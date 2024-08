Paolo Guerrero firmó por Alianza Lima y tendrá una presentación al ‘estilo europeo’ este domingo en Matute: “Será emotivo”

Paolo Guerrero retorna a Alianza Lima tras 23 años

Paolo Guerrero regresará a Alianza Lima tras 22 años. El ‘Depredador’, quien quedó en condición de agente libre tras interrumpir su contrato con César Vallejo, llegó a una cuerdo con el cuadro ‘blanquiazul’ y tendrá como principal objetivo ganar el Torneo Clausura y proclamarse campeón nacional.

El anuncio del fichaje todavía no se hace oficial. No obstante, de acuerdo a RPP, tendrá una presentación oficial este domingo 1 de septiembre a las 13:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva.

El club no ha dado detalles del evento, pero se espera toda una puesta en escena, la cual incluso contará con presencia de hinchas, tal y como suele ocurrir en el fútbol europeo, o en algunos casos excepcionales en Sudamérica, como los regresos de Carlos Tévez y Juan Román Riquelme a Boca Juniors, Arturo Vidal a Colo Colo o Radamel Falcao a Millonarios.

Cabe mencionar que, si bien esta práctica es común en el Viejo Continente e incluso algunos países vecinos ya la han implementado, nunca en la historia del fútbol peruano un equipo había presentado a un refuerzo con presencia de público en su estadio. Recordemos que, el esperado retorno de Jefferson Farfán a La Victoria no pudo contar con un evento de esta magnitud, debido a que se dio en el contexto de cuarentena y distanciamiento social por la pandemia del covid-19.

Radamel Falcao García tuvo una multitudinaria presentación como nuevo jugador de Millonarios el estadio el Campin de Bogotá - crédito Colprensa - Mariano Vimos

Entradas para la presentación de Paolo Guerrero

Alianza Lima puso a la venta las entradas para la presentación de Paolo Guerrero en Matute. Los íntimos’ no mencionaron el nombre del ‘Depredador’, pero titularon el evento como “Donde todo comenzó” y lo promocionaron con el video del historiador Armando Leavau leyendo uno de sus tantos libros de la historia del club.

- Palco Apuesta Total: S/. 50.00 soles

- Occidente Central: S/. 30.00 soles

- Occidente Lateral: S/. 20.00 soles

- Oriente: S/. 15.90 soles

- Oriente Conadis: S/. 7.50 soles

- Sur: S/. 5.00 soles.

“Será emotivo”

El periodista Enrique de la Rosa dio algunos alcances al respecto, aunque prefirió guardarse los detalles para no interferir en el trabajo del equipo de marketing del cuadro de La Victoria:

“Va a jugar un año y medio. Tengo entendido que el fin de semana lo presentan. No sé si va a ser abierto o no, pero sí que va a ser emotivo”, señaló en el programa Fútbol Champagne

La historia de Paolo Guerrero con Alianza Lima

Paolo Guerrero llegó de niño a las divisiones menores Alianza Lima. Desde una corta edad comenzó a destacar en campeonatos de menores, formando dupla con Jefferson Farfán. Además, el club le brindó la posibilidad de estudiar en el colegio Los Reyes Rojos, siendo Constantino Carvallo, uno de sus principales guías.

En 2001 fue ascendido al primer equipo de la mano de Jaime Duarte y a principios de 2002 disputó su primer partido en un amistoso contra Peñarol por la Copa Gráfico. Posteriormente, saldría en banca en algunos encuentros oficiales, pero no llegó a debutar, debido a que en septiembre de ese mismo año se unió a las filas del Bayern Munich, en un polémico pase que desató un juicio.

Tras su abrupta salida, la relación entre Paolo y el club fue mejorando, debido a que siempre declaró su hinchaje. Incluso fue invitado a disputar algunos partidos de exhibición en el Día del Hincha Blanquiazul.

Su primer acercamiento real llegó el 2022, cuando el ‘Depredador’ no tenía club y recibió una oferta para volver. No obstante, la rechazó y terminó fichando por Avaí. Luego argumentaría que lo hizo porque no se sentía al 100% físicamente. Posteriormente, a inicios de este año, el jugador manifestó su deseo de volver, pero Bruno Marioni, gerente deportivo ‘blanquiazul’ afirmó que no se encontraba en los planes, por lo que acabó arreglando con César Vallejo.