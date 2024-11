Jorge Fossati explicó regreso de Paolo Guerrero a la selección peruana: “No creo que a nadie le extrañe”

Una de las grandes novedades en la lista presentada por Jorge Fossati para los partidos que afrontará la selección peruana frente a Chile en el Estadio Nacional y Argentina en La Bombonera los próximos viernes 15 y martes 19 de noviembre por Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, fue el regreso de Paolo Guerrero.

El ‘Depredador’ no era considerado desde la Copa América 2024, perdiéndose los primeros 4 partidos dirigidos por el ‘Nono’ en las clasificatorias: frente a Colombia (1-1), Ecuador (0-1), Uruguay (1-0) y Brasil (0-4). Debido a sus 40 años, y que su rendimiento ya no era el mismo que en sus mejores años, muchos pensaban que su ciclo en el combinado nacional había llegado a su fin. Sin embargo, ante la continuidad que tomó en Alianza Lima, el DT ‘bicolor’ optó por darle una nueva oportunidad.

Fossati reveló que la ausencia de Guerrero en las últimas dos fechas FIFA se debió a su falta de ritmo, consecuencia de su poca continuidad por los problemas que tuvo al intentar desligarse de César Vallejo y fichar por Alianza Lima:

“Lo he visto progresivamente cumpliendo con algunas etapas, Paolo no tuvo una temporada normal, por motivos que no vienen al caso recordar, porque todos lo saben, partiendo desde que no tuvo pretemporada y tampoco una temporada normal en cuanto a cantidad de partidos”, expresó en su última conferencia de prensa brindada en La Videna.

El delantero abrió el marcador a los 14 segundos en Matute. (Video: L1MAX)

El ‘Flaco’ continuó detallando los motivos de los últimos no llamados del exjugador del Corinthians, y dejó en claro que, la edad no es un tema en consideración, siempre y cuando el futbolista demuestre tener el nivel para vestir la camiseta ‘bicolor’.

“Después de la Copa América también tuvo algunas dificultades, y después se fue afianzando en los trabajos con su nuevo equipo. Esto lo habíamos hablado ya en septiembre y octubre. Ahora consideramos que han pasado esas etapas, y Paolo demuestra estar en condiciones de volver a la selección, así que no creo que le extrañe a nadie, porque desde un principio creo que he sido muy claro en cuanto a que, más allá de la edad, el jugador tiene que mostrar vigencia, presente, más allá de que tenga 20 o 50 años, por eso está Paolo acá”, enfatizó.

El regreso de Miguel Trauco

Otro regreso importante fue el de Miguel Trauco, quien a diferencia de Paolo Guerrero, casi no había tenido minutos en el ciclo Jorge Fossati. Su única participación se remonta al partido debut en la victoria 2-0 sobre Nicaragua. Si bien estuvo en la fecha FIFA de septiembre, no fue citado para la Copa América y en octubre tampoco recibió el llamado. A pesar de ello, el ‘Nono’ manifestó que nunca dejaron de tenerlo en consideración y explicó los motivos de su poca continuidad:

“Él está reservado siempre, pero lamentablemente ha tenido interrupciones en su club, por algunas lesiones, ninguna de ellas de entidad, pero que lo paraban de partidos. Ya no está pasando y esperemos que sea así, para este convocatoria. Simplemente vuelve alguien que trajimos desde el principio. Es verdad que también le dijimos que había unos temitas que tenía que mejorar, y eso fue lo que fuimos monitoreando de lejos, hasta que lo vimos otra vez con sus indiscutibles cualidades, pero en forma como para ser convocado nuevamente”, expresó.