Perú vs Surinam EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la última fecha de la Copa Panamericana de vóley 2024

Así llega Perú al partido

Por su parte, la selección peruana no pasa por su mejor momento. Si bien debutó con una sorprendente victoria ante República Dominicana por 3‑1, no pudo mantenerse en la senda triunfal en sus siguientes retos. La ‘bicolor’ cayó ante Canadá (1‑3), Colombia (0‑3) y recientemente contra México (2‑3). Ante el anfitrión azteca se jugó su última chance y forzó el ‘tie break’, pero desafortunadamente no se pudo quedar con la victoria. Ahora solo espera cerrar con un triunfo ante un rival accesible como Surinam.