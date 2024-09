Angelo Caro conquistó importante título en Bélgica tras superar a 100 competidores y recibió cuantioso premio

El skater peruano se impuso ante 100 competidores de diversas partes del mundo para ganar la medalla de oro (OG Skateshop)

La aventura de Angelo Caro no ha terminado. Pese a estar ausente en los Juegos Olímpicos de París 2024, el skater peruano demostró que continúa siendo uno de los mejores del mundo en su disciplina, tras sumar un nuevo éxito en su carrera: se consagró con importante título internacional en Bélgica.

El último fin de semana, se llevó a cabo en tierra belga el Asfaltfest, última de las 10 fechas de la Copa del Mundo de Skateboarding 2024 y el representante nacional supo destacar entre 100 competidores de diversas partes del planeta. El chiclayano sacó a relucir su mejor nivel en la competencia internacional para superar a todos sus contendientes y acceder a la lucha por la medalla de oro.

El resto es historia. Angelo Caro completó una extraordinaria performance para quedarse con el primer lugar del campeonato. El segundo puesto del evento lo ocupó el brasileño Ivan Monteiro y cerró el podio el estadounidense Julian Jeang-Agliardi.

Gracias a este significativo triunfo, el skater peruano recibió un importante incentivo económico. La organización del Asfaltfest de Bélgica lo premió con un monto de siete mil euros, cifra que correspondía para el ganador.

Premiación de Angelo Caro tras proclamarse campeón del Asfaltfest de Bélgica (OG Skateshop)

Este logro fue celebrado por las autoridades deportivas del Perú, como el IPD, y de la misma manera por el deportista. “Ha sido un mes que no me deja de sorprender y alegrar por las cosas que estoy logrando siempre juntos a Dios. Muchas gracias a todos por su apoyo y vibras, esta vez agradezco a la organización y a todos los finalistas por la motivación y montar con ustedes”, expresó Caro en su cuenta oficial de Instagram.

De esta manera, el skater chiclayano -de 25 años de edad- sigue dejando el nombre del Perú en lo más alto en competencias internacionales. Ahora, buscará mantenerse en la senda triunfal para darle más alegrías al país de cara a los desafíos que se aproximan.

Angelo Caro, ausente en París 2024

El ‘Team Perú’ tuvo un gran ausente en la última edición de los Juegos Olímpicos. Angelo Caro, diploma olímpica en Tokio 2020, no formó parte de la delegación de 25 deportistas que representaron al país en la cita de París 2024, lo cual causó bastante sorpresa.

Tres años atrás, el skater peruano deslumbró al mundo en el debut de esta disciplina urbana en el magno evento multideportivo. El chiclayano emocionó a todo el Perú con las acrobacias con su tabla, que le permitieron posicionarse entre los mejores del planeta. De hecho, terminó la prueba de ‘skeet’ en el quinto lugar, obteniendo el diploma.

Angelo Caro brilló en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde obtuvo un diploma. Crédito: Agencias

Tras ello, Caro quiso buscar su revancha en la capital de Francia para pelear por una medalla olímpica y estaba muy ilusionado con su participación. “Estuve besando la medalla en Tokio, siento que el resultado podría haber sido mejor, pero fue algo que escapó de mis manos (...) Ahora, en París, tengo en mente que esa medalla no se me va a escapar y va a estar colgada en mi cuello”, señaló en una entrevista para este medio.

Sin embargo, las cosas no salieron como planeaba. El chiclayano no pudo lograr su clasificación a la cita olímpica, tras haberlo intentado en los Qualifiers de Shanghái en mayo y de Budapest en junio. Lejos de su mejor nivel, lamentablemente no pudo entrar en la lista privilegiada de participantes del evento en el que el ‘Team Perú' logró una de las mejores participaciones de su historia.

La siguiente oportunidad sería Los Ángeles 2028. Para entonces, Angelo Caro ya tendría 29 años y no se sabe qué sucederá en el transcurso. Lo cierto es que su ambición y ganas de triunfar no se han apagado. Ya quedó demostrado en Bélgica.