Partidos de hoy, domingo 6 de octubre: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 6 de octubre se llevarán a cabo varios partidos que serán de interés del fanático del fútbol. Y es que las principales ligas europeas tendrán cotejos de infarto, al igual que algunos campeonatos de Sudamérica. También habrá participación de jugadores peruanos en el extranjero, así como de la ‘bicolor’ en el Sudamericano Sub 15.

En el Viejo Continente, concretamente en España, FC Barcelona visitará a Alavés con la intención de consolidarse en la punta de LaLiga y evitar que su máximo perseguidor, Real Madrid, recorte distancias. En tanto, en la Premier League, habrá tres duelos cruciales: Chelsea vs Nottingham Forest, Aston Villa vs Manchester United y Brighton vs Tottenham.

Por otro lado, en Dinamarca se disputará un cotejo de suma importancia y protagonizado por peruanos: Silkeborg IF de Oliver Sonne contra Copenhague de Marcos López. El elenco de ‘Marquitos’ es el que está mejor ubicado en la tabla (2° con 20), de ahí que la escuadra de ‘Oli’ (4° con 18) intente salir victorioso.

En cambio, en Argentina, Boca Juniors de Luis Advíncula jugará ante Argentinos Juniors, mientras que Belgrano de Bryan Reyna chocará con Talleres de Córdoba. Ambos futbolistas fueron citados y tendrían minutos. Asimismo, Miguel Araujo sería de la partida en Portland Timbers frente a FC Dallas por la MLS 2024.

Por último, la selección peruana sub 15 tendrá su segundo partido en el Sudamericano de la categoría que se realiza en Bolivia. Luego de su positivo debut (victoria 1-0 ante los anfitriones), la ‘blanquirroja’ ahora se medirá con Paraguay.

Partidos de LaLiga

- Girona 2-1 Athletic Club (Finalizado)

- Alavés vs Barcelona (09:15 horas / DSports)

- Sevilla vs Real Betis (11:30 horas / Disney+, ESPN 2)

- Real Sociedad vs Atlético Madrid (14:00 horas / DSports)

Partidos de Premier League

- Chelsea 1-1 Nottingham Forest (Finalizado)

- Aston Villa 0-0 Manchester United (Finalizado)

- Brighton vs Tottenham (10:30 horas / Disney+, ESPN)

Partidos de Serie A

- Juventus 1-1 Cagliari (Finalizado)

- Bologna 0-0 Parma (Finalizado)

- Lazio 2-1 Empoli (Finalizado)

- Monza vs AS Roma (11:00 horas / Disney+, ESPN 3)

- Fiorentina vs AC Milan (13:45 horas / Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Heidenheim vs Leipzig (08:30 horas / Disney+)

- Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich (10:30 horas / Disney+)

- Stuttgart vs Hoffenheim (12:30 horas / Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Olympique de Lyon 2-0 Nantes (Finalizado)

- Stade Brestois vs Le Havre (10:00 horas / Disney+)

- Stade de Reims vs Montpellier (10:00 horas / Disney+)

- Strasbourg vs Lens (10:00 horas / Disney+, ESPN 4)

- Nice vs PSG (13:45 horas / Disney+, ESPN 2)

Partidos de Eredivisie

- Feyenoord 2-1 Twente (Finalizado)

- Ajax vs Groningen (09:45 horas / Disney+)

Partido de Superliga de Dinamarca

- Silkeborg vs Copenhague (13:00 horas)

Partidos de Sudamericano Sub 15

- Perú vs Paraguay (16:00 horas / DSports)

- Chile vs Bolivia (18:30 horas / DSports)

Partidos de Copa Libertadores Femenina

- Corinthians vs ADIFFEM (15:30 horas / Pluto TV, Meu Timao)

- Olimpia vs Always Ready (15:30 horas / Pluto TV, Tigo Sports)

- Boca Juniors vs Libertad Limpeño (18:00 horas / Pluto TV, TyC Sports)

- Colo Colo vs Santos (18:00 horas / Pluto TV)

Partidos de fútbol argentino

- Independiente vs Deportivo Riestra (13:00 horas / AFA Play, TNT Sports)

- Talleres vs Belgrano (14:30 horas / AFA Play, ESPN Premium, Disney+)

- Platense vs River Plate (17:00 horas / AFA Play, ESPN, Disney+)

- Boca Juniors vs Argentinos Juniors (19:00 horas / AFA Play, TNT Sports, ESPN, Disney+)

Partidos de fútbol uruguayo

- CA Fénix 1-0 Rampla Juniors (Finalizado)

- Nacional vs Peñarol (14:00 horas / Disney+, GolTV)

- Deportivo Maldonado vs Progreso (16:30 horas / Disney+)

Partidos de fútbol colombiano

- DIM vs La Equidad (15:00 horas / RCN, Win Sports)

- Independiente de Santa Fe vs Águilas Doradas (17:10 horas / RCN, Win Sports)

- Junior de Barranquilla vs Patriotas Boyacá (19:20 horas / RCN, Win Sports)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Universidad Católica vs Imbabura (12:00 horas / Zapping, El Canal del Fútbol)

- LDU Quito vs Orense SC (14:30 horas / Zapping, El Canal del Fútbol)

- Emelec vs Aucas (17:00 horas / Zapping, El Canal del Fútbol)

Partidos de fútbol venezolano

- Deportivo Táchira vs UCV FC (15:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Caracas FC vs Metropolitanos (18:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

Partidos de MLS

- New York City FC vs Nashville SC (15:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Portland Timbers vs FC Dallas (18:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)