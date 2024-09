Universitario vs Sporting Cristal: se confirmó fecha del clásico por la Liga 1 2024

Universitario vs Sporting Cristal: programación del duelo válido por la fecha 15 del Torneo Clausura 2024.

Después del parón por las Eliminatorias 2026, la Liga 1 entrará a su recta final. Solo quedan ocho jornadas para definir al ganador del segundo certamen del año, Torneo Clausura, y conocer si habrá play offs o un campeón directo en esta temporada.

En ese sentido, la organización del campeonato peruano dio a conocer la programación de los partidos restantes a través de sus redes sociales. En la fecha 15, habrá un clásico. Universitario se medirá ante Sporting Cristal, lo que probablemente será un encuentro de descarte en el camino hacia el trofeo.

Por el momento, la ‘U’ cuenta con más opciones de llevarse este competición, ya que se ubica en el segundo puesto con 18 puntos, solo por detrás de su eterno rival, Alianza Lima. Mientras que los rimenses le perdieron el paso a estos dos y se encuentra en la cuarta casilla con 15 unidades.

Fecha del Universitario vs Sporting Cristal

‘Cremas’ y ‘celestes’ chocarán el próximo miércoles 23 de octubre. Se jugará a mitad de semana, ya que el próximo mes, al igual que en setiembre, habrá un parate por la jornada doble de clasificatorias sudamericanas y se buscará recuperar el tiempo. Cabe señalar que todavía no hay hora y estadio confirmado.

Sporting Cristal quiere jugar en el Alberto Gallardo contra Universitario

No se ha anunciado el estadio donde se disputará el Sporting Cristal vs Universitario porque la intención del club de La Florida es enfrentarse a los ‘merengues’ en su casa y no en el Nacional de Lima. De acuerdo a Gustavo Peralta, periodista de L1 Max, existe una posibilidad que el Alberto Gallardo albergue un clásico después de mucho.

Canal TV del Universitario vs Sporting Cristal

Como a lo largo del campeonato doméstico, Liga Max se encargará de transmitir este partidazo. Este canal se puede encontrar en la parrilla de DirecTV, Claro o Bestc Cable, así como también, cuenta con una plataforma de streaming llamada Liga 1 PLay. Por último, Infobae Perú hará la cobertura total con la previa y el minuto a minuto en su página web.

¿Cómo quedó el último Universitario vs Sporting Cristal?

Estos dos conjuntos ya se midieron este año en el Torneo Apertura. Sorpresivamente, hubo un resultado abultado en el estadio Monumental de Ate. El equipo, en ese entonces dirigido por Enderson Moreira, adelantó a la ‘U’ con un gol de Santiago González.

La respuesta de la escuadra por Fabián Bustos respondió rápidamente con un remate de Andy Polo, que terminó dentro de la portería de Renato Solís, quien más adelante se convertiría en responsable de la caída de los ‘bajopontinos’ por dos errores.

Martín Pérez Guedes apareció para voltear el marcador en la segunda parte. Después, todo sería provocado por Solís. Un fallo en salida terminó en el tanto de Edison Flores; además, no pudo bloquear un disparo desde fuera del área de Rodrigo Ureña.

Los cremas remontaron y terminaron goleando a los celestes en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Así, Universitario venció 4-1 a Sporting Cristal en la primera etapa de la Liga 1. Este resultado fue relevante en la obtención del título del Torneo Apertura de los ‘cremas’. Y es que, en dicho encuentro, igualaron a los ‘cerveceros’ en la diferencia de goles y los tres puntos valieron para quedarse en el primer lugar en la recta final.

Por ese motivo, el nuevo clásico tendría muchas cosas similares al del primer semestre. El combinado de Ate podría ratificar su superioridad, así como también, los del Rímac cuentan con la posibilidad de cobrarse una revancha.