Comerciantes FC pide que se repita el partido ante Juan Pablo II y buscan sanción para Edwin Ordóñez

Presidente de Comerciantes FC pide jugar otra vez la semifinal de la Liga 2.

El ascenso de Juan Pablo II a la Liga 1 y su clasificación a la final de la Liga 2 generó polémica por el gol que anotaron en posición adelantada ante Comerciantes FC y también debido a situaciones insólitas como el hecho de que Agustín Lozano, presidente de la FPF, sea dueño del club y que su esposa, Orfelinda Correa, sea la presidenta.

A raíz de ello, Christian Becerra, presidente del equipo de Loreto, dio a conocer que buscarán que el partido se repita y enfatizó que solicitarán una sanción para Edwin Ordóñez, árbitro que convalidó dicha anotación.

“Hemos presentado el reclamo a la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol, aparte de las quejas a la Conar y Comisión de Ética. Pedimos la repetición del partido amparados en un antecedente que pasó en Bélgica el año pasado por una mala interpretación de las reglas del arbitraje. A Ética se pidió sanción para el cuerpo arbitral. Solicitamos la inhabilitación por el daño ocasionado. Es lo que correspondería. Nos han quitado el sueño de ascender a la Liga 1”, fueron las declaraciones de máximo directivo del club selvático en declaraciones a RPP Noticias.

Asimismo, explicó de qué forman buscan que se vuelva a dar este encuentro clave: “Que se reanude desde el minuto en el que se comete el error. Hay otros temas, pero el principal es ese. Se han pagado las tasas correspondientes y esperemos el pronunciamiento de la Comisión Disciplinaria. Todo el mundo del fútbol ha visto como esa decisión nos ha afectado. Estamos a la espera a que la Federación se pronuncie” dejó claro el presidente de Comerciantes FC, equipo que representa a la selva del Perú.

El cuadro de Agustín Lozano logró histórico resultado y puso su nombre en Liga 1 2025. (Video: Nativa)

La postura de la presidenta de Juan Pablo II

Orfelinda Correa, presidenta de Juan Pablo II, se mostró muy contenta luego de la victoria por penales ante Comerciantes FC: “Yo lo dije, yo tengo fe en que Juan Pablo me hace el milagro. Somos muy devotos y por eso mi club, al igual que mi colegio, es Juan Pablo II. No te di un score, el score me lo dio Dios, me lo dio el de arriba. Cuando las cosas las haces bien, tienes tu recompensa. Doy muchas gracias a Dios por esta tarde bendita”.

Rol de Agustín Lozano en Juan Pablo II

Si bien hubo incertidumbre al respecto, Agustín Lozano ya había aclarado antes cuál es su labor en el equipo norteño. “Yo soy el dueño del Juan Pablo II, mi esposa es la presidente. Mi hijo juega en Pirata. Juan Pablo tiene licencia transitoria como clubes nuevos porque recién sube. En 2018 comenzamos a edificar e hice mi cancha de fulbito, construí mi casa desde 2019, con mis canchas, mis camerinos, porque soy un apasionado del fútbol. ¿Cómo se financia? Con mis recursos, nuestros recursos, recursos lícitos y bancarizados”, explicó.

Final de la Liga 2 2024: fecha, hora y dónde ver

La gran final de la Liga 2 2024 se disputará el domingo 20 de octubre en el estadio Iván Elías Moreno a las 14:00 horas. Si bien todo el campeonato se jugó mediante llaves con partidos de ida y vuelta en las localías de cada club, este encuentro será neutral. Podrás disfrutar este partido a través de Nativa TV. Ambos clubes ya aseguraron su pase en la primera división del fútbol peruano para el año 2025.