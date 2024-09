Extécnico de Luis Advíncula y Carlos Zambrano debutó como comentarista de Champions League en Fox Sports: “Es para disfrutarlo”

ExDT de Luis Advíncula y Carlos Zambrano debutó como comentarista de Champions League. Crédito: Instagram

Ha iniciado una nueva temporada de la Champions League, estrenando un novedoso formato, y un entrenador del fútbol argentino sorprendió a propios y extraños siendo protagonista en el primer día de la transmisión de la competencia de la UEFA. Se trata de Sebastián Battaglia, quien en el pasado tuvo a dos peruanos bajo su dirección y hoy sorprende con una nueva faceta: comentarista deportivo.

El técnico de 43 años -tuvo su última experiencia en el banquillo en el 2023 con Huracán- hizo una sorprendente aparación en la TV, comentando para Fox Sports Argentina el enfrentamiento entre Juventus y PSV por la primera jornada del torneo de la UEFA, que la ‘vecchia signora’ terminó ganando con un marcador de 3-1.

Poco se conocía sobre la actualidad laboral de Battaglia, tras su rápida salida de el conjunto ‘quemero’, por lo que esta incursión en un canal televisivo para la emisión del torneo más prestigioso de clubes en Europa causó asombro y extrañeza. Al respecto, el mismo técnico manifestó su alegría por esta nueva etapa en su carrera.

“Estoy muy contento. La Champions cambió, es un formato nuevo, así que esperemos que sea entretenido, que se vean buenos partidos, que los equipos puedan tener mayores posibilidades. Es una especie de liga en la que se van sumando puntos. Espero ver buenos partidos para disfrutar del fútbol”, señaló en la previa del inicio de la nueva temporada del torneo para Fox Sports.

De esa manera, Sebastián Battaglia se suma a una larga lista de exfutbolistas y entrenadores que se aventuran en el periodismo deportivo y análisis en vivo de los encuentros. Óscar Ruggeri, Diego Latorre, Mario Alberto Kempes, Sergio Goycochea, entre otros, hicieron lo mismo en la escena argentina.

Entrenó a Luis Advíncula y Carlos Zambrano

Sebastián Battaglia se encargó de dirigir la reserva de Boca Juniors entre 2020 y 2021, año en que fue promovido al primer equipo para sustituir a Miguel Ángel Russo en el banco. Al asumir este importante reto en su carrera, el estratega argentino tuvo a su disposición a dos peruanos en el plantel: Carlos Zambrano y Luis Advíncula.

Con representantes de la ‘bicolor’ en su vestuario, el técnico tuvo un positivo inicio en su aventura ‘xeneize’, ganando dos títulos: la Copa Argentina 2021 y la Copa de la Liga 2022. Sin embargo, esta etapa llegó a su fin a mediados del 2022, tras una serie de malos resultados, como la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians.

En total, Battaglia dirigió 55 partidos en Boca Juniors y tuvo un balance positivo más allá de su destitución. Sus registros se resumen en 29 triunfos, 16 empates y 10 derrotas. “Hoy me voy tranquilo con el trabajo realizado, mis convicciones nunca las voy a traicionar y sobre todo me voy convencido de este proyecto que lamentablemente no me dejaron continuar”, señaló en su despedida.

Sebastián Battaglia dirigió a Luis Advíncula y Carlos Zambrano en Boca Juniors. Crédito: Agencias

Tras su experiencia en el ‘xeneize’, el entrenador estuvo casi un año sin club, hasta que en mayo del 2023 fue presentado en el banquillo de Huracán. Su paso por este equipo fue fugaz: apenas dirigió ocho encuentros y no pudo celebrar ninguna victoria (cuatro derrotas y cuatro empates). Nada pudo evitar su salida.

Desde entonces, Battaglia se ha mantenido lejos del fútbol profesional, pero ahora reapareció como comentarista en Fox Sports. En redes sociales se ha especulado que ya no seguirá con su trayecto como DT, pero él no ha confirmado nada sobre ello. Por lo pronto, seguirá analizando en vivo los duelos de Champions League.