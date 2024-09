Paolo Guerrero reveló charla clave con Hernán Barcos y referentes de Alianza Lima tras su presentación: “Hemos hablado bastante”

El 'Depredador' se refirió a la conversación que tuvo con el 'Pirata', así como de sus sensaciones en su presentación. (Video: Alianza Lima TV)

Alianza Lima presentó, entre bombos y platillos, a Paolo Guerrero el domingo 1 de setiembre, en un evento que se llevó a cabo en el estadio Alejandro Villanueva y que contó con la masiva presencia de los hinchas ‘blanquiazules’. De hecho, esto generó una gran expectativa para lo que será su influencia de cara a la pelea por el título de la Liga 1, aunque también se especuló sobre lo que sería su compenetración con Hernán Barcos. En ese sentido, el ‘Depredador’ reveló que tuvo una charla con el ‘Pirata’ y otros referentes del equipo.

“Del grupo, tuve la suerte de conocer a algunos. Con unos he compartido camarín, con otros he sido rival, y muy bien”, comentó en conferencia de prensa en Matute.

Ahí fue cuando el capitán de la selección peruana admitió que pudo conversar con el delantero argentino y con un enfoque claro para el bien del elenco ‘íntimo’.

“El diálogo, las conversaciones que hemos tenido, sobre todo con Hernán, que hemos estado hablando bastante. Con los mayores también he conversado un poco. Tenemos la misión y la tarea de ser el soporte de los más jóvenes y llevar al club a que obtenga más títulos y que continúe la tradición”, acotó.

Hernán Barcos dándole algunas indicaciones a Paolo Guerrero en su primer entrenamiento en Alianza Lima. - créditos: Twitter

Y es que Hernán Barcos ha sido el jugador más decisivo e importante de Alianza Lima desde que llegó al club el 2021. Anotó goles claves en todas las temporadas que le han dado a la institución dos títulos nacionales. Aún con 40 años, el atacante ‘gaucho’ ha mostrado una extraordinaria condición física que le ha permitido disputar casi todos los partidos y con pocas lesiones.

Todo ello generó que pueda llevar la cinta de capitán. Sin embargo, con el arribo de Paolo Guerrero ha habido dudas sobre la compenetración entre ambos. De todos modos, en primera instancia, a los dos experimentados se les ha visto en el entrenamiento en Matute con la intención de hacer lo mejor por la escuadra ‘victoriana’. El técnico Mariano Soso analizará si los utiliza como dupla de ataque o no.

Hernán Barcos sobre Paolo Guerrero en Alianza Lima

Luego de que se confirmó el fichaje de Paolo Guerrero por Alianza Lima, Hernán Barcos fue uno de los primeros que se pronunció al respecto y resaltó su llegada. “Espectacular, genera una vibra positiva para el club y todo el mundo Alianza, así que estoy muy contento con su llegada. Lo estamos esperando”, declaró para ‘Canal N’.

Pero no fue la única vez que habló de él, ya que en el pasado, el exfutbolista de Gremio de Porto Alegre también se refirió sobre la posibilidad de que jueguen juntos en el ataque ‘aliancista’.

“Si nos tiran la pelota dentro del área, podemos crear cosas importantes. Paolo es un jugador espectacular, que todos sabemos lo que puede dar. Estando bien, a disposición, es un futbolista importantísimo, más allá de la edad que tenga. Si se llega a dar bienvenido sea y acá lo vamos a aprovechar todo lo que podamos”, precisó.

Hernán Barcos se refirió a la llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima.

Paolo Guerrero y su sensaciones por su presentación

Paolo Guerrero también se dio un tiempo para expresarse sobre lo que sintió de volver a Alianza Lima luego de una amplia trayectoria en el extranjero.

“El día de hoy ha sido fantástico, maravilloso. Creo que haber podido vivir un Matute lleno con todos los hinchas blanquiazules, en mi regreso para mi presentación, fue un sueño, no me lo esperaba. Estoy muy agradecido y ahora retribuir en el campo todo ese cariño y lo que recibí que fue maravilloso para mí y mi familia porque estuvieron hasta mis hijos. Me llenaron de orgullo y satisfacción. Ahora ponerme a trabajar fuerte para darle alegrías al club”, señaló en conferencia de prensa.

También agradeció a los dirigentes que hicieron posible su contratación. “Con los directivos también, con quienes tuve una conversación ayer (el sábado) un poco extendida pero buena. Agradecer a la gente del Fondo (Blanquiazul) y todos los que han hecho que este sueño se haga realidad. Me siento feliz por eso”, añadió.

Esto dijo el delantero luego de ser presentado con los 'blanquiazules'. (Video: Latina)