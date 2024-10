Mister Chip y su peculiar reacción tras histórico triunfo de Perú frente Uruguay por Eliminatorias 2026: “Milagro en Lima”

Mister Chip y su peculiar publicación tras histórico triunfo de Perú frente Uruguay por Eliminatorias 2026

Perú rompió la mala racha y logró un histórico triunfo por 1-0 frente Uruguay en el estadio Nacional de Lima por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Miguel Araujo fue el héroe que hizo gritar a todos los hinchas con su gran anotación de cabeza, el cual le dio la primera victoria a la ‘blanquirroja’ en la competencia.

El estadístico deportivo español Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, popularmente conocido como Mister Chip, tuvo una peculiar reacción en medio de la euforia nacional que celebró los tres puntos que lo sacó del fondo de la tabla de posiciones.

“Milagro en Lima”, fue la publicación que hizo en alusión al mes de octubre que suele ser la temporada de las cosas imposibles. Eso generó muchos comentarios y se convirtió rápidamente en tendencia. Luego realizó un corto análisis destacando al jugador del Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS).

“Araujo ha evitado que Uruguay iguale el récord histórico de partidos seguidos sin recibir gol en las Eliminatorias sudamericanas. Ese récord lo comparten Argentina y Brasil, con 6. La celeste se queda en 5. Lo buscó más Perú. Triunfo merecido. Con su primera victoria en estas Eliminatorias, Perú (6 puntos) supera a Chile (5 puntos) en la clasificación y se pone a 5 puntos del repechaje (Paraguay, 11 puntos)”, fue el comentario del popular estadístico español.

La peculiar publicación de Mister Chip tras triunfo histórico de Perú ante Uruguay por Eliminatorias 2026.

“Los que estamos ponemos huevos y el alma”

Carlos Zambrano fue una de las figuras de la selección peruana frente a Uruguay, comandó la defensa nacional y mostró su jerarquía en varias divididas. El ‘Kaiser’ se mostró emocionado por la increíble victoria en el estadio Nacional y aplaudió la entrega de sus compañeros. También le dedicó la hazaña a los hinchas incondicionales que siguen creyendo en el ‘equipo de todos’.

“Necesitábamos una alegría, todo este grupo que se ha mantenido fuerte pese a que nos golpearon de todos lados, nos tocó salir del fondo. Tuvimos muchas bajas, muy poca gente confiaba en nosotros, ojalá podamos darle más alegrías a la gente. Éste es un camino largo, es difícil para nosotros, no tenemos tantos jugadores pero los que estamos ponemos huevos y el alma en la cancha. La mayoría de nosotros está de salida, pero hay muchos jóvenes que se les puede trabajar más”, apuntó el defensa nacional post encuentro.

El capitán de la ‘bicolor’ realizó un sentido comentario al referirse sobre la recta final que está atravesando en su carrera. El jugador de 35 años podría estar jugando su última Eliminatoria Sudamericanas 2026 y pidió que pronto se dé el cambio generacional.

“Lo que más deseo y anhelo es que haya un cambio generacional pronto, duele luchar desde el fondo, pero a aguantar los golpes y seguir para adelante”, añadió.

El defensa nacional pidió más apoyo para la selección peruana. (Video: Movistar Deportes)

¿Cuándo juega Perú en las Eliminatorias 2026?

La selección peruana no endrá mucho tiempo para festejar poque se deberá preparar para visitar a Brasil este martes 15 de octubre a las 19:45 horas en el estadio Arena BRB Mané Garrincha de Brasilia, por la fecha 10 de las Clasificatorias. Jorge Fossati podrá contar con las reapariciones de Wilder Cartagena y Marcos López tras superar su fecha de suspensión por acumulación de tarjetas. No serían los únicos regresos ya que se vio Luis Advíncula trabajando post encuentro con Uruguay con los jugadores que no jugaron.