Problemas en Uruguay previo a duelo con Perú: miembro del CT renunció y despotricó contra Marcelo Bielsa por “excesos”

Problemas en Uruguay previo a duelo con Perú: miembro del CT renunció y despotricó contra Marcelo Bielsa: “comete excesos, falta el respeto”

El complicado carácter de Marcelo Bielsa vuelve a causar roces en la interna de la selección de Uruguay, próximo rival de Perú en las Eliminatorias Sudamericanas. Carlos Nicola, ex preparador de arqueros del cuadro ‘charrúa’, quien el pasado mes de abril renunció sorpresivamente al cargo que había ostentado los últimos 11 años, criticó fuertemente al ‘Loco’, responsabilizándolo de su salida y acusándolo de cometer excesos y faltar el respeto a sus colaboradores.

El popular ‘Manteca’ reveló que todo inició cuando Bielsa asumió como DT de la selección uruguaya y le pidió trabajar tres meses en condición de prueba, para ver si se adaptaba a su metodología de trabajo, ya que era la primera vez que integraban el mismo comando técnico:

“Cuando llega me plantea que yo estuviera tres meses a prueba para ver si podíamos trabajar juntos y le dije que no había ningún problema porque no me conocía y había que ver si podíamos congeniar. Una vez que pasan esos tres meses, Bielsa da el OK y hago el contrato hasta el final del Mundial de Estados Unidos y México 2026″, contó en el programa 100% Deportes de Sport 890.

Carlos Nicola trabajó 11 años como preparador de arqueros de Uruguay (El País)

Los problemas comenzaron al finalizar este periodo de tres meses, ya que Bielsa le propuso firmar un contrato por el mismo periodo de tiempo, y así sucesivamente, impidiéndole tener una estabilidad laboral. El técnico argentino señaló que suele emplear esta práctica con los trabajadores que no conoce, pero Nicola no estuvo de acuerdo, ya que se quebró con lo pactado anteriormente y consideraba que bajo esas condiciones, podía perder su trabajo en cualquier momento:

“Cuando volvemos de la fecha FIFA de marzo, Bielsa me pide una reunión en la que me hace el planteo de que necesitaba que toda la gente que trabajara con él, y que no conocía, firmara contratos que vencían cada tres meses y que se renovaban bajo su aprobación. Yo le dije que estaba equivocado, que me había planteado una cosa y me parecía que eso no correspondía. Lo inexplicable eran las razones, él quería tener la libertad de elegir cada tres meses y yo le dije ‘usted me puede echar en cualquier momento’. Pero no, él se jactó de que nunca echó a nadie y que de esa forma no me estaría echando, sino que no me renovarían el contrato. Una cuestión retorcida”, añadió.

Marcelo Bielsa ha dirigido 17 partidos con la selección de Uruguay, sumando 11 victorias, tres empates y 3 derrotas (EFE/Gastón Britos)

“Cometió excesos y faltas de respeto”

Carlos Nicola confesó que, hasta ese desafortunado suceso, su relación con Marcelo Bielsa había sido cordial, aunque ya vislumbraba excesos contra algunos de sus compañeros de trabajo y que incluso se lo hizo saber al director de selecciones, Jorge Giordano :

“De mi relación con Bielsa no tengo reclamos, de hecho, en la charla que mantuvimos él me preguntó si tenía algún tipo de reclamo y le dije que no, que siempre fue muy respetuoso. Pero en ese momento le dije a Jorge Giordano que veía los excesos que se cometen a mi alrededor, lo que pasa con mis compañeros de trabajo, y no quiero que me pase lo mismo”, expresó.

Nicola ejemplificó estas faltas de respeto, revelando que Bielsa calificaba el trabajo de sus colaboradores como ‘desastre’, los llamaba ‘vende humo’ o los mandaba a realizar tareas que no tenían nada que ver con sus funciones habituales:

“Los excesos fueron que hay cuestiones básicas de respeto en la forma en que se piden las cosas que son innegociables; decirle a una persona ‘esto es un desastre’, ‘vende humo’, o mandarle a hacer algo que no tiene nada que ver su la tarea, es una falta de respeto y un exceso. Repito, conmigo fue siempre muy respetuoso. Yo siempre sentí mi opinión valorada. En algunas ocasiones me dijo ‘la decisión es suya’ y tuve que tomar decisiones”, señaló.

Comparación con Óscar Tabárez

Finalmente, Carlos Nicola comparó a Marcelo Bielsa con Óscar Tabárez, histórico DT de Uruguay con quien compartió muchos años, y que por el contrario al ‘Loco’, consideraba muy importante guardar una buena relación con sus compañeros e incluso advirtió que existe un descontento general en la selección por este motivo:

“Yo he escuchado al ‘Maestro’ Tabárez que siempre dijo que creía en las relaciones interpersonales, que un buen clima potenciaba a un mayor rendimiento y eso implicaba a todos. Ir al Complejo en esas condiciones era un motivo de alegría, se pasaba bien, había responsabilidad, pero había alegría, todos se sentían parte. Hoy lo que veo es que se ha descuidado un poco esa parte, no hay la misma sensación de respeto, no entre los funcionarios, sino desde la cabeza hacia abajo. Eso genera que la gente no esté contenta, y que vea que se hacen diferencias entre los funcionarios. Esas bases sólidas que se construyeron hace 15 años hoy no existen, hay una desmotivación general en el Complejo”, concluyó.