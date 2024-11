Jorge Fossati confirmó que el Perú vs Chile se jugará en el Estadio Nacional, pero advirtió que el césped no estará al 100% por festival de reggaeton (Getty)

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que el duelo entre la selección peruana y su similar de Chile, a disputarse el próximo viernes 15 de noviembre por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, se llevará a cabo en el Estadio Nacional. Esto pese a que en los últimos días el ‘coloso de José Díaz’ albergó varios eventos musicales, por lo que las condiciones del césped no son las mejores. De hecho, se barajó la posibilidad de que el ‘clásico del Pacífico’ se lleve al Estadio Monumental.

En su última conferencia de prensa, Jorge Fossati, se manifestó respecto a este tema y reveló que ya se vienen realizando las gestiones para acondicionar el campo, aunque confesó que este no llegará en el estado esperado:

“Se está monitoreando, de hecho hoy el cuerpo técnico y el departamento de fútbol, estuvieron en el Nacional con el ingeniero y, se entiende que va a haber tiempo de recuperarlo, no sé si al 100 por ciento, pero muy parecido a eso”, declaró.

La FPF trabaja en el reacondicionamiento del Estadio Nacional para el partido con Chile. (Andina)

El ‘Nono’ también expresó su molestia por el festival de reggaeton organizado el pasado 31 de octubre, el cual no estaba contemplado por la FPF. Recordemos que en La Videna se tenía contemplado disponer del Nacional desde el domingo 27, luego del concierto de Paul McCartney.

“De lo que pasó anteriormente, no quiero referirme, porque no es una tarea mía. Pero, especialmente hubo un evento que no hasta donde sabíamos, no estaba contratado. Hasta el de McCartney estaba todo bien, pero apareció este otro que no estaba en los papeles, y eso es lo que puso en duda”, añadió.

Fossati también se refirió a que el mismo día, en el Centro de Lima, se celebrará el evento de clausura del APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico), congreso que reunirá a los líderes de diferentes países del mundo, y dejó en claro que, la insistencia de utilizar el Nacional a pesar de todos los pormenores, es porque los futbolistas prefieren dicho recinto:

“También hay otras cosas como que ese mismo día, si no estoy equivocado, en la Plaza de Armas hay un evento especial por el fin del APEC. Entonces como que estarían en el mismo radio. Nosotros estamos firmes en querer seguir jugando en el Nacional. No es por otra razón, nosotros sentimos que el jugador se siente cómodo”.

La celebración del Reggaeton Lima Festival en el Estadio Nacional no estaba en los planes de la FPF.

Estadio Nacional vuelve a ser la ‘casa de la selección’

Con las recientes declaraciones de Jorge Fossati, se confirmó que para la FPF y el comando técnico de la ‘bicolor’, el Estadio Nacional vuelve a ser el escenario prioritario para albergar los partidos de la selección peruana. Recordemos que, cuando el ‘Nono’ asumió el mando del combinado nacional, tomó la decisión de priorizar el Estadio Monumental de Ate:

“El Nacional, el Monumental, el propio Matute, reúnen las condiciones necesarias para que la ‘bicolor’ pueda jugar un partido con cualquier selección. Hay un tema de jugadores, comando técnico, ellos deben tomar la decisión dónde se sientan mejor, más cómodos y desarrollar. El Monumental reúne las condiciones que, desde mi punto de vista futbolístico, deportivo, yo exijo: buena cancha y buenos vestuarios. De alguna manera, para mí, tanto su piso, por lo que yo he escuchado, hasta de los propios jugadores, es mejor que el de Nacional”, declaró en agosto.