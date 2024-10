Cristian Benavente comparó la presión de jugar en Sport Boys y en Real Madrid y recordó agresión a futbolistas en el Callao: “Me libré”

El 'Chaval' comparó la presión de jugar en Sport Boys y jugar en el Real Madrid, recapitulando la violenta reacción de los hinchas 'rosados' dos meses atrás en el Callao. (Video: Enfocados)

Desde su llegada al fútbol peruano, Cristian Benavente ha acumulado un sinfín de experiencias, tanto para bien como para mal. Hoy por hoy, el ‘Chaval’ representa los colores del Sport Boys y no imaginaba vivir una situación como la que vivió dos meses atrás, después de la humillante goleada ante Carlos Mannucci por el Torneo Clausura (2-6), que ocasionó una violenta reacción de la hinchada del club.

En una reciente entrevista para el programa ‘Enfocados’, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola consultaron al mediocampista ofensivo sobre la presión de jugar en el primer campeón profesional del Perú, comparado con su vivencia en el Real Madrid al inicio de su carrera. Para responder ello, el futbolista nacido en España atinó a rememorar la agresión de la afición en el Callao contra el plantel ‘rosado’ por el mal resultado frente a las ‘carlistas’ por la fecha 8.

“Yo del partido del 6-2 (goleada sufrida ante Mannucci) me libré. Yo en ese momento no estaba jugando y la seguridad del estadio en Villa El Salvador me ve que en el descanso íbamos perdiendo 3 a 0 y me dice ‘Chaval, si puedes vete’. Yo qué voy a saber, no he vivido eso. Cuando me voy de Vallejo, un compañero me dijo ‘Chaval, ten cuidado. Ojo que como pierdan algunos partidos puedan por ahí reaccionar mal’. Yo, incrédulo, le dijo ‘¿qué va a ser? Qué exagerado’”, empezó contando.

“Estaba tranquilo, iba a bajar al vestuario para acompañar a mis compañeros y la seguridad del estadio me advirtió. Yo estaba normal, no estaba asustado porque no imaginaba algo así, pero después cuando me contaron los compañeros, dije ‘menos mal que me fui’. Luego de que lo cuentas te puede dar risa, pero en el momento menos mal que no estaba. De esa me libré”, añadió.

Cristian Benavante fue cedido a Sport Boys para la disputa del Torneo Clausura. Crédito: Prensa SBA

Cristian Benavente fue cedido por César Vallejo para que dispute el Torneo Clausura con Sport Boys, que se encuentra luchando por evitar el descenso a la Liga 2. En medio del mal momento del equipo, el ‘Chaval’ comprendió a la afición por su sentir, pero no comparte la forma en la que pueden llegar a reaccionar por resultados adversos en la cancha.

“Los hinchas son buena gente. Viven el fútbol de una forma diferente y pasional. Cuando el equipo pierde, lo expresan de una manera que por ahí no es la adecuada. Nosotros (los jugadores) lo hemos hablado con ellos y saben como cualquier persona adulta qué hacer y no hacer. Pero son hinchas y siempre quieren ver a su equipo ganar”, indicó.

Cristian Benavente y su presente en Sport Boys

En julio del presente año, Cristian Benavente fue anunciado como flamante del Sport Boys de cara a la segunda parte de la Liga 1 2024 y, hasta el momento, ha tenido un aporte irregular con los ‘rosados’. Y es que después de su debut, en la derrota por 0-4 ante Sporting Cristal, experimentó una nueva lesión que le alejó de las canchas por ocho jornadas.

La 'misilera' se hizo de los servicios del 'Chaval' por todo lo que resta del curso 2024. | VIDEO: Sport Boys

El ‘Chaval’ volvió a la acción en el partido ante Universitario semanas atrás y poco a poco va ganando protagonismos con el club chalaco. En un choque clave ante Unión Comercio, sacó a relucir un nivel positivo para ayudar a que ‘la misilera’ se quede con los tres puntos, al imponerse 2-0 en condición de visitante. Ahí aportó con una asistencia.

Desafortunadamente, en la última fecha de la competencia volvió a la derrota, tras ser superado por Melgar (0-2) en el Callao. Aún restan cuatro jornadas para el final del Torneo Clausura y Benavente buscará dar lo mejor de sí para que el elenco ‘rosado’ pueda mantenerse en la máxima categoría del balompié peruano.