración para mucha gente que puede estar pasando por ese mismo proceso y se quieren rendir. Pero ven gente como tú y dicen ‘esto no va conmigo, vamos para adelante’”, mencionó.

Erick Osores retomó sus labores tras superar enfermedad.

“Yo quería volver. Pero lo que yo recibí del público, amigos y compañeros, es algo único. No lo puedo olvidar. No me puedo abstraer de eso. Y bueno, ahí estamos en la pelea”, agregó Erick Osores.

A su turno, Mandros destacó la valentía del comunicador de 48 años con más de dos décadas de experiencia: “Yo te lo agradezco por un caso que conozco. Y creo que mucha gente también te lo agradece porque serviste de inspiración”.

Erick Osores confirmó su regreso a 'Fútbol en América' tras ausentarse varios meses por enfermedad. - Crédito: Difusión