“Lo jugamos en Matute o donde quieran”: ‘Puma’ Carranza protagonizó tenso cruce con Bruno Marioni en clásico de Torneo de Reservas 2024

'Puma' Carranza y Bruno Marioni discutieron en la previa del clásico entre Universitario y Alianza Lima (Nativa)

El inicio del partido de este domingo 20 de octubre entre Universitario de Deportes y Alianza Lima por la semifinal de vuelta del Torneo de Reservas 2024 padeció un breve retraso debido a la falta de efectivos policiales que garanticen la seguridad en Campo Mar. En medio de ese contexto, Bruno Marioni y José Luis Carranza protagonizaron un tenso cruce que no pasó desapercibido entre los presentes.

El encuentro tuvo que empezar casi media hora después de lo programado, ya que la ‘U’ permitió el ingresó de sus hinchas en su recinto, que fueron ubicados en una pequeña tribuna a pocos metros del campo de juego. Con insuficientes representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP), la contienda no podía desarrollarse con normalidad.

En ese sentido, Bruno Marioni no se quedó de brazos cruzados y exigió garantías a la organización para evitar cualquier situación que afecte la seguridad e integridad de los jugadores. El director deportivo de Alianza Lima se aproximó al puesto de Javier Arce Villena, delegado del partido, para pedir una firma de acta en el que quede sentado que las condiciones no son las apropiadas en Campo Mar y que la Liga Profesional de Fútbol también debe tomar responsabilidad de ello.

Al percatarse de los pedidos del directivo ‘blanquiazul’, José Luis Carranza también se acercó a la mesa e inició una discusión. El ‘Puma’, fiel a su estilo, lanzó un comentario sarcástico que incomodó al argentino. “Si quieren lo jugamos en Matute, o donde quieran ustedes”, señaló. “Juguemos en el Monumental, pero con seguridad, no con esta vergüenza”, respondieron los miembros de la delegación de La Victoria.

Representantes de Alianza Lima y Universitario protagonizaron discusión en la previa del enfrentamiento por el pase a la final del campeonato juvenil. (Video: @Azulgroneixe)

Finalmente, se realizó la firma del acta entre los representantes de ambos clubes y de la organización del encuentro de Torneo de Reservas 2024. Asimismo, la policía pudo garantizar la seguridad con los cientos de hinchas ‘merengues’ que se hicieron presentes en Campo Mar y el cotejo se pudo desarrollar con normalidad.

Universitario a la final

Tras la decisión de jugarse el duelo, Universitario de Deportes supo sacar provecho de su localía y con el aliento de su gente pudo lograr la victoria. El conjunto ‘merengue’ se impuso 2-0 en este choque de vuelta con su clásico rival gracias a los goles de Alex Pullchz y Yamil Mejía.

Como se recuerda, en la ida, la ‘U’ había vencido a Alianza Lima por 2-1 en Matute. Ahora ratificó su pase a la final del Torneo de Reservas 2024, liquidando a su contendiente con un marcador global de 4-1. Tras ello, el elenco dirigido por Jorge Araujo quedó a solo un pasito de ganar el título del campeonato juvenil.

Universitario clasificó a la final del Torneo de Reservas 2024. Crédito: Prensa U

Como último rival Universitario tendrá a Melgar, que en las ‘semis’ goleó 6-1 en el global a ADT de Tarma. En la ida, el ‘dominó‘ ganó 2-1 en condición de visitante y en la revancha en el Monumental de la UNSA, en Arequipa, repitió un resultado positivo con un contundente 4-0 final. Sin duda alguna, el duelo contra los ‘merengues’ promete sacar chispas, aunque el DT Marco Valencia señaló que la institución ‘rojinegra’ está analizando no presentarse en el partido decisivo.

“Si se da la posibilidad de jugar una final, no hacerlo, ya que no es justo que se juegue en Lima. Si vamos a enfrentar a Alianza o Universitario, que no sea en el Iván Elías Moreno, sino en los estadios de uno de los dos, ya que tienen mejor terreno de juego. El club se pronunciará en los próximos días sobre este tema. Es un abuso de la FPF que no podemos aceptar”, advirtió el entrenador.