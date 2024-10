Vanessa Palacios, referente del vóley peruano, se retiró y asumirá importante rol en club de Francia: “Sueño con dirigir alguna selección”

Vanessa Palacios asumirá nuevo rol como entrenadora en club de Francia. Crédito: Puro Voley

Una de las voleibolistas peruanas que mejor se asentó en el extranjero en los últimos tiempos fue Vanessa Palacios. La popular ‘Choco’ exhibió su gran talento en diferentes ligas de Europa, acumulando más de 20 años de experiencia en clubes de España y Francia. Su objetivo actual es mantenerse en el ‘Viejo Continente’, pero ahora decidió asumir un nuevo rol en este deporte.

En julio del presente año, la experimentada líbero nacional confirmó su retiro del vóley, después de varios éxitos alcanzados a lo largo de su carrera profesional. Con 40 años encima, decidió dar un paso al costado de las canchas para enfocarse en seguir una nueva meta personal: ser entrenadora.

Su último equipo fue el Volley Club Marcq-en-Baroeul de Francia, donde compartió vestuario con otra peruana, Zoila La Rosa. Vanessa completó la campaña 2023/24 de la liga femenina francesa, pero optó por no continuar más y ponerle punto final a esta etapa como voleibolista. “Ya jugué mi última temporada”, dijo con seguridad en una entrevista para ‘La Cátedra Deportes’ meses atrás.

Incluso, ‘Choco’ reveló que deseaba jugar en la Liga Nacional de Vóley antes de retirarse, pero por temas familiares no pudo hacerlo. Hay que tener en cuenta que ella reside en el país europeo. “Todavía podría seguir jugando un año más, me hubiera gustado jugar en el Perú y despedirme Me retiro, ya no podré jugar a nivel profesional, tal vez en un máster. Por el tema de lesiones, dolor de rodilla, de espalda y todo, decidí retirarme. Fue muy complicado, tuve algunas propuestas para renovar en mi club o ir a otro equipo en Primera División, pero no pude”, contó su motivo.

La popular 'Choco' decidió ponerle punto final a su carrera como voleibolista y asumir un nuevo reto como entrenadora. (Video: La Cátedra Deportes)

Tras ello, Vanessa Palacios se dedicó únicamente a prepararse como entrenadora para iniciar una nueva aventura en el banquillo. De hecho, la múltiple medallista y dos veces mundialista con la selección peruana de vóley, ya encontró un equipo para poner en práctica lo aprendido.

Vanessa Palacios y una nueva aventura en Francia

Tras confirmarse su retiro, ahora ‘Choco’ vivirá su primera experiencia como entrenadora de vóley. La exlíbero nacional afrontará un importante desafío en la dirección técnica del equipo femenino principal del Chaumont Volleyball, que compite en el torneo regional de Francia. Asimismo, también se encargará de la categoría sub 18 del mencionado club, según informó la página ‘VOLEY 360′.

Vanessa Palacios ya está emocionada en comenzar esta aventura y lograr sus primeros éxitos. “Con las mayores, el objetivo es claro: ascender de categoría en la regional. Con las jóvenes, queremos disputar todos los partidos posibles y llegar lo más lejos en la Copa de Francia sub-18″, señaló con convicción.

Vanessa Palacios será entrenadora de club francés. Crédito: Voley 360

Hay que tener en cuenta que ‘Choco’ posee el título de entrenadora FIVB Nivel I, otorgado en el curso organizado por la Real Federación Española de Voleibol en el mes de julio. “Sueño con dirigir un equipo profesional o alguna selección, por eso sigo formándome. Estoy muy agradecida a Dios por estas oportunidades”, dijo a ‘VOLEY 360′.

Vanessa Palacios, referente del vóley peruano

Tras haber comenzado su carrera en el Divino Maestro, histórico club del vóley peruano, Vanessa Palacios se trazó un camino exitoso en el deporte de la net alta. Destacó en varias ocasiones con la selección nacional, logrando medallas de plata y bronce en diversos Campeonatos Sudamericanos que disputó.

Asimismo, participó en dos ediciones del Mundial (2006 y 2010), siendo una de las figuras del equipo patrio. La mayor parte de su carrera jugó fuera del país, jugando tanto en la liga de España como la de Francia. En ambos países destacó, al ser premiada como la mejor líbero y defensa en más de una ocasión. Sin duda alguna, ha sido una de las mejores representantes nacionales en el extranjero.