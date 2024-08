Perú en el Sudamericano Sub 19 de vóley: grupo, rivales y fixture de la ‘bicolor’ en el torneo

Selección peruana sub 19 que compitió en los Juegos Bolivarianos de la Juventud este año. Crédito: FPV

El voleibol peruano no tiene tiempo para descansos. Apenas terminada la emocionante campaña de la selección peruana en el reciente Mundial Sub 17 desarrollado en Lima, ya se avizora un nuevo desafío en las categorías juveniles: el Campeonato Sudamericano Sub 19 2024.

El entrenador Antonio Rizola no se duerme en los laureles tras la gran actuación de la ‘bicolor’ en el certamen mundial. Con la misma determinación y profesionalismo que lo caracteriza, el estratega ya se encuentra ultimando los preparativos para afrontar este trascendental torneo sudamericano en la próxima categoría.

La selección peruana Sub 19 tendrá la misión de revalidar el gran nivel mostrado en el Mundial Sub 17 y confirmar el creciente protagonismo del voleibol nacional en los certámenes de alcance continental. Rizola ya tiene en mente el nucleo de jugadoras que defenderá los colores patrios en esta nueva cita.

El Campeonato Sudamericano Sub 19 2024 será un nuevo reto para que el voleibol peruano ratifique su resurgimiento en la región. Con Rizola al mando y el respaldo de una nueva generación de talentosas voleibolistas, el país entero volverá a vibrar con las incidencias de la ‘bicolor’ en las canchas internacionales.

En la ciudad de Araguari, Brasil, se citarán siete países de la región para competir por la gloria a nivel sudamericano. Este torneo otorgará tres plazas al Mundial Sub 19 del 2025, por lo que la escuadra peruana buscará ubicarse dentro del podio para asegurar su boleto mundialista.

Tras el sorteo de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) -organizador del campeonato-, la ‘bicolor’ quedó emparejada en el Grupo A del torneo junto a sus similares de Brasil y Venezuela. En el Grupo B competirán las escuadras de Paraguay, Chile, Colombia y la defensora del título, Argentina.

Sudamericano Sub 19 de vóley se desarrollará en Brasil. Crédito: CSV

El evento está para iniciar el miércoles 28 de agosto y se extenderá hasta el domingo 1 de septiembre, de acuerdo al cronograma oficial de la CSV. Es importante mencionar que el torneo consta de tres etapas: la fase de grupos, semifinales y final. Además, se jugará un partido para definir el 5° y 6° lugar, además de un duelo por el bronce.

Fixture de Perú en el Sudamericano Sub 19 2024

La selección peruana de vóley, que tendrá a Antonio Rizola como jefe de delegación y a Martín Escudero como entrenador, iniciará su participación en el Sudamericano Sub 19 un día después de la inauguración; es decir, el día jueves 29 de agosto. Su debut será contra nada menos que el anfitrión, Brasil, en lo que será la segunda fecha del Grupo A. Este es el fixture de la ‘bicolor’:

Fecha 2 (jueves 29 de agosto)

- Perú vs Brasil | 11:00 horas de Perú

Fecha 3 (viernes 30 de agosto)

- Perú vs Venezuela | 16:00 horas de Perú

Es importante mencionar que las semifinales se disputarán entre los dos mejores equipos de cada grupo el sábado 31 de agosto, mientras que la disputa del título y por el tercer puesto se llevarán a cabo el domingo 1 de septiembre.

El equipo peruano sub 19 que compitió en los Juegos Bolivarianos de la Juventud de 2024. Crédito: FPV

Canal de TV para ver a Perú en el Sudamericano Sub 19 de vóley

El Campeonato Sudamericano Sub 19 de vóley no será transmitido por un canal de señal abierta en el Perú. La emisión oficial de este torneo estará a cargo de la página web de la Confederación Sudamericana de Voleibol. Asimismo, en Infobae Perú te daremos todos los detalles, incidencias y minuto a minuto de la participación de la ‘bicolor’ en la competencia que tendrá lugar en Brasil.

El equipo peruano que disputará el Sudamericano Sub 19 de vóley

La selección peruana sub 19 de vóley ha tenido algunas modificaciones a comparación de las jugadores que compitieron en los Juegos Bolivarianos de la Juventud meses atrás. Ahora se han sumado cuatro jugadores de la sub 17, debido a su gran desempeño en el reciente Mundial de la categoría, para este importante desafío en Brasil.

Camila Monge, Alexa Vega, Paola Moreano y Gianella Chanca han sido las elegidas por Antonio Rizola para ser promovidas a este equipo juvenil, que también busca hacer historia. Ariana Vásquez también iba a ser parte de la convocatoria, pero una lesión en el codo le impedirá estar presente. La nómina la conforman un total de 14 jugadoras, que pelearán por el boleto al Mundial.

Lista de convocadas para Sudamericano Sub 19 de vóley. Crédito: FPV