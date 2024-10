Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: minuto a minuto del debut ‘bicolor’ por el Sudamericano Sub 21 de vóley masculino 2024

Perú vs Venezuela: transmisión del partido

La FPV negoció la transmisión del Sudamericano Sub 21 masculino con varios canales nacionales, pero no pudo llegar a un acuerdo, por lo que el torneo no podrá disfrutarse en las pantallas de televisión. La contienda entre Perú y Venezuela será emitido EN VIVO por la cuenta oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV). Asimismo, Infobae Perú hará una cobertura especial del debut del equipo nacional con los mejores puntos, incidencias y minuto a minuto.