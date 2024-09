¿Ricardo Gareca se debe ir de Chile? La contundente respuesta del ‘Tigre’ ante pregunta donde mencionaron su pasado con Perú

El 'Tigre' se pronunció sobre la posibilidad de dejar la 'roja' tras la derrota con Bolivia en Eliminatorias 2026. (Video: MegaDeportes)

La selección de Chile no ha podido sumar punto alguno en la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas. Y es que perdió ante Argentina en Buenos Aires y ahora último cayó de local contra Bolivia, resultados que lo ubican en el penúltimo lugar de la tabla y con chances mínimas de clasificar al Mundial del 2026. En esa línea, Ricardo Gareca ha sido el principal cuestionado por los hinchas y la prensa, voceándose la posibilidad de su salida. Bajo ese panorma, el ‘Tigre’ dio una contundente respuesta cuando fue consultado al respecto en conferencia de prensa.

Esto sucedio en el momento del contacto entre el entrenador argentino con los periodistas del país ‘sureño’. En eso, un comunicador del medio ‘Estadio en Portales’, antes de hacerle la pregunta, le hizo una introducción relacionada al aval que tenía en toda la nación cuando asumió como DT de la ‘roja’ en febrero de este año.

“El medio estaba de acuerdo con su llegada. Usted un técnico de categoría internacional que clasificó a Perú al Mundial luego de muchos años y que estuvo a poco de clasificar a otro Mundial. Sin embargo, esta es una de las peores derrotas en la historia de Chile como local porque nunca Bolivia le había ganado en partidos oficiales: fueron seis triunfos para Chile y dos empates”, indicó en primera instancia el periodista.

Ahí le mando la consulta en la que se refirió a su éxito con la selección peruana: “¿Cómo sostener el proceso luego de una derrota tan histórica ante un equipo con el cual nunca se había perdido de local? Pensando que usted ya llevó a Perú a un Mundial en una situación tan complicada como esta.

Ricardo Gareca sumó su segunda derrota consecutiva en Eliminatorias 2026 al mando de Chile. - créditos: Agencias

La tajante respuesta de Ricardo Gareca sobre posible salida de Chile

Ahí fue cuando Ricardo Gareca expresó una tajante respuesta sobre si seguirá al mando de la selección de Chile tras la dolorosa derrota con Bolivia en Santiago.

“No tengo yo la respuesta. Usted hace una pregunta que debe contestar la dirigencia. De parte mía, me trajeron para hacer un trabajo. Matemáticamente tengo chances de poder clasificar. Después las conjeturas no son para mí, es para dirigentes, más que nada”, precisó.

Al mismo tiempo, el DT de 66 años aseguró que tiene la intención de preparar un equipo para el futuro a la ‘roja’. “Lo que piensen de mí, o el análisis sobre mí, corre por cuenta de quien hace el análisis. Yo soy un profesional que me han contratado para hacer un trabajo. Si matemáticamente tengo chances para clasificar voy a luchar hasta el último momento, y si no las tengo porque no me dan los números, voy a hacer un trabajo para dejarle a Chile en un futuro, la posibilidad de poder tener una selección competitiva. Estoy abocado directamente a hacer eso”, manifestó.

Ricardo Gareca no encontró respuestas de los jugadores de Chile en la derrota ante Bolivia por las Eliminatorias 2026 - créditos: Getty Images

El panorama de Chile en Eliminatorias 2026

Como se mencionó líneas arriba, a la selección de Chile se le complicó el panorama en las Eliminatorias 2026. Las caídas ante Argentina y Bolivia no solo la dejaron en el penúltimo lugar de la tabla, sino que además la hundió en una crisis donde cada partido será decisivo y clave para tentar un cupo a la cita mundialista.

Los siguientes cotejos se disputarán a todo o nada. Para las fechas de octubre, la ‘roja’ recibirá a Brasil en Santiago y luego visitará a Colombia en Barranquilla. La ‘canarinha’ está en quinto puesto y con serios problemas que buscará solucionar a la brevedad, mientras que los ‘cafeteros’ son segundos en la clasificación.

En noviembre, el conjunto ‘mapocho’ tendrá un duelo electrizante con Perú en Lima, para después enfrentar a Venezuela en casa. La ‘bicolor’ tendrá su hinchada a su favor y la urgencia de victorias, mientras que la ‘vinotinto’ ha evolucionado considerablemente y se encamina al certamen que se jugará en Norteamérica en dos años.