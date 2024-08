Aron Sánchez inicia su aventura en el extranjero: fichó por el Tampico-Madero del ascenso de México

Aron Sánchez disputará el ascenso de México por una temporada. - Crédito: Tampico-Madero

Aron Sánchez acaba de cumplir su máximo sueño: recalar en una liga del extranjero. Luego de un largo paso por la Academia Cantolao, con una polémica de por medio que manchó su honra, el juvenil defensor peruano llegó a un acuerdo para firmar por el Tampico-Madero de la Liga Expansión (2da División de México).

La presentación del futbolista sudamericano se dio por todo lo alto en las redes sociales del club: “Bienvenido a la Jaiba Brava. Afición, les presentamos oficialmente como refuerzo al defensor Aron Sánchez. A defender estos colores con orgullo”.

Aron Sánchez es considerado dentro de los planes del Tampico Madero para el Apertura 2024. - Crédito: Oscar Malibran

De 21 años, el crecido en las divisiones menores de Cantolao se encontraba desde hace dos meses entrenando con el plantel de reserva del Tampico-Madero mientras se perfilaba el acuerdo con su entorno empresarial al tiempo que esperaban el inicio del Apertura 2024.

Una vez que Aron Sánchez arregló su situación legal en México, fue inscrito en la Federación Mexicana de Fútbol para que se le extienda su carnet de cancha, el mismo que llegó rápidamente para que sea empleado por el cuerpo técnico de Gastón Obledo.

El defensor peruano, de 20 años, asegura que la Liga Expansión es muy intensa y fuerte. | VIDEO: CityChannel

“El grupo es bien unido. Cuando llegué todos me trataron de la mejor manera y me ayudaron en el campo. Soy un jugador que lucha cada balón, no doy perdida ninguna pelota. Me gusta el juego simple ya sea corto o largo, estoy para lo que se le acomode al técnico”, dijo en su primer contacto con la prensa.

“El fútbol mexicano es muy intenso, es lo que el entrenador pide como presionar muy arriba y jugar lo más rápido que podamos. Ahora me toca ponerme de buena forma y tratar de cumplir con la dieta para participar en los partidos. Daré todo de mí”, complementó.

El registro de Aron Sánchez en la Federación Mexicana de Fútbol. - Crédito: FMF

Debut auspicioso

Sin rodeos de por medio, el seleccionado juvenil de Perú entró en la nómina para el partido contra Cancún FC, en el estadio Quintana Roo, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura. Y para sorpresa de todos, inició las acciones conformando el bloque defensivo.

Su rendimiento fue positivo, nunca pasó por mayores apuros y se entendió a la perfección con el mexicano Alberto Ríos. Contribuyendo en la resistencia de la última línea, hizo que la Jaiba Brava obtuviera calma toda vez que se arrojara al ataque para desatascar la contienda. Así, el delantero José Ángel López, sobre los 53′ minutos, se encargó de dar el golpe definitivo para sentenciar el triunfo de los suyos en condición de visitante.

Con esto, el Tampico-Madero lleva seis unidades en el campeonato y se instala en la parte media de la tabla de posiciones. Se prevé, desde luego, que Aron Sánchez se afiance como titular con el avance de las jornadas en México. Su llegada, cabe puntualizar, representa al cuarto extranjero en el club junto a los colombianos Juan David Angulo, Kevin Peñaloza y Víctor Minota; los dos primeros fueron claves en la campaña pasada para el campeonato de la Liga Premier MX, mientras que el segundo llegó recién para este periodo procedente del Alebrijes Oaxaca.