Lista de convocadas de selección peruana de vóley: las elegidas de la ‘bicolor’ para el Sudamericano Sub 21 2024

Perú confirmó su lista de convocadas para el Sudamericano Sub 21 de vóley. Crédito: Norceca

Ya va quedando todo listo para el inicio de la competencia en el Campeonato Sudamericano Sub 21 de vóley femenino. La selección peruana luchará por su clasificación al Mundial de la categoría en este especial torneo que se celebrará en Osorno (Chile) y, tras ello, el DT Marcello Bencardino eligió sus mejores armas a pocos días del debut oficial.

Del 25 al 29 de septiembre, seis países de la región se reunirán en tierra chilena para pelear por la gloria. En este certamen juvenil, organizado por la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV), se pondrán en juego tres boletos para la próxima cita mundialista a disputarse en Indonesia en el 2025.

En ese contexto, Perú necesita ubicarse dentro del podio para conseguir uno de los cupos. Hay mucha ilusión de lo que puede lograr la selección nacional en el torneo, tras los recientes resultados positivos de la sub 17 y sub 19, que clasificaron a sus respectivos Mundiales. Ese mismo camino intentará seguir la sub 21, que ya ha tenido una prueba importante semanas atrás.

Como se recuerda, el equipo patrio de esta categoría compitió en la reciente Copa Panamericana Sub 23 en Veracruz, México y, aunque tuvo que medirse con rivales relativamente mayores, obtuvo el quinto lugar. Ahora, la ‘bicolor’ espera que esta experiencia sea de ayuda para los desafíos que se aproximan en Osorno.

La selección peruana sub 21 participó en la Copa Panamericana Sub 23 de vóley 2024. Crédito: Norceca

Lista de convocadas de Perú en el Sudamericano Sub 21 de vóley

Las cosas serán un poco distintas en esta ocasión. Y es que Marcello Bencardino decidió hacer algunas modificaciones con respecto a su anterior convocatoria. El entrenador brasileño eligió a un total de 14 jugadoras para su lista, en la que incluyó a tres de la categoría sub 19 que destacaron en su Sudamericano: Waleska Toro, Fátima Villafuerte y Alyson Villegas. Esta es la nómina oficial:

‑ Elizabeth Braithwaite (Regatas Lima)

‑ Dayanne Cure (Rebaza Acosta)

‑ Katherine Pauro (Atlético Atenea)

‑ Saskya Silvano (Alianza Lima)

‑ Xina Cortez (Deportivo Soan)

- Carolina Oblea (Deportivo Wanka)

‑ Brissa Nieves (Universidad San Martín)

‑ Fabiana Hurtado (Géminis)

‑ Jeissy Chia (Deportivo Wanka)

- Fátima Villafuerte (Túpac Amaru)

‑ Fabiana Távara (Alianza Lima)

‑ Evelyn Gallegos (Atlético Atenea)

- Waleska Toro (Deportivo Wanka)

- Alyson Villegas (Circolo Sportivo Italiano)

Cabe mencionar que Bencardino no estará solo en el banquillo. Como jefe de la delegación nacional, acompañará Antonio Rizola, DT de la selección adulta. Asimismo, como asistente tendrá a Martín Escudero, quien se encarga de entrenar a la sub 19. Por último, también estarán presentes David Torres (segundo asistente) y Miguel Mosquera (fisiólogo).

Lista de convocadas de Perú para el Sudamericano Sub 21 de vóley. Crédito: FPV

Fixture de Perú en el Sudamericano Sub 21 de vóley y canal TV

La selección peruana afrontará un desafío significativo en el Campeonato Sudamericano Sub 21. El equipo comandado por Marcello Bencardino descansará en la primera fecha del torneo, por lo que recién hará su debut el jueves 26 de septiembre en la ciudad de Osorno, enfrentándose a Colombia, que obtuvo el tercer lugar en la edición anterior del torneo.

El mencionado partido marcará el inicio de la participación de Perú en el Grupo A, donde también competirá contra Brasil. En el Grupo B, los países que se enfrentarán son Argentina, Bolivia y Chile. Sin más, este es el fixture de la ‘bicolor’ en la primera ronda de la competencia:

Jueves 26 de septiembre

- Perú vs Colombia | 16:00 horas de Perú (18:00 hora de Chile)

Viernes 27 de septiembre

- Perú vs Brasil | 16:00 horas de Perú (18:00 hora de Chile)