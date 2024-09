Alan Diez sin pelos en la lengua: la dura respuesta a Sergio Peña tras tenso cruce, la continuidad de Jorge Fossati y su irónico comentario a Ricardo Gareca por mal momento con Chile

El periodista deportivo se refirió al tenso momento que vivió con el jugador de Malmö FF, y opinó sobre las cuestionadas reacciones de Jorge Fossati con la prensa. (Video: Paula Elizalde)

Tiene un estilo propio, ese que le hace decir lo que piensa sin ninguna censura, así lo enrede en la polémica. Alan Diez tiene una amplia trayectoria en el mundo del periodismo deportivo, y su voz es una de las más autorizadas para hablar del fútbol nacional y la selección peruana.

El comunicador está en todas. Puedes encontrarlo haciendo televisión, radio y redes sociales. Ahora charló con Infobae Perú y contó el secreto para seguir vigente en el universo de la ‘pelotita’. Además, reveló detalles del tenso cruce que tuvo con Sergio Peña, cuando quiso entrevistarlo luego del partido Perú vs Ecuador. Por otro lado, analizó los próximos partidos de la ‘blanquirroja’ (Uruguay y Brasil) por Eliminatorias 2026 y fue contundente sobre la continuidad de Jorge Fossati.

Alan Diez analizó con Infobae Perú el presente de la selección peruana, la lucha por el Torneo Clausura y mucho más. (Crédito: Paula Elizalde)

- Te vemos en todos lados: televisión, radio, redes sociales...

Eso es agradecer primero a Dios que nos da salud y después a las redes que son increíbles. No me imaginé tanto en el sentido de poner algo y se viralice. Estoy feliz en RPP, estoy haciendo radio en el mejor lugar y luego en Latina Televisión haciendo programa deportivo que es lo que más me gusta, me acomodo muy bien con Coki Gonzáles, ‘Checho’ Ibarra’, Fernando Egúsquiza. Las redes son espectaculares, quise entrevistar a Sergio Peña, se molestó y se viralizó, después hemos tenido dimes y diretes con mi buen amigo Pedro García y también se viralizó. Estoy en mi mejor momento y lo disfruto porque sé que esto se acaba.

- ¿Cómo haces para mantenerse vigente en un periodismo deportivo tan cambiante?

Estoy vigente porque uno hizo periodismo distinto desde un inicio. Creo que soy polémico porque digo cosas que algunas personas le molesta, sino saquen lo que me dijo Sergio Peña. Hay jugadores de la selección que no hablan conmigo, lo respeto porque cada uno tiene su decisión, pero prefiero quedar bien con mis oyentes a quedar bien con uno o con dos. Yo no soy sobón, no soy patero, no paso la franela a nadie; si juega bien lo digo, si juega mal también. No digo las cosas que quiere escuchar el jugador, digo cosas que quiere escuchar el oyente y que siento yo.

- ¿Qué pasó con Sergio Peña?

Yo respeto la decisión de Peña de no hablar conmigo, no me gustó cuando me dijo que yo era negativo; yo soy recontra positivo. Siempre quiero que le vaya bien a la selección, porque cuando es así, nos va bien a todos. Pero bueno, este es su pensamiento, es su opinión y nada más. Yo no puedo ir a buscarlo hasta Suecia a decirle, por favor, dame la declaración, me muero por hablar contigo, eso no.

Alan Diez dio su punto de vista sobre la continuidad del técnico uruguayo en la selección peruana y se refirió a los regresos de André Carrillo, Paolo Guerrero y Christian Cueva. (Video: Paula Elizalde)

- El hermetismo con la prensa también pasa por Jorge Fossati, ¿tienes la misma sensación?

Un poco como que se ha desquebrajado lo que era Ricardo Gareca con la prensa y lo que es Jorge Fossati con la prensa, pero son metodologías de trabajo, no todos somos iguales, cada uno tiene su personalidad y hay que respetar la posición que adopte Fossati.

- ¿Crees que Jorge Fossati cambió mucho con los malos resultados?

Es normal porque yo entro con todo el crédito, me tomo fotos hasta para el diario ‘pepito’; pero empiezo a perder, no encontrar el equipo, tener dificultades de no tener un equipo bueno y ya estoy de malhumor, comienzo a decir la prensa qué pregunta me harán. Yo creo que es normal, por supuesto que no me gusta que me maltraten a los colegas, es parte dé. Nosotros los periodistas a veces nos hacemos los cojuditos, pero somos mucho más inteligentes de lo que la gente piensa.

- Paolo Guerrero también tuvo un tenso enfrentamiento con Fernando Egúsquiza...

Yo soy ‘Paolo lover’, soy hincha de Paolo, la gente lo sabe. Fernando Egúsquiza me dijo que yo ya no hablo como periodista sino como hincha cuando me refiero a Paolo Guerrero. Cuando juega mal también lo critico, pero quién no lo va aplaudir. Ves pasar a Paolo, ¿no le vas a pedir una foto? Es Paolo Guerrero. Estuvo mal Paolo cuando tuvo ese cruce con Fernando Egúsquiza, se lo he hecho saber en su entorno, pero ha cambiado porque Paolo ahora se detiene: termina entrenamiento de Alianza y para con su carro. Algunos de nosotros que que estamos inmersos en el mundo de fútbol, ya estamos viejos para estar peleando, hay que sumar, ya hemos restado mucho.

- ¿Cómo crees que le irá a Perú con Uruguay y Brasil en las Eliminatorias 2026?

Es duro, es complicado, pero creo que a Uruguay le podemos hacer partido porque llegan con siete bajas. Perú está recuperando a André Carrillo, Paolo Guerrero, Christian Cueva; y la gente dice que por qué siempre los mismos y es porque no hay otros. Si tú me sacas ahorita un jugador como Cueva, no hay. Es bravo esto, pero es la realidad de nuestro fútbol. Yo creo que nos podemos acomodar, es durísimo, nos puede doler que no sumemos ningún punto, pero también se pueden sumar tres o cuatro o dos. Hay que sumar porque si no sumamos no vamos a ir al Mundial.

- El regreso de Christian Cueva a la convocatoria no es igual que la de Paolo Guerrero y André Carrillo...

Lo de Cueva es complicado, pero ya volvió al fútbol y fíjate; volvió al fútbol y ya no sale en los programas de espectáculos. Yo siempre le dijo a los jugadores cada vez que tengo la oportunidad de conversar con ellos: ‘ustedes son jugadores de fútbol, no son jugadores de farándula’. Hay un tema con Jefferson Farfán, no me habla porque yo dije que habla más en los programas de espectáculos que los deportivos; se molestó su mamá, se molestó él y ya está.

- ¿Crees que Jorge Fossati debe salir de la selección peruana si no saca buenos resultados?

Sería una locura sacar a Jorge Fossati. Tres técnicos en una Eliminatoria sería una locura. Hay que terminar con Fossati y luego se verá qué se viene para el 2026, yo no lo sacaría porque a quién vas a traer. Además, qué técnico va a querer agarrar el fierro caliente que es la selección peruana, ojo que la Federación creo que todavía le sigue pagando a Juan Reynoso. Yo creo que empezaríamos la otra parte de Eliminatoria con otro técnico que conozca el medio, mucho va a depender del universo de los jugadores. Marcelo Bielsa dijo al toque Uruguay porque vio a la Sub 20 salir campeón, vio al chico Valverde del Real Madrid y dijo ‘acá me quedo a vivir’. Ahora dile a Bielsa que venga al Perú... con qué jugador... Bielsa no llega ni al aeropuerto, ni a la Avenida Faucett con Venezuela.

El periodista deportivo fue determinante con el presente complicado de la 'roja' en las Eliminatorias 2026. (Video: Paula Elizalde)

- ¿Qué te genera el mal momento que vive Chile?

Me hace feliz porque yo he crecido con una rivalidad con Chile; no digo con el chileno. El chileno es buena persona, buen tipo, conozco Santiago, tengo colegas chilenos que son mis amigos, pero siempre he crecido con esa rivalidad. Si a Perú le va mal, a Chile también le debe ir mal; no hay odio sino todo es deportivo. Yo envidio a Chile; calles limpias, mucha cultura, mucha lectura, mucho teatro, las calles son hermosas; pero en lo deportivo sí quiero que le vaya mal.

- Aunque eso genere la salida de Ricardo Gareca...

No me interesa, ya Ricardo Gareca nos llevó al Mundial y estoy muy agradecido por su trabajo, su dedicación con la selección peruana. Él decidió ir a Chile porque es su ‘chamba’, bueno ojalá le vaya mal a Chile.

- ¿Te gustaría que Ricardo Gareca vuelva a dirigir a Perú?

La figura repetida no siempre funciona.

El periodista deportivo dio a conocer su hinchaje por el 'Depredador' y comentó sobre las chances de los 'blanquiazules' por llegar a los 'play offs'. (Video: Paula Elizalde)

- ¿Qué opinas del regreso de Paolo Guerrero a Alianza Lima después de 22 años?

A este Paolo Guerrero dámelo siempre; cómodo, llega a Matute feliz, se pone la camiseta ‘blanquiazul’ feliz. A ese Paolo de Trujillo no me lo des; todo aburrido, a veces malcriadito, ese Paolo no suma. Nadie en la historia del fútbol peruano llenó un estadio para verlo entrenar, a ese Paolo dámelo siempre, pero al Paolo de Trujillo no.

- ¿Cómo analizas la lucha por el Torneo Clausura 2024?

Esto ya es de dos, es de Universitario y Alianza Lima. Sporting Cristal perdió su oportunidad con Cusco FC, los dos se mataron. Ahora bájalo a la ‘U’ de la punta, es bravo, sacarlo de la punta es dificilísimo, pero si lo puedes sacar: sacas al Manchester City y no vas a sacar a la ‘U’. De poder, se puede, pero sácalo. Son muy inteligentes, saben jugar en la punta; Alianza estaba en la punta y no supo mantener.

- Sporting Cristal prácticamente le dijo adiós al Torneo Clausura, ¿qué opinas?

Un pena, la gente sabe que soy hincha de Sporting Cristal. El club trató de traer a ‘Canchita’ Gonzáles, Luis Iberico; creo que la renovación de Martín Cauteruccio es lo más importante. Vendieron a Joao Grimaldo, Ignácio Da Silva; ahora con más partidos de Franco Romero creo que no lo vamos a extrañar a Da Silva. Ha sido campaña del 1 al 10, le pongo 6. Ha perdido puntos increíbles, el peor partido de Cristal en los últimos 10 años, fue en Arequipa con Guillermo Farré. Se ha perdido en Tarma, Los Chankas, Atlético Grau, Alianza Lima. No hizo un gran Clausura.

- ¿Es otro año de fracaso?

La palabra fracaso es dura, pero es real. Yo creo que si Cristal no campeona este año, debe irse Guillermo Farré. No supo sostener el rendimiento de jugadores, no ha potenciado a jugadores, salvo Maxloren Castro. No sé qué es la vida de Alejandro Hohberg, al chico Diego Otoya no le da minutos. No creo que está haciendo un gran trabajo, ahora ojalá que me calle la boca y salga campeón nacional.