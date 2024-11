Nelson Cabanillas negó acercamiento con Alianza Lima: “Soy hincha de Universitario y la primera opción es quedarme”

El defensor de Universitario, Nelson Cabanillas, negó acercamiento con Alianza Lima

Nelson Cabanillas, carrilero izquierdo de Universitario de Deportes, negó rotundamente un posible acuerdo con Alianza Lima. El futbolista del equipo dirigido por Fabián Bustos no tuvo la mejor de sus temporadas, comparado con el año 2023 y no logró ubicarse como titular indiscutible, pues peleó el puesto con Segundo Portocarrero. El ecuatoriano se impuso como titular en el partido más importante: frente a Los Chankas en Andahuaylas. ‘Caba’ finaliza su contrato en este 2024 y aún no confirmó su renovación con la ‘U’.

“Estoy contento. Queríamos darle esa alegría a los hinchas. Muy aparte del título del año pasado, este año era muy importante. Es el título más importante de mi carrera. Gracias a Dios tengo dos campeonatos con el club de mis amores y espero que sean más. Tuve una sana competencia con Segundo Portocarrero, que es un gran jugador, una gran persona y un gran compañero”, fue el análisis del futbolista de 24 años en declaraciones a L1 Max. sobre lo que fue este año, dejando claro que es hincha del club que actualmente representa y que espera ganar más campeonatos con la ‘U’.

“Aquella noche en Matute en el 2023 fue inolvidable y quedará en nuestra memoria. Es falso que estuve a punto de cerrar con Alianza Lima. Obviamente sabiendo que mi contrato acaba este año, va a haber interés de otros equipos, pero yo ahorita estoy enfocado en la ‘U’, esperando a ver qué pasa en estos días y definir mi futuro. Soy hincha de Universitario y es primera opción quedarme”, dijo sobre el recuerdo de la estrella 27 en el Alejandro Villanueva y también sobre lo que será su futuro, el cual aún no está definido.

“Manejo otras propuestas, pero Universitario es prioridad para mí. Y si se da el poder dar un salto al extranjero después de haber sido bicampeón con el club de mis amores, sería muy bonito también”, sentenció Nelson Cabanillas. Sin duda, hablamos del puesto en la cancha que Fabián Bustos más veces alternó durante la temporada 2024. Tampoco está claro si Segundo Portocarrero continuará en el club, pues ocupa plaza de extranjero y no fue de los fichajes que más se destacó. Seguramente en los próximos días se sepa más sobre el futuro de distintos jugadores del plantel de Universitario de Deportes.

Conversaciones entre Universitario y Nelson Cabanillas

Nelson Cabanillas y su posible extensión de contrato con la ‘U’ está por resolverse en los próximos días mientras tanto el club ‘crema’ también está por definir la llegada de Paolo Reyna, procedente de Melgar, aunque el lateral maneja una opción opción en la MLS.

“Tengo entendido que la próxima semana viene su representante, que es argentino. Es el mismo de Luis Advíncula. Yo creo que está difícil su continuidad. Si termina llegando Paolo Reyna, va a ser complicado que continúe. Si él va a mantenerse en esta negociación con los mismos montos que pedía hace unos meses, veo muy complicado que le renueven”, dijo Gustavo Peralta, periodista de L1 Max.

Nelson Cabanillas lleva seis temporadas ininterrumpidas en Ate. - Crédito: Universitario

¿Zambrano a Universitario? Edison Flores opina

“Zambrano es un central muy importante, no solo en el fútbol peruano, sino lo demuestra en cada partido de la selección. ¿Quién no quisiera tener un central como Carlos? “He escuchado ahora último sus declaraciones que es el sueño de sus papás y su familia, que es hincha de la ‘U’, pero dependerá de Manuel y Jean si quieren hacer ese acercamiento hacia él”, fueron las palabras de Edison Flores sobre la posible llegada de Carlos Zambrano a Universitario de Deportes. Sin dudas, de darse, sería un bombazo para el fútbol peruano.

El 'Orejas' opinó acerca del fichaje del 'León' para el 2025 en medio de su no renovación en Alianza Lima. (Movistar Deportes)

<br/>