“Nunca es en una ciudad de altura”: DT de Melgar alzó su voz de protesta contra la FPF tras programación de la final de Torneo de Reservas 2024

Marco Valencia alzó su voz de protesta contra la FPF. Crédito: FBCM

Son muchos los que no están de acuerdo con el manejo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El nombre de Agustín Lozano está en el principal foco de críticas y se intensificó luego del ascenso de su club, Juan Pablo II, a la máxima categoría del balompié nacional con polémica de por medio. En medio de ese contexto, Marco Valencia no dudó en alzar su voz de protesta.

En la previa del enfrentamiento contra Sport Boys de este viernes 18 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura, el DT de Melgar brindó una conferencia de prensa en la que decidió hablar sobre temas que van más allá de lo deportivo. En primera instancia, se refirió a la programación de la final del Torneo de Reservas en la capital, lo cual consideró injusto para los clubes del interior del país.

“Me sorprende muchísimo lo que viene haciendo la Federación en ese aspecto, es un malestar que uno puede sentir por cualquier lado, el 07 de octubre salió de manera oficial que la final se juega en el estadio Elías Moreno a las 2:00 pm., es un abuso, ¿cómo se puede jugar en Lima? Sea ADT o Melgar, quien llegue, un equipo de Lima (Universitario o Alianza Lima) enfrentará a uno de provincia, nunca se da la posibilidad de que sea en un lugar de altura”, apuntó el estratega.

“Eso demuestra que la FPF no es neutral. Si van 100 personas al estadio, 85 van a ser del club de la capital. No es equilibrado ni justo y el fútbol tiene que ser así. Esto no es solamente ahora”, agregó.

El DT de Melgar criticó a la Federación por programación de la final del Torneo de Reservas y el polémico ascenso de Juan Pablo II. (Video: @danielfrh11)

Cabe mencionar que los partidos de vuelta de la semifinal del Torneo de Reservas 2024 se llevarán a cabo este domingo 20 de octubre. Melgar se medirá con ADT de Tarma desde las 11:00 horas en Arequipa; mientras que Universitario recibirá a Alianza Lima a las 10:45 horas en Campo Mar.

Sobre el polémico ascenso de Juan Pablo II

Un tema que ha dado mucho que hablar en los últimos días es el ascenso de Juan Pablo II. El equipo de Chongoyape le ganó a Comerciantes FC en las ‘semis’ de la Liga 2 y tras ello podrá jugar en la máxima categoría del fútbol peruano el próximo año. Sin embargo, el arbitraje de ese encuentro dejó mucho que desear y provocó diversos cuestionamientos en el medio local.

Marco Valencia no fue ajeno a esa situación y lo recordó en su conferencia de prensa. “Lo que ha pasado con el equipo de Comerciantes es una vergüenza, el fútbol está jodido, pero pasaron dos días y todo el mundo se olvidó. ¿Cómo queda la gente de Iquitos, donde se ha invertido? Era casi un metro el offside (gol validado del club chiclayano en el duelo). Ahora todos están callados y me sorprende que feliciten a un equipo que asciende así”, declaró el técnico.

Es importante mencionar que Juan Pablo II, club ascendido a la Liga 1 tras eliminar a Comerciantes FC, es propiedad de Agustín Lozano, presidente actual de la FPF. En los últimos días se ha cuestionado el posible conflicto de intereses que puede darse en el desarrollo de la próxima campaña.

El exDT de la 'fuerza loretana' cuestionó a Kevin Lugo tras errar su penal ante Juan Pablo II duelo clave por ascenso a Liga 1 2025. (Video: Sin Guión)

La lesión de Bernardo Cuesta

Entre otros temas, Marco Valencia también dio algunos detalles de la dura lesión que sufrió Bernardo Cuesta el mes pasado. El estratega ‘rojinegro’ dio a conocer que la recuperación del delantero durará entre seis y siete meses.

“Conversé con Bernardo el día que lo operaron, la operación ha sido positiva, Solo queda esperar la recuperación, qué es un poco larga, es en promedio de seis a siete meses, hay que tener bastante paciencia para que pueda volver como es él, con el hambre y con las ganas en el juego y todo lo que nos puede brindar al respecto”, notificó.