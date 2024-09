DT Nicaragua reveló que tiene en sus planes convocar a Diego Otoya de Sporting Cristal: “Tenemos comunicación”

Marco Antonio Figueroa, técnico de la selección de Nicaragua reveló que tiene conversaciones con Diego Otoya, atacante de Sporting Cristal (Difusión)

La búsqueda de talentos en diferentes partes del mundo se ha convertido en una práctica habitual en las federaciones de fútbol de cada país. Una de ellas es la de Nicaragua, la cual se interesó por un jugador del campeonato peruano. Se trata de Diego Otoya, delantero de Sporting Cristal, quien posee la nacionalidad nicaragüense por su abuela materna.

La noticia la dio Marco Antonio Figueroa, DT del combinado centroamericano. El exfutbolista chileno, en una entrevista a un medio local, reveló que se comunica telefónicamente con todos los chicos con posibilidades de ser convocados y puso como ejemplo particular el del atacante ‘cervecero’ de 20 años.

“Sigo a todos los jugadores que tienen posibilidades de venir a la selección nicaragüense, estoy al pendiente de cada uno de ellos. Hablo por teléfono con los que no están, hay un jugador que está en Perú, no sé si ustedes saben. Es un jugador que está en Sporting Cristal de apellido Otoya, hablo con ese jugador. Hablo con los jugadores que están en España, con todos tengo comunicación y los veo jugar”, reveló.

Otoya tiene la chance de representar a cuatro selecciones distintas, ya que nació en Estados Unidos, y su padre es peruano, mientras que su madre es oriunda de Guatemala. Cabe señalar que, hasta el momento solamente ha representado los colores de la ‘blanquirroja’ en la categoría Sub 20, por lo que si desea jugar por otro país, deberá renunciar al Perú mediante un proceso establecido por la FIFA denominado “One Time Switch”.

Diego Otoya llegó a Sporting Cristal para la temporada 2023 procedente del fútbol estadounidense.

La actualidad de Diego Otoya en Sporting Cristal

Diego Otoya llegó a Sporting Cristal a inicios del 2023, proveniente del equipo de fútbol de la Universidad de California en Irvine en Estados Unidos. Debutó en primera división de la mano de Tiago Nunes, quien lo hizo ingresar a los 89 minutos en el empate 4-4 con Deportivo Garcilaso. En su segundo partido ilusionó a los hinchas ‘celestes’, ya que ingresó a los 81′ y solo 9 minutos después decretó la victoria 2-0 sobre Cantolao.

Lamentablemente, una lesión en la rodilla interrumpió su buen comienzo y a su vuelta ya no fue tenido muy en cuenta por el DT ‘celeste’, finalizando la campaña habiendo disputado solo 8 partidos y convirtiendo un gol.

Diego Otoya convirtió el primer tanto de su carrera en el triunfo de Sporting Cristal 2-0 sobre Cantolao por el Torneo Apertura 2024 (Liga 1 Max)

Este 2024, Enderson Moreira le dio la chance de ingresar en las dos primeras jornadas, en las que golearon a ADT (6-2) y vencieron a Sport Boys (3-1). Posteriormente viajó a Uruguay para la Copa Libertadores Sub 20, torneo en el que Víctor Reyes le dio la titularidad. Sin embargo, los resultados no fueron los mejores, pues los ‘cerveceros’ perdieron sus tres partidos y la actuación de Otoya fue muy criticada en redes sociales.

Tras su vuelta, gozó de algunas oportunidades, siempre entrando desde el banco e incluso anotó en la goleada 4-0 sobre Sport Huancayo. Ante la baja de Martín Cauteruccio por enfermedad, se creyó que jugaría más, pero Moreira prefirió utilizar a Írven Ávila como nueve. La llegada de Guillermo Farré le hizo perder aun más terreno, ya que no fue utilizado en ningún partido del Torneo Clausura.

Diego Otoya convirtió un golazo de taco en la goleada de Sporting Cristal 4-0 sobre Sport Huancayo en el Torneo Clausura 2024 (Liga 1 Max)

Diego Otoya en la selección peruana

Diego Otoya tuvo la oportunidad de entrenar con la selección peruana Sub 17, aunque no disputó ningún partido debido a que el equipo no tuvo actividad oficial por la pandemia del covid-2019. Tras pasar a la categoría Sub 20 participó de algunos amistosos y el 2023 fue convocado para el Sudamericano de Colombia.

No obstante, el DT Jaime Serna prefirió apostar por Sebastián Pineau y Diego Portugal, por lo que solo pudo jugar 5 minutos en la derrota con 1-0 con Paraguay.