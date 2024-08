Padre de Catriel Cabellos decepcionado por no convocatoria de su hijo a la selección peruana: “Es un golpe duro”

Padre de Catriel Cabellos desepcionado por no convocatoria de su hijo a la selección peruana: “Es un golpe duro”

Una de las decisiones más cuestionables de la convocatoria de Jorge Fossati para los encuentros que disputará la selección peruana contra Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas, fue la de dejar fuera a Catriel Cabellos.

Su gran momento con camiseta de Alianza Lima, sumado a las pocas variantes que tiene la ‘bicolor’ para la posición de interiores en el 3-5-2, hacían pensar que la convocatoria del volante de 20 años se caía de madura. No obstante, el DT uruguayo prefirió apostar por otros futbolistas como Jean Pierre Archimbaud, Jorge Murrugarra o Jesús Castillo. Estos dos últimos criticados debido a que no tienen mucha continuidad en sus clubes: Universitario y Gil Vicente, sumado a que no son interiores, sino volantes de marca, posición cubierta por Renato Tapia y Wilder Cartagena.

Uno de los más mortificados con la decisión del ‘Nono’ fue Andrés Cabellos, padre de Catriel, quien expresó que la noticia de su no llamado fue dificil de asimilar, tanto para el futbolista como para su familia: “Es un golpe duro porque él desea estar en la Selección. ¿Qué jugador no quiere representar su país? Lo apoyamos, le hablamos”, declaró a RPP.

Catriel Cabellos, de 20 años, se ha afirmado como pieza fundamental en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Cabellos, también reveló que pudo aconsejar a su hijo, recordándole que no todo está perdido y que tenga paciencia y que de seguir por el mismo camino, la convocatoria caerá por cuenta propia: “Él esta bien, se va a ganar su oportunidad. Lo único que le dije fue... la paciencia es amarga pero da frutos dulces”, añadió.

Jorge Fossati sobre no convocatoria de Catriel Cabellos

En su última conferencia de prensa, Jorge Fossati fue consultado respecto a la ausencia de Catriel Cabellos y Kenji Cabrera; joven volante que destaca en FBC Melgar. No obstante, este evitó responder por casos singulares y dejó en claro que nunca sus convocatorias dejarán a todos conformes:

“De los que no están acá no voy a hablar uno por uno, hablé de algunos casos específicos porque están sin equipo. No voy a hablar de ninguno de los que no están acá porque a los que están acá los he preferido por sobre otros nombres. Tendría que entrar a especificar de qué juegan. Nunca, jamás, se va a dar que la lista tenga unanimidad de aceptación”, expresó.

Catriel Cabellos solo ha podido defender a la selección peruana en la categoría Sub 20

Al ‘Flaco’ también le cuestionaron el motivo de citar a tantos volantes de marca, cuando en su esquema requiere de solo uno. Su respuesta fue que Renato Tapia y Wilder Cartagena, principales alternativas en esa demarcación, se encuentran en capilla por tarjetas amarillas, y por eso tomó precauciones llamando a Jorge Murrugarra y Jesús Castillo.

“¿Por qué está este y no el otro? En cada posición no puedo tener 14 jugadores. 7 de las amarillas la tienen 2 volantes. Con esto vayan haciéndose un panorama y, por ahí, te explicas mejor el por qué de las situaciones”, señaló.

La influencia del padre de Catriel Cabellos en su decisión de jugar por Perú

Catriel Cabellos nació en Buenos Aires, Argentina, país en el que nació su madre. Su vínculo con el Perú se da por la nacionalidad de su padre. El volante de 20 años tiene la posibilidad de representar a las dos selecciones, no obstante, su progenitor fue clave en que desde un principio se decante por la ‘bicolor’.

“Mi papá es quién me enseñó demasiado y me apoyó. Siempre que no supo algo lo preguntó o investigó y me enseñaba. Me llevaba entrenar horas y horas todos los días. por eso que también sé pegarle muy bien con las dos piernas y tengo habilidades que si no fuera por él no las tendría”, señaló en una de sus primeras entrevistas en el 2020.