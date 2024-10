“Zlatan Ibrahimovic evitó que yo llegue a Manchester United”: la reveladora confesión de José Chávarri, panelista de ‘Al Ángulo’

El integrante de 'Al Ángulo' habló de la vez que pudo trabajar como scout de los 'diablos rojos', pero su opinión sobre el astro sueco habría frustrado su contratación. (Video: Pase Filtrado)

No cabe duda de que hace mucho tiempo de que un jugador no llega a un club grande de Europa. Los últimos fueron Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Juan Manuel Vargas. Sin embargo, hubo un personaje que estuvo cerca y no precisamente por pegarle al balón. Se trata de José Chávarri, quien reconoció que pudo ser contratado por Manchester United cuando era cazatalentos, pero que su opinión por el fichaje de Zlatan Ibrahimovic fue crucial para que no llegue.

El panelista de ‘Al Ángulo’ trabajó como scout por seis años en Twente de Países Bajos, siendo clave en el arribo de Renato Tapia a dicho club, hasta que el proyecto institucional provocó que deje sus funciones.

Su vida cambió cuando un colega holandés lo contactó por la red social, LinkedIn, para ver si le interesaba pasar entrevistas para trabajar en la entidad de la Premier League y que buscaba alguien para hacerle seguimiento a la liga chilena, a lo que no dudó en aceptar

“Lo hicieron porque no conocían a nadie en Chile y optaron por buscar a alguien de un país cercano que pudiese vivir en Chile. Reuní esas cualidades, hice dos entrevistas virtuales el 2016 y las pasé. Me hicieron preguntas como en qué me fijo en un futbolista, qué cualidades tiene que tener, conocimientos de la liga chilena”, dijo en una entrevista para ‘Pase Filtrado’.

Renato Tapia llegó a Twente de la Eredivisie desde Esther Grande de Bentín por un proyecto con José Chávarri. - créditos: Getty Images

De pronto, a José Chávarri le tocó viajar a Argentina para pasar la última entrevista, lo cual lo maravilló al ver que se trataba de una oportunidad real.

“Llegó el momento de la última entrevista y, con todos los gastos pagados, me mandaron a Buenos Aires, Argentina. Estaba en un hotel cinco estrellas con un cartel que decía ‘Bienvenido José Chávarri, Manchester United’. Yo decía ‘¿qué es esto? ¡qué locura!’”, precisó.

José Chávarri y la chance frustrada en Manchester United

Ahí fue cuando el scout peruano reveló que le preguntaron su opinión sobre el fichaje de Zlatan Ibrahimovic por Manchester United, causando una sorpresiva impresión por sus comentarios.

“Primero tuve entrevista con el gerente financiero y luego con el gerente deportivo o jefe de scouting. El primero me dijo ‘solo tengo una pregunta: quiero tu opinión sobre el fichaje de Zlatan Ibrahimovic’. Dije que no estaba de acuerdo con su contratación, me la jugué. Me preguntaron ‘¿por qué?’. Le dije que no tenía sentido, que su ego era muy grande, que todo giraba en torno a él. Algo ganó pero se fue al poco tiempo. Me respondió ‘interesante, pero hemos pagado muchísimo dinero’. ‘Bueno sí, pero no sé si les va a ser rentable’, le dije”, acotó.

Durante el diálogo con el medio nacional, Chávarri descartó que su intención haya sido contradecir al técnico de entonces, José Mourinho, pero que tenía que hacer valer sus principios. “¿Contradecir a José Mourinho? No. Si algo me caracterizó en mi vida, esto me lo enseñó el expresidente de Twente. ‘Tú tienes una escencia y la gente se da cuenta si traicionas tu escencia, si ya no eres real’”, sostuvo.

Zlatan Ibrahimovic fue dirigido por José Mourinho en Manchester United en las temporadas 2016-2017 y 2017-2018. - créditos: REUTERS

“¿Se puede decir que por Zlatan Ibrahimovic, José Chávarri no fue scout de Manchester United? No me molesta”, confirmó el reportero de Movistar Deportes.

Asimismo, José Chávarri aseguró que no se arrepiente de la opinión que brindó “Imagínate criticar al fichaje de un futbolista como ese no tiene mucho sentido. Yo lo hice porque estaba convencido y no me arrepiento”, declaró.

Por último, reconoció que se considera como un hincha de Zlatan Ibrahimovic, pero que tuvo que hacer prevalecer su postura. Hasta que le llegó el momento de la respuesta final: “Hablé con el jefe de scouting y pasé la entrevista. Estaba esperando que me aceptaran para mudarme a Chile, pero la razón que me dijeron es que encontraron a alguien allá”.