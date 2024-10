Ricardo Gareca llegó a Chile y respondió por críticas tras su viaje a Argentina, y lanzó firme mensaje por presente en Eliminatorias 2026

Ricardo Gareca regresó a Chile tras su viaje a Argentina y lanzó firme mensaje por presente en Eliminatorias 2026. - créditos: Getty Images

Ricardo Gareca ha sido blanco de las críticas en Chile, no solo por el mal presente de la ‘roja’ en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, sino también por el viaje que tuvo hace una semana a Argentina. De hecho, varios periodistas cuestionaron que no haya estado trabajando por un mejor futuro del combinado ‘sureño’. Sin embargo, el lunes 28 de octubre regresó a dicho país y respondió por los cuestionamientos, además de referirse al momento en el proceso clasificatorio.

“Todo muy bien, estuve con la familia por el Día de la Madre y el cumpleaños de uno de mis hijos. Aproveché esta semana para estar con ellos”, fueron sus primeras palabras en diálogo con la prensa en el aeropuerto de Santiago.

De la misma manera, se mostró optimista y reconoció que está mentalizado en poder salir de la crítica posición. “Llego con energías renovadas, la situación la trataremos de resolver cuanto antes (...) Son todas finales las que jugamos”, comentó.

Ahora, en cuanto a las críticas por su viaje a Argentina, Ricardo Gareca las entendió y dejó en claro que su foco está en trabajar. “Eso forma parte de nuestra profesión y de que no se han dado los resultados. Así que esperamos revertir esta situación”, precisó.

El 'Tigre' se refirió al momento de la 'roja' y los cuestionamientos por su viaje a Argentina. (Video: MegaDeportes)

Críticas a Ricardo Gareca por su viaje a Argentina

Como se mencionó líneas arriba, Ricardo Gareca fue duramente criticado por su viaje a Argentina. El periodista Juan Cristobal Guarello cuestionó su ausencia de forma irónica, considerando que el antepasado fin de semana se jugó el Universidad Católica vs Universidad de Chile.

“Agrava la situación el hecho que Gareca se fue, el fin de semana, a descansar a Argentina. Como no había fútbol chileno, como no habían partidos importantes, como no iban a jugar los seleccionados...”, mencionó.

Asimismo, comparó al ‘Flaco’ con Marcelo Bielsa, quien sí se quedó en Uruguay para ver la liga local. “Bielsa, quien está recontra cuestionado, a quien le están haciendo la ‘cama’ y lo están matando, estaba viendo a Progreso contra River Plate, Y Gareca en Buenos Aires, tranquilo el perro. Ponle voluntad, Gareca”, sostuvo.

Ricardo Gareca es uno de los técnicos mejor pagados de Sudamérica y tiene a Chile en el último lugar de las Eliminatorias 2026. - créditos: REUTERS

Por su parte, el comunicador Cristián Caamaño aprovechó su espacio en ESPN Chile para criticar a Ricardo Gareca por no haber tomado ese tiempo libre en ver los cotejos del campeonato chileno.

“Darse el lujo de irse a Buenos Aires un fin de semana... Pudo irse un lunes o cualquier día de la semana, pero prescindir de ver dos partidos importantes del campeonato, en cancha. Yo entiendo que Ricardo Gareca pueda tener sus prioridades (...)”, comentó.

Otro tema que abordó el comentarista era de cómo el exentrenador de Perú habló con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, para seguir en el cargo, dando a entender que el directivo no cuenta con experiencia en el fútbol para manejar estos casos.

“Qué tiene que hacer Gareca, yo digo si voy a hablar con el presidente de la Federación, lo tengo que hacer cara a cara y con un intermediario que le haga entender a Milad lo que yo hablo, lo que yo expreso. Porque si se sienta Gareca con Pablo Milad, evidentemente Gareca le da una clase magistral de fútbol y Milad se queda anonadado y le dice ‘Ricardo, tú eres el hombre que siempre soñé en la selección’, pero alguien tiene que hacerlo aterrizar. Milad no es futbolizado”, acotó.

¿Cuándo sale la lista de Chile de Ricardo Gareca?

Ricardo Gareca anunciará el viernes 1 de octubre la lista de convocados de la selección de Chile para la fecha doble de noviembre de las Eliminatorias 2026. Los rivales serán Perú en Lima y Venezuela en Santiago.

De acuerdo a lo que se pudo conocer, el experimentado estratega anunciaría la nómina por intermedio de las redes sociales de ‘La Roja’ y no por una conferencia de prensa. Podría haber novedades para salir del último lugar del proceso clasificatorio.